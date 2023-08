Holländische Schule am Bieberer Berg

„Wir können einfach gut miteinander“: Jouke Faber (rechts) hat eine illustre Reise im Fußball-Geschäft hinter sich und Offenbachs Cheftrainer Christian Neidhart 2013 beim SV Meppen kennen- und schätzengelernt. © Hübner

Als Jouke Faber den „Hilferuf“ von Christian Neidhart erhielt, reagierte seine Frau prompt: „Geh!“, sagte sie zum neuen Assistenztrainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach.

Offenbach – Für Jouke Faber ist es alles andere als ein Klischee, dass Niederländer ein reise- und abenteuerlustiges Völkchen sind. Der Co-Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist selbst ein perfekter Beleg dafür. Als Spieler und Trainer war der 61-Jährige in seiner Heimat, aber auch in Saudi-Arabien, der Schweiz, Liechtenstein und Brasilien aktiv. Und mehrfach auch in Deutschland, wie auch nun wieder in Offenbach.

„Wir Niederländer haben schon immer gerne die Welt bereist, auch weil wir in der ganzen Welt Geschäfte machen“, sagt der 61-Jährige in charmantem niederländisch-deutschen Sprachmix. Würde man Fabers Weg zeichnen wollen, hätte man schnell eine wilde Kritzelei auf dem Blatt. Als Nachwuchsspieler war er bei Cambuur Leeuwarden aktiv, ziemlich erfolgreich. „In der Jugend waren wir oft Meister“, erinnert er sich. Es folgten Wechsel zum FC Groningen, wo er unter anderem mit Ronald Koeman zusammenspielte. Dann sollte er zurück zu Cambuur. Der Wechsel platzte, weil die „damals unvorstellbare Summe von 125 000 Gulden Ablöse gefordert wurde.“ Fabers Karriere geriet ins Stocken, weil er nach damaligem Recht nur zum Amateurteam ablösefrei wechseln durfte. „Ich hatte früher nie einen Berater, habe immer alles selbst gemacht – und immer gesagt, was ich denke“, erzählt er.

Und so führte ihn seine Fußballerkarriere auf nicht selten wunderlichen Wegen über den SC Leeuwarden zum FC Emmen, dann zum FC Chur und zum FC St. Gallen in die Schweiz, später auch mal kurz nach Liechtenstein. Zurück in der niederländischen Heimat, wo er heute mit Frau, Pferd und drei Hunden bei Groningen zu Hause ist, begann er seine zweite Karriere als Trainer, zunächst als Assistent beim SC Veendam, wo er freitags bei Spielen als Assistent in der 2. Liga gefragt war, samstags dann die A-Jugend coachte. Es folgte ein Intermezzo als Coach eines brasilianischen Zweitligisten. „Wir wären beinahe aufgestiegen“, erinnert er sich.

2013 lernte er beim SV Meppen Christian Neidhart kennen, der damals Sportlicher Leiter bei den Emsländern war, dann Cheftrainer wurde – und Faber sein Assistent. „Wir können einfach gut miteinander“, sagt er: „Wobei Christian emotionaler ist als ich. Wir können richtig diskutieren, das ist auch gut so. Aber am Ende sprechen wir immer die gleiche Sprache.“ Zwei Jahre arbeiteten beide in Meppen zusammen, dann zog es ihn wieder in die Ferne. Das Ziel: Saudi-Arabien. Beim Ittihad FC trainiert er ein Jugendteam, fördert dort beispielsweise einen jungen Mann namens Saud Abdulhamid. 2022 zählte er zu den besten Spielern seines Landes bei der WM in Katar. Zurück aus der heutigen Goldgräber-Region des Profifußballs übernahm er den FC Chur. Zuerst die Jugend, dann die erste Mannschaft, ehe er Cheftrainer des Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II wurde. Dort sollte Oliver Reck sein Nachfolger werden.

Faber ist ein Getriebener in Sachen Fußball, das bestätigt auch die Geschichte seines Wechsels zu Kickers Offenbach. „Eigentlich wollte ich ja gar nichts mehr machen, zu Hause bleiben, am Wochenende frei haben, mit den Hunden spazieren“, erzählt er. Dann rief ihn Neidhart an und sagte: „Du musst mir helfen.“ Eineinhalb Tage später hatte er zugesagt und mittlerweile ein Ein-Zimmer-Apartment in Offenbach bezogen. „Meine Frau sagte einfach nur zu mir: Jouke, geh!“, erzählt er lachend: „Sie kennt das ja nicht anders.“ Und so packte Faber mal wieder seine Sachen, um ein weiteres Abenteuer anzugehen. Immer im Gepäck hat er seine Ideen vom Fußball, seine Vorstellung, wie Trainer wirken sollen. „Ich will nicht nur lange Bälle sehen“, sagt er. Im Training fordert er oft die holländische Schule: einen Kontakt, schnelle Kombinationen. „Viele Jungs müssen sich daran erst gewöhnen“, sagt er: „Du brauchst also Zeit.“ Ein Gut, das in Offenbach kostbar ist.

Doch Faber lebt gemeinsam mit Neidhart das vor, was ihnen als Trainer wichtig ist. „Die Spieler müssen dir vertrauen können.“ Der Faktor Menschlichkeit ist ein ganz entscheidender für das Offenbacher Trainerduo, das in Torwarttrainer René Keffel einen weiteren Routinier in seinen Reihen weiß. „René ist ein super Typ, jeder kennt ihn in Offenbach, seine Erfahrung und Ruhe tut gut“, lobt Faber, der aber trotzdem auch ein Freund klarer Worte bleibt: „Wenn eine Leistung schlecht war, sage ich das auch deutlich.“ Nach dem 1:2 in Aalen war das so.

Nach dem 3:2 gegen Eintracht Frankfurt II änderte sich die Tonlage wieder. „Wichtig ist das Fundament einer Mannschaft“, ist er überzeugt: „Darauf musst du aufbauen und besser werden.“ Ansätze dafür sieht er viele in der täglichen Arbeit. „Wir werden besser, das sieht man im Training, in Pressingsituationen, im schnellen Spiel“, zählt er auf. Aber Faber, der Weltreisende in Sachen Fußball, weiß auch, was noch fehlt. „Wir müssen noch stabiler werden.“ Am besten zeigt sich das schon am Samstag (14 Uhr) beim Spitzenreiter TSG Hoffenheim II. „Wir brauchen die Intensität, die wir zu Hause gezeigt haben, auch auswärts.“ Und das ist für ihn alles, nur kein simples Fußballer-Klischee.