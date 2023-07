Johannes Brinkies: „Der Geist im Team ist sehr wichtig“

Von: Jörg Moll

Teilen

„Torleute haben nicht umsonst Handschuhe an“: Johannes Brinkies sieht seine vorrangige Mission darin, den Kasten sauber zu halten. © Hübner

In Rostock lebte er einst mit Ronny Marcos im Jugendinternat des FC Hansa, nach 285 Einsätzen in der 3. Liga, die letzten sieben Jahre beim FSV Zwickau, schlägt Johannes Brinkies ein neues Kapitel auf: beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Offenbach – Sein erstes Gegentor im Trikot seines neuen Arbeitgebers hat Johannes Brinkies gleich mal richtig geärgert. „Das muss ich anders lösen“, sagte der 30-Jährige, der nach einem Rückpass von Leon Müller die Situation spielerisch lösen wollte, was Hessenligist 1. FC Erlensee am Samstag in Oberau zum Ehrentreffer beim 4:1-Erfolg des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nutzte.

Doch Brinkies ist weit davon entfernt, dass ihn ein solches Gegentor aus der Fassung bringt: „Das darf man nicht überbewerten, wir sind in der ersten Trainingswoche.“ Die aber hat der aus Grevesmühlen (Mecklenburg-Vorpommern) stammende und bei Hansa Rostock ausgebildete Schlussmann in ausgesprochen guter Erinnerung. „Wir Neuen sind von der Mannschaft sehr gut aufgenommen worden“, lobt der Mann, der für sich selbst den Anspruch erhebt, mehr als nur ein Verhinderer von Gegentoren zu sein. „Ich werde mich nicht verstellen“, erklärt er: „Ich bin ein Typ, der eine Mannschaft coachen will, sie lautstark unterstützt.“ Da spricht einer, der in sieben Jahren beim Drittligisten FSV Zwickau extrem gereift ist, die letzten vier Jahre war der frühere Jugendnationalspieler (ein U19-Länderspiel) Kapitän bei den Sachsen, zu denen er 2016 nach fünf Jahren als Profi bei Hansa Rostock gewechselt war. „Rostock und Zwickau lassen sich schwer vergleichen“, sagt Brinkies im Rückblick. Auf der „Kogge“, wo er gemeinsam mit dem seit vier Jahren in Offenbach spielenden Ronny Marcos („Der hatte damals Rastalocken“) im Jugendinternat gelebt hatte, erlebte er höchst unruhige Zeiten. „Wir hatten viele Trainerwechsel, viele Sportliche Leiter – und viele Torwartwechsel“, sagt er. Ein Umfeld, in dem Erfolg schwer generierbar ist. Erst als unter Pavel Dotchev und später Jens Härtel Ruhe einkehrte, stellte sich auch der Erfolg ein. Brinkies war da schon weitergezogen ins beschaulichere Zwickau. Dort absolvierte er 247 seiner 285 Drittligaspiele, galt als einer der besten Keeper der 3. Liga, ehe er im Sommer den Abstieg in die Regionalliga Nordost verdauen musste.

Johannes Brinkies geboren am: 20. Juni 1993

erlernter Beruf: Kaufmann

Familienstand: verheiratet, ein Sohn

Vereine: FC Anker Wismar, Grevesmühlener FC, Hansa Rostock (2008 bis 2016), FSV Zwickau (2016 bis 2023), Kickers Offenbach

Einsätze: 285 Drittligapartien für Rostock (38) und Zwickau (247)

Größte Erfolge: Finalteilnahme DFB-Juniorenpokal 2011 mit Rostock (5:7 n. E. gegen SC Freiburg), 3 Mal Landespokalsieger mit Rostock

In Erinnerung blieben aber große Momente, etwa das 0:1 im DFB-Pokal im August 2016 gegen den Hamburger SV, das erste Spiel in der damals neuen Zwickauer GGZ-Arena. „Das Stadion war erstmals ausverkauft, aber leider hat Alen Halilovic (Anm. d. Red.: einstiges Supertalent des FC Barcelona) genau da sein einziges Tor für den HSV geschossen“, ärgert sich Brinkies noch heute.

