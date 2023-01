Nuber: Beim OFC Generationen von Spielern geprägt

Von: Holger Appel

Der Weltmeister und sein Entdecker. Rudi Völler (links) mit Hermann Nuber. Rechts: Dieter Müller, damals 2012 OFC-Präsident. © imago

Kickers Offenbach trauert um seinen populärsten Fußballer: Hermann Nuber

Offenbach – Hermann Nuber ist der populärste Fußballer, den Kickers Offenbach in seiner 121-jährigen Geschichte je hatte. Das Idol des Vereins. Denkt man an ihn, denkt man an die besseren Zeiten des OFC. Am 12. Dezember 2022 ist der „eiserne Hermann“ im Alter von 87 Jahren gestorben. Rund um die Trauerfeier am Mittwoch ab 18 Uhr (live auf hessenschau.de) auf dem Bieberer Berg veröffentlichen wir eine Serie um die Karriere von Hermann Nuber, der von der Jugend bis zu seinem Abschied 1971 nur für einen Verein spielte: für den OFC. Anschließend war er Trainer mit einem Auge für Talente.

Als Retter seiner Kickers hat Nuber, nach seinem Rücktritt 1969 von Trainer Rudi Gutendorf 1970/71 nochmals bei den 0:3-Niederlagen in Frankfurt und Braunschweig reaktiviert, in den 1980er Jahren schon seine Erfahrungen. 1968, kurz vor dem ersten Aufstieg in die Bundesliga, war er gemeinsam mit Jugend-Trainer Kurt Schreiner für den beurlaubten Kurt Baluses eingesprungen. Als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld. Im November 1969 trat er an die Stelle des amtsmüden Cheftrainers Paul Oswald und im November 1975, wieder zu Bundesliga-Zeiten, ersetzte er den entlassenen Otto Rehhagel. Im März 1984, nach einem 0:9 beim FC Bayern, folgte er auf Lothar Buchmann und holte zum Auftakt ein sensationelles 1:1 beim 1. FC Kaiserslautern. Auf Interimstrainer Nuber folgte später Fritz Fuchs. Er stieg mit den Kickers ab.

Hermann Nubers Ambitionen als Trainer beschränkten sich laut Erich Müller, unseres 2021 gestorbenen ehemaligen Sportchefs, „aber ganz auf die Offenbacher A-Jugend, die er mit großem Erfolg betreute“. Auch die Amateure der Kickers brachte er mächtig auf Trab. In den 1990er Jahren trainierte er zudem Germania Bieber. „Hermann Nuber habe ich viel zu verdanken“, sagte Weltmeister Rudi Völler stellvertretend für ehemalige Nationalspieler wie Jimmy Hartwig, Rudi Bommer, Oliver Reck oder Uwe Bein. Nuber setzte dabei auf die Tugenden aus seiner aktiven Zeit: Einsatz, Disziplin, Kampfgeist, Begeisterung.

Erinnerungen von weiteren Spielern, die einst unter Hermann Nuber trainiert haben:

Frank Bartenstein (58, Spieler der Kickers zu Oberliga-Zeiten, viele Jahre Trainer des B-Teams, Unternehmer in Offenbach): „Trainingseinheiten mit dem Seil, vierfach zusammengelegt, das Kopfballpendel – Hermann hat mich hart gemacht. Ich bin von Gemaa Tempelsee zur A2 der Kickers gewechselt und im nächsten Jahr weiter zu Hermann in die A1 gerückt. Gegen den FSV hatte ich mich am Knie verletzt, ich hatte Schmerzen und wollte raus. Hermann hat abgelehnt und gesagt, ich solle weitermachen. Das habe ich auch getan. Wir haben alle gemacht, was er gesagt hat. Er hatte eine unglaubliche Aura. Nach dem Spiel habe ich dann im Krankenhaus einen Gips verpasst bekommen. Ich hatte bei unserem 4:1-Sieg letztlich mit angerissenem Meniskus gespielt. Auch für das weitere Leben als Unternehmer habe ich von Hermann gelernt, dass man sich durchbeißen muss, egal wie schwierig die Situation ist.“

Andreas Griesenbruch (55, Vorsitzender des VfB Offenbach, Torwart unter Trainer Hermann Nuber Anfang der 1990er Jahre bei dessen einziger „Auswärtsstation“, bei Germania Bieber): „Ich hatte bei den Offenbacher Stadtmeisterschaften im Finale mit dem BSC 99 gegen die Kickers drei Elfmeter gehalten, danach sprach Hermann mich an. Er wollte mich nach Bieber holen. Geht nicht, habe ich gesagt, ich stehe beim BSC für die neue Saison im Wort. Das ist okay, hat Hermann erwidert, dann frage ich nächstes Jahr wieder an. Und er hat mich nicht vergessen. Im Jahr darauf bin ich zur Germania gewechselt. Hermann hat bei mir Defizite in der Strafraumbeherrschung erkannt, stand bei gegnerischen Eckbällen immer an meiner Eckfahne und hat gerufen, ich solle den Ball abgreifen. Am Ende habe ich mir die Bälle nach Standards am Elfmeterpunkt gepflückt. Das Training unter ihm war knüppelhart, aber danach war alles gut. Er hat mir den Weg in den höherklassigen Amateurfußball geebnet. Hermann war eine Persönlichkeit, vor der jeder Fußballer 30 bis 40 Prozent mehr aus sich herausgeholt hat. Mit Blick auf den OFC kann ich nur sagen: Der Verein hat mit seinem Tod sein Fundament verloren.“

Jörg Neun im November 1984 bei der 0:5-Niederlage der Kickers in Saarbrücken. © imago

