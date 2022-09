Nur Lemmers Knöchel drückt die Stimmung

Von: Jörg Moll

Gute Stimmung im Training erzeugt Optimismus fürs erste Punktspiel des OFC gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Offenbach – Ist es die neue Offenbacher Lockerheit - oder einfach nur ein anderer Geist am Bieberer Berg? Alfred Kaminski, Interimstrainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, verbreitet jedenfalls auffallend gute Laune. „Ich freue mich unglaublich auf mein erstes Heimspiel als Trainer des OFC“, sagt der 58-Jährige. An diesem Freitag (19 Uhr) ist es für den etatmäßigen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums soweit. Dass es gegen seinen früheren Klub, die überraschend auf Rang vier notierte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz geht, ist für ihn nur eine Randnotiz.

„Ich kenne zwar noch einige Jungs von damals“, sagt Kaminski mit Blick auf das Intermezzo 2018, als er den aus den Klubs Borussia Fulda und TSV Lehnerz entstandenen Fusionsverein übernommen hatte, aber nach wenigen Monaten wieder gehen musste: „Aber insgesamt hat sich die Mannschaft schon sehr verändert.“ Der Respekt vor dem Aufsteiger aus Osthessen ist durchaus vorhanden. „Es ist eine erfahrene Mannschaft, die ein gutes Umschaltspiel hat und gute Standards. Es wird ein interessantes Spiel“, ist Kaminski überzeugt.

Wichtiger aber ist dem OFC-Übungsleiter, „dass wir uns auf uns fokussieren und das auf den Platz bringen, was wir im Training zeigen.“ Und da gab es in der Woche nach dem ersten Auswärtssieg der Saison in Kassel (1:0) ziemlich viel Positives zu registrieren. „Die Stimmung ist gut, es kracht auch mal, aber in der Kabine ist alles wieder gut“, sagt Jayson Breitenbach: „Und die Erleichterung über den ersten Auswärtsdreier ist groß.“ Der Innenverteidiger hat auch erste Unterschiede in den Trainingsformen im Vergleich zu Kaminskis Vorgänger Alexander Schmidt ausgemacht. „Vorher haben wir viele kleine Spielformen gemacht, uns mehr am Gegner orientiert. Jetzt trainieren wir mehr größere Spielformen, es geht viel um Ballbesitz.“

Kaminski will sich mit Vergleichen zur Vergangenheit gar nicht aufhalten. „Wichtig ist, dass wir gegen Fulda das auf den Platz bringen, was wir im Training zeigen“, betont er: „Und was gibt es schließlich Schöneres, als am Freitagabend unter Flutlicht für den OFC aufzulaufen?“

Mit welchem Personal die Kickers antreten, ließ der Interimscoach naturgemäß noch offen. „Ich vertraue allen Spielern meines Kaders“, betont er: „Und ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er das Bestmögliche am Freitagabend einbringt - ob das 90 Minuten sind oder eben nur drei.“

In Jakob Lemmer droht allerdings der bislang beste Torschütze (vier Treffer) und einer der konstantesten Akteure der Saison angeschlagen auszufallen. Bis gestern konnte der 22-Jährige, der sich in Kassel in der Schlussphase bei einem Zweikampf am Knöchel verletzte, nicht mittrainieren. Auch Abwehrspieler Jakob Zitzelsberger wird nach seiner Operation an der Hand weiterhin ausfallen. Mittelstürmer Dejan Bozic macht nach kurierter Schambeinentzündung dagegen Fortschritte. Er könnte gegen Fulda-Lehnerz eventuell schon in den Kader rücken.

In Björn Jopek steht zudem der zuletzt gelbgesperrt fehlende Mittelfeldstratege wieder zur Verfügung. Kaminski hat sich bei dieser Personalie bereits festgelegt: „Björn wird spielen.“ Womit die Frage aufkommt, wer für ihn weichen muss? In Kassel hatte Kaminski Maik Vetter und Julian Albrecht als Doppel-Sechs aufgeboten, beide wussten zu überzeugen. „Mir ist es am liebsten, wenn es mir die Spieler extrem schwer machen bei der Frage, wen ich aufstelle“, sagt Kaminski – und lacht dabei verschmitzt.