OFC: Ablöse steht Rückkehr noch im Weg

Sascha Korb hat beim Regionalliga-Rivalen VfR Aalen erneut den Wunsch hinterlegt, mit sofortiger Wirkung zu seinem Heimatverein Kickers Offenbach zurückzukehren. Bereits im Sommer war der 29 Jahre alte „Sechser“ ein Thema beim OFC.

Offenbach – In Jakob Lemmer ist ein Eigengewächs gegangen. Nun könnte einer zurückkehren, der aus seiner Verbundenheit zu Kickers Offenbach in seinen sechs Jahren der fußballerischen Wanderschaft nie einen Hehl gemacht hat: Sascha Korb.

Der Mittelfeldspieler (29), der von 2010 an beim OFC ausgebildet und schließlich 2013 im letzten Drittliga-Jahr seinen Einstand bei den Profis gegeben hatte, hat nach Informationen unserer Zeitung bei seinem aktuellen Arbeitgeber VfR Aalen zum zweiten Mal seit vergangenem Sommer erklärt, dass er zu seinen Wurzeln zurückkehren möchte.

OFC-Geschäftsführer Matthias Georg hält sich zur Personalie bedeckt: „Wir haben uns im Sommer mit ihm beschäftigt“, sagt er: „Er ist ein guter Junge, hat nach längerer Verletzung eine gute Hinrunde gespielt.“ Nachdem er in seinem ersten Jahr beim früheren Zweitligisten wegen eines Adduktorensehnenabrisses fast neun Monate ausgefallen war, kämpfte sich der gebürtige Offenbacher stark zurück, absolvierte 19 von 20 Einsätzen, 18 über die volle Distanz. Im bis dato letzten Punktspiel bei der TSG Balingen (2:4) fehlte Korb gelbgesperrt. Der 29-Jährige, auf mehreren Positionen zu Hause, agiert in Aalen auf der Sechser-Position und verkörpert einen Spielertypus, den die Kickers so nicht in ihren Reihen haben: positionstreu, zweikampfstark, mit Stärken in der Antizipation und Balleroberung. „Auf der Position kann ich mehr Verantwortung übernehmen, das Spiel mitgestalten“, hat Korb jüngst im „Kicker“ erklärt.

Wie schon im Sommer hat er nun erneut die VfR-Verantwortlichen mit dem Wechselwunsch zu jenem Klub konfrontiert, für den er mit 86 Pflichtspielen noch immer die meisten seiner Karriere bestritten hat. 2016 hatte er den OFC verlassen, weil er kein neues Vertragsangebot erhalten hatte.

Über die Stationen Hessen Kassel, Wormatia Worms (Regionalliga Südwest), FC Schweinfurt 05 (Regionalliga Bayern) und einem einjährigen Gastspiel beim Drittligisten SC Verl landete er im Sommer 2021 beim VfR Aalen, wo er in Geschäftsführer Giuseppe Lepore (einst Worms) und Trainer Tobias Cramer (einst Kassel) auf alte Bekannte traf, die große Stücke auf ihn halten. Auch Georg hat eine hohe Meinung von ihm: „Aber er steht in Aalen unter Vertrag.“ Und darin liegt der Knackpunkt. Trotz nur noch eines halben Jahres Vertragsdauer steht Korbs Wechselwunsch das Aalener Interesse an einer Ablöse im Weg. Dass der Klub von der Ostalb, dessen Insolvenzverfahren mittlerweile von Amts wegen eröffnet wurde, auf eine Entschädigung verzichtet, ist nicht zu erwarten.

„Ablösen zwischen Regionalligisten sind unüblich“, sagt Georg. Doch der OFC machte da schon mal Ausnahmen. Bei Paul Milde etwa, der in der Rückrunde der vergangenen Saison von Georgs damaligem Klub TSV Steinbach Haiger kam.