Emotional ganz oben steht für ihn der Saisonendspurt in der Corona-Spielzeit 2019/20. Zwickau kämpfte in einem brutal engen Rennen mit dem Chemnitzer FC um den Klassenerhalt. „Das wünsche ich mir nie mehr, aber es war eine Riesenerfahrung“, sagt er. Der FSV hatte am drittletzten Spieltag in der Nachspielzeit gegen Eintracht Braunschweig aus einem 1:2 ein 3:2 gemacht, dann Chemnitz 2:1 geschlagen – und zum Saisonfinale ein 0:0 bei Waldhof Mannheim erkämpft und dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz die Liga gehalten: „Das bleibt ewig haften.“

Die Torhüter der Kickers in der Regionalliga Südwest 2013/14: Daniel Endres (33 Einsätze), Feim Statovci (1)

2014/15: Endres (33), Lucas Menz (1)

2015/16: Endres (33), Alexander Sebald (2), Patrick Rühl (1)

2016/17: Endres (18), Sebald (15), Levent Vanli (3), Oliver Copik (1)

2017/18: Endres (31), Sebastian Brune (5), Bilal Zabadne (1)

2018/19: Endres (31), Brune (2), Zabadne (1)

2019/20: Dominik Draband (22), Angelo Tramontana, Luka Losic, Mario Seidel, Felix Ferahyan (alle ohne Einsatz)

20/21: Stephan Flauder (42), Draband, Tramontana, Ferahyan

2021/22: Flauder (24), David Richter (12), Tramontana (1)

2022/23: Richter (26), Maximlian Engl (8), Michael Zadach (2)



In Offenbach nun wird Brinkies mit einer anderen Erwartungshaltung konfrontiert. „In Zwickau war jeder froh, 3. Liga zu spielen.“ In Offenbach lechzt das Umfeld nach zehn Jahren Regionalliga nach besseren Zeiten. „Ich möchte dazu beitragen, dass die Leute wieder gerne zum OFC kommen“, erklärt der Schlussmann, der weiß, dass ihn eine durchaus diffizile Aufgabe erwartet. „Es wird ein paar Momente dauern, bis alles läuft“, betont er. Das wird in einem Klub, bei dem zuletzt der Wandel eine der wenigen Konstanten war, nur ungern vernommen. „Aber warum sollte das, was Rostock mit kontinuierlicher Arbeit gelungen ist, hier nicht möglich sein?“ An seiner Motivation soll es nicht scheitern. „Ich freue mich total auf diese Aufgabe“, sagt der 1,88 Meter große Schlussmann, der sich nicht als Manuel-Neuer-Typ versteht. „Torleute haben nicht umsonst Handschuhe an. Ich will dafür sorgen, dass wir wenig Gegentore bekommen.“

Brinkies nimmt einen Trend im Torwartspiel wahr, der in kleinen Schritten wieder mehr in Richtung klassischer Torwartlehre geht, also hauptsächlich hinten den Kasten sauber zu halten. „Das heißt nicht, dass ich hinten auf der Linie parke und warte, bis ein Ball kommt. Ich werde auch spielerisch ins Spiel eingebunden sein. Ich werde aber wahrscheinlich nicht der Torwarttyp sein, der durchgehend vorne an der Mittellinie steht.“

Der gelernte Kaufmann will sich in seiner neuen Heimat schnell einleben. Über den erstmaligen Umzug in den Westen Deutschlands musste er sich mit seiner Frau und seinem fünfjährigen Sohn nur kurz beraten: „Wir haben sofort gesagt, das machen wir. Wir freuen uns auf diese Metropolregion und eine neue Mentalität.“

Vor allem aber freut sich Brinkies darauf, die Mannschaft noch besser kennenzulernen. „Der Geist im Team ist sehr wichtig, mit ihm kommst du auch mal durch hoffentlich kleine Täler.“ Entscheidend aber ist für ihn: „Es geht ums Arbeiten, ich will in jedem Training an mein Maximum kommen.“ Wobei der Spaß nicht zu kurz kommen darf. All das hat er in seiner ersten Woche verspürt: „So kann es weitergehen.“

Von Jörg Moll