Jörg Neun (56, Jugend-Nationalspieler, 358 Bundesliga- und 55 Zweitligaspiele für für Nürnberg, Fortuna Köln, Waldhof Mannheim, Borussia Mönchengladbach und MSV Duisburg): „Hermann war ein einzigartiger Mensch und Trainer. Er hat zwar gern mal einen trockenen Spruch losgelassen in der Fußballersprache, ist aber nie laut geworden. Er hat mich gefördert, hat immer gesagt, Neuner, du musst mehr machen als alle anderen. Das habe ich gemacht. Ich war oft der erste Spieler auf dem Platz und der letzte, der nach Sondereinheiten gegangen ist. Wie vermutlich allen anderen sind mir das Kopfballpendel, das vierfache Seil und die Temporunden in Erinnerung geblieben. Letztlich kann man sagen, dass wir damals in der A-Jugend der Kickers eine super Mannschaft mit einem super Trainer hatten. Was waren das für Spiele unter Hermann: Ich erinnere mich vor allem an die Derbys gegen die Eintracht vor 2000 Zuschauern auf dem Hartplatz und vor 5000 Zuschauern im Stadion. Nach dem Abstieg der Kickers in die Oberliga 1985 hat Hermann klar zu mir gesagt, wenn du was werden willst, musst du jetzt den Schritt machen. Und das habe ich getan.“ (Neun wechselte zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg, die Red.) Helmuth Reuscher (74, unter Nuber bei den OFC-Amateuren aktiv, später unter anderem Geschäftsführer des TSV 1860 München): „Ich kann von Hermann Nuber nur schwärmen. Er war eine Respektsperson, er war unglaublich stark. Hermann war mein Mentor und derjenige, der mir den Weg als Funktionär in die Bundesliga geebnet hat. Ich war zwar ein ordentlicher Amateurspieler, wusste aber selbst, dass ich kein Überflieger bin und dass es für die Bundesliga nie reichen wird. Er hat mich dennoch gefördert, hat mich respektiert. Hermann hat mich nach der Saison 1972/73 zum FV 06 Sprendlingen geschickt, wir sind dann aufgestiegen in die Hessenliga. Ich hatte zu Hermann aber immer weiter einen guten Draht, habe die A-Lizenz als Trainer gemacht und mit 30 Jahren in der Traditionself der Kickers mitgeholfen. Dann hat Zweitligist Viktoria Aschaffenburg einen Amateurtrainer gesucht unter Horst Heese und Bernd Hözenbein. Hermann hat mich angerufen und vermittelt. Ohne ihn wäre ich da nie gelandet. In Aschaffenburg habe ich dann Werner Lorant kennengelernt und mit ihm bin ich später zu 1860 München gegangen. Ich bin Hermann Nuber für alle Zeiten dankbar.

Am 50. Geburtstag 1985. Hermann Nuber mit Jürgen Rollmann, damals Praktikant in der Sportredaktion unserer Zeitung. © op-archiv

Jürgen Rollmann (56, Bundesliga-Torwart des SV Werder Bremen und des MSV Duisburg, mit Werder Deutscher Meister und Europacup-Sieger): „Ich bin in der C-Jugend zu den Kickers gekommen und durfte schon in meinem ersten B-Jugend-Jahr unter Hermann Nuber in der A-Jugend gegen die Eintracht ran. Er war quasi der Jugend-Cheftrainer und hatte alles im Blick, auch die Talente in den jüngeren Jahrgängen. Ich empfinde diese Jugendzeit bei den Kickers als schönste Phase, die ich als Fußballer hatte. Man hat hinten auf den Hartplätzen trainiert und wollte nach vorn auf den schönen Rasen im Stadion. Das war noch richtig ehrlicher Fußball mit Trainer Hermann Nuber als großem Vorbild. Ich war bei ihm noch zwei Jahre in der A-Jugend, er hat sogar mit 50 Jahren die Übungen am Kopfballpendel vorgemacht, das war beeindruckend. Ich weiß, dass er später Otto Rehhagel gut zugeredet hat, dass der mich nach Bremen holt. Hermann hat mit seiner herzlich-harten Art Generationen von Spielern geprägt, aus ihnen bessere Fußballer und Menschen gemacht.“

Lars Schmidt (57, Trainer des Verbandsligisten SG Bad Soden, 197 Bundesliga- und 195 Zweitligaspiele für den Karlsruher SC, Mainz 05 und Kickers Offenbach): „Ich bin als Jugendlicher von Gemaa Tempelsee zum OFC gewechselt, war zunächst für die A3 vorgesehen. Hermann hat mich aber sofort zu sich in die A1 geholt. Er war als Trainer ein harter Knochen, aber die Menschlichkeit kam bei ihm immer wieder raus. Ich habe bei ihm vor allem gelernt, dass es sich immer lohnt, wenn man hart arbeitet. Man darf niemals zurückstecken, auch nicht in schwierigen Zeiten. Wie wohl vielen ehemaligen Spielern von Hermann ist mir die Arbeit am Kopfballpendel in Erinnerung geblieben. Jeden Dienstag mussten wir ran. Ich bin zwar kein Kopfballspezialist geworden, aber mein Timing hat sich enorm verbessert. Es war schon klasse damals unter Hermann Nuber. Wir hatten einen guten Draht zueinander.“

Der Jugend-Trainer und seine erfolgreichen Kicker. Hermann Nuber (links) mit einem Team Anfang der 1980er Jahre. Torwart Oliver Reck hält den Ball vor sich. Vorn, Dritter von links: Frank Bartenstein. Rechts vorn: Lars Schmidt. © p