OFC-Zugang Keanu Staude greift nach langer Pause wieder an

Aus vier Wochen werden sieben Monate

+ © Hübner „Ich habe ein gutes Gefühl“: Keanu Staude (links) wagt nach einer schwierigen Zeit in Offenbach einen Neuanfang. Beim Testspiel in Dudenhofen erzielte der Linksaußen seine Treffer zwei und drei im OFC-Trikot. © Hübner

Wegen einer Herzbeutelentzündung musste Keanu Staude, Neuzugang der Regionalliga-Fußballer von Kickers Offenbach, lange mit seinem Sport pausieren. Aus vier Wochen Pause wurde sieben Monate, weil sich seine Blutwerte lange nicht besserten. In der vergangenen Saison war der ehemalige Zweitliga-Profi von Arminia Bielefeld vertragslos. Jetzt will er neu angreifen.

Offenbach – Keanu Staude kann es gar nicht erwarten, endlich mal wieder 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Der zehnte und vorerst letzte externe Zugang des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hat nach einem furiosen Start in die Profikarriere harte Zeiten hinter sich. Am Bieberer Berg will der 26-Jährige, der an diesem Samstag (14 Uhr) mit dem OFC im Testspiel beim bayerischen Regionalligisten Viktoria Aschaffenburg antritt, neu durchstarten.

Zur Person Keanu Staude, geboren am 26. Januar 1997, spielte mit vier Jahren erstmals für Arminia Bielefeld Fußball, durchlief alle Jugendmannschaften und war von Juli 2016 bis August 2020 als Profi für die Ostwestfalen aktiv. Zwei U20-Länderspiele sind in dieser Zeit auch notiert. Es folgten Engagements bei den Würzburger Kickers und dem TSV 1860 München. In der Saison 2022/23 war Staude (86 Mal 2. Liga, 22 Drittligaeinsätze) ohne Vertrag. jm

Staude, seit frühester Jugend bei Arminia Bielefeld am Ball, ist ein Beispiel dafür, dass es in einer Karriere eines hochveranlagten Fußballers auch mal in eine andere, eine unangenehme Richtung gehen kann. Dabei hatte alles wie im Traum begonnen für den Deutsch-Ägypter: Im Mai 2016 gab er als 19-Jähriger seinen Einstand in der 2. Bundesliga für die Arminia. Insgesamt viereinhalb Jahre stand er bei den Ostwestfalen unter Vertrag, absolvierte 83 Partien in der 2. Liga. Sein letzter Einsatz datiert vom 7. Oktober 2019 – beim 1:0-Sieg beim VfL Osnabrück, bei dem sein heutiger Offenbacher Teamkollege Marcos Alvarez stürmte, wechselte ihn Trainer Uwe Neuhaus die letzten sieben Minuten ein. Anschließend stand er zwar noch zehnmal im Kader, wurde aber bis Saisonende nicht mehr eingesetzt. „Das war ein bisschen schade“, sagt er im Rückblick. Neuhaus setzte auf andere Kräfte – und Staude musste den ersten heftigen Rückschlag in seiner Karriere hinnehmen. Es folgte der Wechsel zu den Würzburger Kickers. „Unter Trainer Michael Schiele (Anm. d. Red.: heute bei Eintracht Braunschweig) hatte ich eine gute Vorbereitung und zu Saisonbeginn auch meine Einsätze“, erinnert er sich.

Ohne Balic und Marcos nach Aschaffenburg Für Christian Hock ist das Testspiel bei Viktoria Aschaffenburg immer etwas Besonderes. Der Geschäftsführer Sport der Offenbacher Kickers hat in der Jugend der Viktoria gespielt. Sein Vater und seine Schwester wohnen in der Nähe in Waldaschaff. „Ich freue mich immer, wenn wir dort spielen“, sagt er. Am Samstag (14 Uhr) wird der OFC, der auf Damjan Balic (Operation am Sprunggelenk) und Ronny Marcos (Zehenbruch) verzichten muss, auf einen „hochmotivierten und körperlich weiteren Gegner“ treffen, der seine Generalprobe vor dem Start der Regionalliga Bayern bestreitet. jm

Nach zwei Spielen wurde Schiele entlassen, unter Nachfolger Marco Antwerpen wurde Staude noch zweimal eingewechselt, verletzte sich dann und fiel bis zur Winterpause aus. Staude suchte und fand im Drittligisten 1860 München eine neue Herausforderung – und musste nach acht Einsätzen (1 Tor, 1 Vorlage) den nächsten Dämpfer hinnehmen: Nach einem Muskelbündelriss war die Saison für ihn beendet. In der Saison darauf der nächste Schock: Der 1:0-Sieg bei Viktoria Köln am 30. Januar 2022 sollte bis heute sein letzter Pflichtspieleinsatz gewesen sein. Staude erlitt eine Herzbeutelentzündung. „Festgestellt wurde das nur anhand eines besonderen Blutwertes“, sagt er. Eine Leidenszeit begann, die er anfangs gar nicht so dramatisch empfand. „Mir wurde gesagt: Mach’ mal vier Wochen gar nichts“, erinnert er sich. Aus vier Wochen wurden letztlich sieben Monate, in denen die Blutwerte sich partout nicht verbessern wollten. Und dann sickerten die Zweifel und Zukunftsängste in den Kopf: „Du merkst, dass du plötzlich ohne Verein dastehst.“ Mittlerweile sind die Herzprobleme Geschichte, Staude hatte sich mit einem Personaltrainer und eine Zeit lang auch bei einem privaten Aufenthalt in Dubai fit gehalten und in Form gebracht. „Alle Blutwerte sind in Ordnung“, sagt er. Und nach den ersten Wochen der Vorbereitung kehrt die Zuversicht zurück. „Es fehlen noch ein paar Prozente, vor allem die Spielpraxis, aber das wird kommen“, ist er überzeugt. Nach erfolgreichem Probetraining hat er „ein gutes Gefühl“ bei seinem neuen Klub. „Stadion, Bedingungen – all das ist nicht Regionalliga, das ist deutlich mehr“, sagt er. Als Linksaußen, der seine Stärken im Eins-gegen-eins und im Abschluss sieht, will er seinen Teil dazu beitragen, dass es mehr wird. „Wir treten an, um das Maximum herauszuholen“, sagt Staude. Er kann es kaum erwarten, endlich mal wieder 90 Minuten zu spielen. Kaum zu glauben, aber sein letzter Einsatz über die volle Distanz ist am 22. Dezember 2018 notiert: Für Arminia Bielefeld in der 2. Liga beim 1:2 gegen den 1. FC Heidenheim. „Es wird also mal wieder Zeit“, sagt der Leidgeprüfte lächelnd.