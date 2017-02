OFC gewinnt erstes Punktspiel nach der Winterpause

Nöttingen - Erfolgreicher Start ins Jahr 2017. Die Offenbacher Kickers haben ihr erstes Punktspiel nach der Winterpause beim Tabellenletzten der Regionalliga Südwest, FC Nöttingen, gewonnen. Von Damian Robota

Beim Schlusslicht FC Nöttingen wollte der OFC den ersten Schritt zur Mission Klassenerhalt gehen. Im Panoramastadion siegten die Kickers, trotz extremen Personalsorgen, 3:1. Marco Rapp, Bryan Gaul und Robin Scheu (zudem Armbruch) fehlten gelbgesperrt, Kapitän Daniel Endres, Stefano Maier und Ko Sawada waren aus Verletzungsgründen nicht dabei. Der zuletzt ebenfalls angeschlagene Kristian Maslanka saß immerhin auf der Bank. Zudem erstmal nicht in der Startelf: Torwartzugang Levent Vanli, Nicola Jürgens (A-Jugend), Matthew Taylor, Aaron Frey, Semih Sentürk und Konstantinos Neofytos.

Theodosiadis führte das Team als Kapitän auf den Platz. Vor rund 400 Kickers-Fans begann der OFC eher verhalten. Die erste Angriffschance gab es nach rund zehn Minuten. In der 15. Spielminute führten die Kickers plötzlich mit 1:0. Nach einem Eckball schoss Vetter, Torwart Karagöz ließ den Ball prallen und Kirchhoff staubte ab. Im Anschluss hatte Marx die Chance zum zweiten Treffer, kam gegen Torwart Karagöz jedoch einen Schritt zu spät. Der OFC kontrollierte nun die Partie und legte nach der zweiten Ecke von Hodja nochmal nach: In der 29. Minute traf Darwiche per Kopf genau in den linken Torwinkel. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei der 2:0-Führung.

Nöttingen wechselte zu Beginn des zweiten Durchgangs in der Offensive. Der neue Mann, Hecht-Zirpel, hatte sofort eine Riesenchance für die Heimmannschaft. Sebald klärte jedoch stark zur Ecke. In der 50. Minute war das Spiel dann entschieden. Darwiche setzte sich bärenstark auf der rechten Seite durch, flankte nach innen - dort wuchtete Firat den Ball über die Linie. Der Tabellenletzte verkürzte in der 75. Spielminute durch Hecht-Zirpel zum 1:3. Am Ende blieb es jedoch beim verdienten zweiten Auswärtssieg der Saison für die Kickers. Das Team von Oliver Reck steht in der Tabelle der Regionalliga Südwest aktuell auf Platz 13.

FC Nöttingen: Karagöz - Walter, Brenner, Fuchs, Frank - Gür (Bellanave, 75. Minute), Schenker, Bräuning, Bilger - Neziraj (Schürg, 65. Minute), Maggio (Hecht-Zirpel, 45. Minute)

Kickers Offenbach: Sebald - Marx (Frey, 87. Minute), Kirchhoff, Schulte, Theodosiadis - Vetter (Sentürk, 67. Minute), Göcer, Hodja, Stoilas - Darwiche (Neofytos 62. Minute), Firat

Tore: 1:0 Kirchhoff (15. Minute), 2:0 Darwiche (29. Minute), 3:0 Firat (50. Minute), 1:3 Hecht-Zirpel (75. Minute)

