OFC: Achterbahnfahrt gegen Eintracht U21

Von: Jörg Moll

In jeder Hinsicht auffällig: Nacho Ferri (Mitte) hatte den Ausgleich der Eintracht eingeleitet, das 2:1 selbst erzielt und dann nach Dimitrij Nazarovs Volleyschuss per Kopf das 2:2 erzielt. Links: Björn Jopek, der den Siegtreffer der Kickers durch Maximilian Rossmann in Minute 97 einleitete. © Hübner

Dieses Derby zwischen dem OFC und Eintracht Frankfurt II hat für alle Kickers-Fans den Höhepunkt am Schluss. Das späte 3:2 hat große Emotionen ausgelöst.

Offenbach – Kickers Offenbach hat mit einem sensationellen Finish eine verloren geglaubte Partie gedreht und mit dem 3:2 (1:0) gegen Eintracht Frankfurt II den ersten Saisonsieg in der Fußball-Regionalliga gefeiert. Die Kickers schickten ihre Fans unter den 7811 Zuschauern auf eine emotionale Achterbahnfahrt, die mit einem kaum für möglich gehaltenen Happy End in der siebten Minute der Nachspielzeit ihren Höhepunkt parat hatte. Kapitän Maximilian Rossmann war mit seinem Kopfball zum 3:2 der gefeierte Held. Vergessen waren die Defizite, die sich in Halbzeit zwei aufgetan hatten.

„So einen Sieg haben wir gebraucht“, meinte Trainer Christian Neidhart, der sichtlich erleichtert wirkte: „Klar macht das etwas mit einer Mannschaft, wenn Du so gewinnst. Du kommst Montag mit einem Lachen ins Training.“ Ganz anders die Gefühlslage bei der Eintracht. „So kurz vor Schluss noch zu verlieren, da ist man natürlich enttäuscht“, meinte U21-Trainer Kristjan Glibo: „Es war mehr drin.“

OFC gegen Eintracht Frankfurt II: Richtige Mischung in der Mannschaft

Christian Neidhart hatte nach dem enttäuschenden 1:2 beim VfR Aalen Veränderungen angekündigt und klar gemacht, keine Rücksicht auf Namen zu nehmen. Mehr Lauf- und Zweikampfbereitschaft hatte er gefordert. Und der Trainer der Offenbacher Kickers fand offensichtlich die richtige Mischung.

In Noel Knothe, Kristjan Arh Cesen, Almin Mesanovic und Dimitrij Nazarov beorderte er vier neue Akteure in die Startelf. Was zur Folge hatte, dass die Abwehr auf zwei Positionen (Knothe für Breitenbach, Arh Cesen für Marcos) neu formiert auflief. Im zentralen Mittelfeld spielte neben Breitenbach erstmals Almin Mesanovic von Beginn an. Gänzlich passen mussten nach einer „buchstäblichen Scheiß-Woche“ (Neidhart) mit einem grassierenden Magen-Darm-Infekt im Team zudem Dominik Wanner und Irwin Pfeiffer.

Derby gegen Eintracht: Früherer Frankfurt trifft für den OFC

Den Unterschied in einem Derby, das nur relativ wenige Frankfurter Fans an den Bieberer Berg gelockt hatte, machte ein früherer Frankfurter: Dimitrij Nazarov, einst in der zweiten Mannschaft der Eintracht am Ball, war der Mann der ersten Hälfte und in Durchgang zwei auch derjenige, der dem Spiel eine erneute Wende brachte. Schon nach einer Minute schnappte er sich die Kugel, zimmerte sie brachial Richtung Winkel. Der starke Frankfurter Torwart Simon Simoni lenkte den Ball gerade noch zur Ecke. Die brachte Keanu Staude – Kapitän Maximilian Rossmann verlängerte auf Nazarov, der im zweiten Versuch aus kurzer Distanz traf.

Die erste Führung in dieser Saison gab dem OFC etwas Sicherheit. Zwar zeigte sich die Eintracht nicht wirklich beeindruckt und hatte durch Nacho Ferris Kopfball (7.) eine Riesenchance zum Ausgleich, die OFC-Torwart Johannes Brinkies mit starkem Reflex vereitelte. Dann aber übernahm der OFC die Kontrolle, agierte in der Offensive variabel. Was fehlte, war das zweite oder gar dritte Tor. Arh Cesen (17.) köpfte nach einer Ecke von Staude knapp vorbei. Mike Feigenspan lief gleich zweimal frei auf den Gästekeeper zu, beide Male parierte Simoni glänzend. In der 37. Minute war Feigenspan nach Pass von Staude durch, eine Minute vor der Pause nach Zauberpass von Nazarov. „Da müssen wir natürlich das Spiel zumachen“, monierte Neidhart.

Derby OFC gegen Eintracht II: Nazarov hat seinen großen Auftritt

Auch nach dem Wechsel setzte Nazarov mit einem Distanzschuss das erste Zeichen. Dann aber kam die Eintracht immer besser ins Spiel, nutzte ihre Geschwindigkeitsvorteile und ihre starke Spielanlage. Bei ihren Treffern aber profitierte sie von haarsträubenden Fehlern der Kickers. Vor dem 1:1 verlor Staude im Mittelfeld leichtfertig den Ball. Nacho Ferri schaltete um, setzte Noel Futkeu in Szene, der Brinkies tunnelte. Vor dem 1:2 durch Nacho Ferri hatte die Eintracht wieder eine Konfusion in der OFC-Deckung genutzt. Nacho Ferris abgefälschter Schuss landete im Tor. Die Eintracht war am Drücker, sogar ein drittes Tor war möglich. Schockstarre im Stadion, die dritte Niederlage in Folge schien nach der starken ersten Hälfte plötzlich Realität zu werden. Zumal die Kickers trotz fünf Wechseln – überraschend kam auch der eigentlich aussortierte Rafael Garcia zum Einsatz - auf der letzten Rille liefen.

Weil aber Nazarov noch einen großen Auftritt hatte, drehte der OFC die Partie wieder und ließ Erinnerungen an legendäre Aufholjagden vergangener Tage wach werden. Seinen Volleyschuss lenkte Nacho Ferri ins eigene Tor (83.). Und dann folgte jene siebte Minute der Nachspielzeit, in der Björn Jopek die Kugel in den Strafraum löffelte - und Kapitän Maximilian Rossmann per Kopf ins Eck traf. „Dann ist das Stadion explodiert“, freute sich Nazarov. (Jörg Moll)