Muss Kickers Offenbach Kaminski bis zur Rente bezahlen?

Alfred Kaminski (links), freigestellter Leiter des OFC-Leistungszentrums, mit Vizepräsident Peter Roth (rechts), der ihn wenige Wochen vor der Trennung noch als „Konstante" bezeichnet hatte.

Die Freistellung Alfred Kaminskis könnte für Kickers Offenbach teuer werden. Der 59-Jährige klagt gegen den OFC. Es geht um bis zu „eine Million Euro“

Offenbach – Seit 1. Juni gehen Kickers Offenbach und Alfred Kaminski „getrennte Wege“. So hatte es der OFC jedenfalls einen Tag später per Pressemitteilung verkündet. Doch die vermeintliche Trennung könnte den Verein (e.V.) teuer zu stehen kommen. Denn der bisher bloß freigestellte Leiter des Leistungszentrums (LZ) der Kickers, der auch als Interimscoach der Profis tätig war, wehrt sich mit einer „Befristungskontrollklage“ dagegen, dass sein Arbeitsverhältnis am 31. Dezember 2024 endet. Am Donnerstag fand vor dem Arbeitsgericht Offenbach ein Gütetermin statt – ohne Erfolg. Am 14. November trifft man sich erneut vor Gericht. Im Raum stehen Forderungen in Höhe von bis zu einer Million Euro, aber auch über eine vorübergehende Fortsetzung der Zusammenarbeit wird nachgedacht.

Zu der von Richterin Katja Molitor geleiteten Verhandlung erscheint Kaminski mit seinem Anwalt Andreas Hindahl, der OFC wird juristisch von Prof. Dr. Markus Buchberger vertreten. Vom Präsidium ist niemand anwesend.

Die Richterin fasst die Ausgangslage zusammen. Eine Freistellung sei im Fußball „nicht unüblich“, die Lage jedoch „ein bisschen misslich“, auch weil die Gespräche zwischen beiden Parteien „bislang nicht zielführend“ gewesen seien. Kaminskis Anwalt zufolge habe es vor der Freistellung nur eine Unterhaltung zwischen seinem Mandanten und OFC-Vize Peter Roth gegeben, seitdem aber kein offizielles Gespräch.

Die Fronten scheinen also verhärtet zu sein – und die Klägerseite fährt schwere Geschütze auf. Die Befristung eines Vertrags sei im Fußball zwar bei Spielern üblich, bei anderen Angestellten jedoch unwirksam, argumentiert Kaminskis Anwalt. Sein Mandant sei zudem durch Medienberichte (in der „Bild“ war von „merkwürdigen Motivationstricks“ die Rede, mit denen sich Kaminski „lächerlich machte“) aufs „Abstellgleis“ geraten und als Trainer „komplett verbrannt“. Letztlich gehe es für Kaminski um dessen „Existenz“. Bisher habe es erst eine Anfrage eines anderen Klubs gegeben. Der lizenzierte Fußballlehrer versuche, weiterhin seinem Job nachzugehen, indem er sich Spiele anschaue. Aber auch das sei nicht einfach, weil er in der Öffentlichkeit merkwürdig beäugt werde.

Kaminski erreicht erst am 1. März 2031 das Rentenalter, müsse also noch fast acht Jahre arbeiten, rechnet sein Anwalt vor. Sofern die Befristung des Vertrages bis zum 31. Dezember 2024 tatsächlich unwirksam sei, ergebe sich dadurch ein Gehalt in Höhe von „600 000 bis einer Million Euro“. Die Gegenseite reagierte mit Kopfschütteln. Sofern diese Summe, die dem Spieleretat eines Viertligisten entspreche, ein Vergleichsangebot sei, werde man dieses ablehnen. OFC-Anwalt Buchberger geht nicht davon aus, dass im vorliegenden Fall „bis zur Rente ein Arbeitsverhältnis“ besteht. Befristungen seien im Fußball üblich. Gleichwohl zeigt er sich gesprächsbereit. Neben einer einvernehmlichen Trennung hält er auch eine Weiterbeschäftigung für denkbar, aber offenbar nur bis zum 31. Dezember 2024. Man prüfe jedoch auch Gegenansprüche. Unter anderem geht es um ein überlassenes Auto, das defekt zurückgegeben wurde.

Kaminskis Anwalt betont, dass er einer vorzeitigen Aufhebung des Vertrages zum 31. Dezember 2024 nicht zustimmen werde. Zumal es für seinen Mandanten aufgrund der Medienberichte und des Alters schwer werden würde, einen neuen Klub zu finden. Die Freistellung sei zudem aus dem Nichts gekommen, nachdem OFC-Vize Roth wenige Wochen zuvor Kaminski noch als „Konstante“ bezeichnet hatte, um die herum man etwas ausbauen wolle. Kickers-Anwalt Buchberger gibt hingegen zu verstehen, dass sich die Meinung geändert habe.

Entscheidend wird sein, ob die Befristung wirksam ist. Kaminski hatte vor der Freistellung selbst erklärt, dass sein Vertrag noch ein Jahr laufe, und wiederholt seinen Abschied angedeutet. Dass er nun gegen die Befristung vorgeht, ist legitim, aber auch ungewöhnlich. Eine Aussage der Richterin lässt ihn hoffen. Ein sachlicher Grund, der Voraussetzung für eine bis zu zweijährige Befristung wäre, ist für sie „auf den ersten Blick nicht erkennbar“.

Von Christian Düncher