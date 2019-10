Nejmeddin Daghfous: „Ich kann nicht zufrieden sein“

Ein Testspiel gegen die U23 des FSV Mainz 05 war der Ausgangspunkt für die Profikarriere von Nejmeddin Daghfous. Von Baunatal wechselte er 2006 nach Rheinhessen.

Offenbach - Daghfous (33) trifft in der Fußball-Regionalliga Südwest mit Kickers Offenbach auf jenes Team, das ihn prägte.

Am Samstag, 19.10.2019, spielen Sie mit dem OFC gegen den FSV Mainz 05, für den Sie von 2006 bis 2014 mit Unterbrechungen viereinhalb Jahre aktiv waren. Werden da besondere Erinnerungen wach?

Ja natürlich. Mainz ist der Verein, der mir die erste Chance im Profifußball gegeben hat, bei dem ich mein erstes Zweitligaspiel gemacht habe (3:1 beim SV Wehen Wiesbaden am 21. Oktober 2007) und mein einziges Bundesligaspiel (2:4 in Mönchengladbach am 11. Mai 2013).

Was zeichnet die Mainzer Nachwuchsarbeit aus?

Sie ist überragend. Der Verein hat früh auf dieses Konzept gesetzt und sich dadurch toll etabliert. Mainz hat viele Spieler herausgebracht, aber auch viele Trainer. Der FSV ist ein super Verein, um sich als Spieler zu entwickeln.

OFC: Nejmeddin Daghfous "zur richtigen Zeit am richtigen Ort"

Sie selbst gingen 2006 mit 18 Jahren vom KSV Baunatal nach Mainz.

Ja, damals war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir hatten mit dem KSV ein Testspiel gegen die Mainzer U23 gemacht – und das lief gut für mich. Danach meldeten sich die Mainzer.

Ihre Trainer in Mainz hießen Peter Neustädter (mittlerweile SV Wehen U17) und Martin Schmidt (mittlerweile FC Augsburg), bei den Profis Jürgen Klopp, Jörn Andersen und Thomas Tuchel.

Ja, ich durfte einige herausragende Trainertypen kennenlernen. Unter Peter Neustädter habe ich am meisten für den Profifußball gelernt. Unter Jürgen Klopp habe ich mein erstes Zweitligaspiel gemacht und sehr viel mitgenommen. Jörn Andersen setzte eher auf ältere Spieler, weshalb ich nach Paderborn ging. Dann kam Thomas Tuchel und ich war am falschen Ort. Unter Martin Schmidt hatten wir dann in der 2. Mannschaft eineinhalb erfolgreiche Jahre. Den Aufstieg in die 3. Liga habe ich nur noch auf der Tribüne mitgefeiert, weil ich im Winter in die 2. Liga zum VfR Aalen gewechselt bin.

Worauf muss sich der OFC am Samstag einstellen?

Mainzer Mannschaften steht für mutigen Offensivfußball. Sie wollen immer die Großen ärgern, spielen schnell und wollen unangenehm sein. Gerade zweite Mannschaften sind spielerisch stark und schnell. Da müssen wir mit unserem Plus, der Körperlichkeit, dagegenhalten.

OFC: Nejmeddin Daghfous "Prozess dauert seine Zeit"

Der OFC hinkt als Tabellenfünfter den eigenen Ansprüchen hinterher. Woran liegt das?

Wir sind eine fast komplett neue Mannschaft, der Prozess dauert einfach seine Zeit, auch wenn viele ungeduldig sind. Ich kann nur an meine Zeit in Würzburg erinnern. Da waren wir in der Winterpause Neunter und sind dann noch aufgestiegen. Ich traue mir zu, die Qualität von Mannschaften einzuschätzen. Und ich bin überzeugt, dass wir auf jeder Position gute Qualität haben. Aber wir haben es noch nicht richtig geschafft, als Mannschaft zu funktionieren.

Trainerwechsel, Sportdirektor beurlaubt – wie haben Sie diese Phase erlebt?

Wir haben einen steinigen Weg hinter uns. Es ist viel passiert in kurzer Zeit. Das hat bei jüngeren Spielern für Nervosität gesorgt. Da mussten wir sie als erfahrene Spieler an die Hand nehmen.

Ich habe jahrelang nicht mehr Regionalliga gespielt. Sie ist eine schwere, unangenehme Liga, die Abläufe sind anders. Es ist daher kein Kinderspiel, gute Leistungen abzurufen.

Sead Mehic hat Sie bei Ihrer Verpflichtung als Unterschiedsspieler bezeichnet. Sehen Sie sich auch in dieser Rolle?

Ich empfinde das nicht als Druck. Ich versuche, mit besonderen Momenten im Eins-gegen-Eins der Mannschaft zu helfen. Aber auch für mich gilt: Es ist noch viel Luft nach oben. Mit dem, was ich bis jetzt gespielt habe, kann ich nicht zufrieden sein.

OFC: Nejmeddin Daghfous "Kickers sind ein Traditionsverein"

Was fehlt dem OFC, um ganz oben mitzuspielen?

Die Konstanz und mehr Souveränität. Zuletzt ist uns das mit vier Spielen ohne Niederlage wieder besser gelungen.

Die Ernüchterung über Platz fünf ist trotz vier Spielen ohne Niederlage spürbar. Wie gehen Sie damit um?

Die Kickers sind ein Traditionsverein, da ist der Anhang natürlich kritisch. Das ist anders als in Würzburg, Sandhausen oder Aalen, da freute sich jeder über jeden Punkt. Aber wer für so einen emotionalen Verein spielt, muss damit umgehen können.

Das Gespräch führte Jörg Moll

