„Nichts gewesen, was nicht zu kitten ist“

Von: Jörg Moll

Gesprächsbedarf: Auch Kapitän Sebastian Zieleniecki suchte die Kommunikation mit dem Präsidium. © Hübner

Auch nach dem 3:1 gegen den FSV Frankfurt gibt es beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach Gesprächsbedarf - aber auch positive Signale.

Offenbach – Die aktuelle Stimmungslage rund um die Offenbacher Kickers ist für Peter Roth nichts wirklich Überraschendes. „Das ist typisch OFC“, sagt der Vizepräsident des Fußball-Regionalligisten. Der Start mit zwei Siegen und zwei Niederlagen hat Fans und Umfeld aufgeschreckt. Die Unruhe ist greifbar - und die hat selbst der 3:1-Sieg gegen den FSV Frankfurt nicht komplett vertreiben können.

„Es ist ein Findungsprozess“, ist Roth überzeugt. Der Haken an der Geschichte: Zeit ist ein Gut, dass der selbst ernannte Aufstiegskandidat und aktuelle Tabellenachte nicht hat. Es zählt nichts anderes als der Erfolg, der nächste soll am Samstag (14 Uhr) in Nöttingen gegen Aufsteiger SGV Freiberg her, es wäre der erste auf fremdem Terrain - und ein wichtiges Signal.

Im Findungsprozess sieht Trainer Alexander Schmidt sein Team auf einem viel besseren Weg als noch zuvor. „Ich spüre die Energie“, sagt der 53-Jährige: „Die Mannschaft ist konzentriert, sie gewöhnt sich langsam an die Wucht dieses Klubs, sie versteht, was es braucht.“

Das gilt auch für Schmidt, der selbst schnell ins Zentrum der Kritik gerückt war. „Es war für alle Beteiligten schwierig“, räumt er ein: „Aber ich glaube, dass wir einen Schalter umgelegt haben.“ Dazu habe das 3:1 gegen den FSV durchaus beigetragen, in einer Partie, in der mächtig Druck auf dem Kessel war, habe es die Mannschaft „gut gemacht“.

Weil auch das Präsidium, das den großen Umbruch auf allen Ebenen vor dieser Saison maßgeblich forciert hatte, die Stimmungen rund um den Klub wahrgenommen hat, gab es auch das eine oder andere Gespräch in den letzten Tagen. Mit den Verantwortlichen, mit dem Trainer, aber auch mit Spielern wie Kapitän Sebastian Zieleniecki. Peter Roths Fazit: „Wir sind alle fokussiert, es ist nichts gewesen, was nicht zu kitten ist.“ Roth sieht die jüngsten Schwierigkeiten eher als normal an. Der OFC habe eben ein komplett neues Trainerteam, auch mit einer anderen Ansprache.

Und auch einen neuen Geschäftsführer. Und Matthias Georg hatte gestern am letzten Tag der Sommertransferperiode doch noch Arbeit bekommen. In Matteo Andacic verlässt ein Spieler die Kickers, der zuletzt keine Rolle mehr spielte. Der 24-Jährige war Ende Juli des vergangenen Jahres vom kroatischen Klub NK Rudes zum OFC gekommen, aber letztlich nie wirklich angekommen. Lediglich acht Pflichtspiele bestritt er in der vergangenen Saison, Höhepunkt seiner Zeit in Offenbach war sein Auftritt beim 2:1 bei Astoria Walldorf, wo er sein einziges Tor für den OFC erzielte. In der neuen Spielzeit war Andacic unter Schmidt gar nicht eingesetzt worden, nun zieht es ihn nach einer Mitteilung des OFC zu einem nicht benannten Klub in der Regionalliga Nordost. „Der Wechsel ist sowohl für den Spieler als auch für den OFC die beste Lösung, da er bei uns wenig Spielzeit bekommen hätte. Wir wünschen Mateo alles Gute für die Zukunft“, kommentierte Georg die Personalie. Ein Abschied von Angreifer Phlipp Hosiner, der am Donnerstag ebenfalls als Gerücht die Runde machte, entpuppte sich als Ente. „Da ist nichts dran“, sagt Roth.

