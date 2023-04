OFC-Aus im Pokal: „Ein Tiefschlag, der extrem weh tut“

Von: Jörg Moll

Der Moment, in dem die Offenbacher wieder Hoffnung schöpften: Lucas Hermes (hinten, Mitte) köpft nach Ecke von Björn Jopek zum 2:2 ein (67.). Doch die Freude währte genau acht Minuten, dann schlug der FSV entscheidend zu. © Hübner

Titelverteidiger Kickers Offenbach verliert im Halbfinale des Hessenpokals mit 2:3 beim Regionalliga-Rivalen FSV Frankfurt. Die Gegentore fallen zu einfach und vorne fehlt die Effizienz, die die Bornheimer zeigten.

Frankfurt – Die Offenbacher Kickers haben auch ihre letzte Chance verspielt, in dieser Saison noch etwas Zählbares verbuchen zu können. Im Halbfinale des Fußball-Hessenpokals unterlag der Titelverteidiger beim Regionalliga-Rivalen FSV Frankfurt mit 2:3 (1:1). Die Bornheimer, bestes Team der Rückrunde, zeigten in einem rasanten Derby das, was sie aktuell auszeichnet: Sie strotzen vor Selbstvertrauen und nutzen fast jede Chance eiskalt. Ganz im Gegensatz zum OFC, der bei weitem nicht schlecht spielte, aber in puncto Effizienz ganz klare Nachteile hatte und so mit ansehen muss, wie der FSV womöglich heute Abend schon den Einzug in den lukrativen DFB-Pokal feiern kann. Gewinnt der SV Wehen Wiesbaden beim Regionalliga-Dritten TSV Steinbach Haiger und bleibt in der 3. Liga unter den besten Vier, hat auch der Finalverlierer ein Ticket sicher.

„Das ist ein Tiefschlag, der extrem weh tut“, meinte OFC-Trainer Alfred Kaminski: „Vom Ergebnis ist das natürlich extrem schlecht, aber bei der Art und Weise sehe ich Fortschritte.“ FSV-Coach Tim Görner freute sich über das nächste große Erfolgserlebnis für sein Team und hatte zwei unterschiedliche Hälften gesehen. „In der ersten waren wir nicht gut im Spiel, in der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Zugriff und waren das bessere Team.“

Kaminski hatte gegenüber dem 0:1 in der Regionalliga Südwest gegen den VfB Stuttgart II drei Wechsel vorgenommen. Für Jayson Breitenbach (Bänderriss im Sprunggelenk), Julian Albrecht und Lucas Hermes (beide Bank) begannen Maximilian Rossmann, Björn Jopek und Mike Feigenspan. Kurzfristig mit Fieber passen musste Dejan Bozic. Der OFC agierte im 4-2-3-1-System spielfreudig und mit viel Druck auf das Team aus Bornheim. Und gleich in der zweiten Minute wurden die Kickers für ihren Mut belohnt: Rafael Garcia setzte Philipp Hosiner in Szene – und der so oft glücklose Stürmer machte es klasse: Erst ließ er seinen Gegenspieler ins Leere laufen, dann schoss er überlegt ins linke Eck. Die Gäste hatten das so ersehnte Erfolgserlebnis. Und sie legten sofort nach. Hosiner kam nach Feigenspans Pass nicht ganz dran (12.), FSV-Torwart Omer Hanin parierte gegen Jopek (16.), Christian Derflingers Schuss nach starker Kombination wurde zur Ecke geblockt. Feigenspan scheiterte gleich zweimal in guter Position. Der OFC hätte durchaus 2:0, 3:0 führen können. Stattdessen aber gelang dem FSV mit seiner zweiten Gelegenheit – Cas Peters hatte in der 24. Minute drüber geschossen – der Ausgleich. Nach einer Ecke köpfte FSV-Kapitän Ahmed Azaouagh ein (32.).

Und da war er dann, der Unterschied zwischen zwei Teams mit diametral unterschiedlichem Lauf: Die Bornheimer, acht Spiele ungeschlagen und in der Liga am OFC vorbei auf Rang vier gestürmt, zeigten sich effizient. Und das setzte sich im zweiten Durchgang fort, in dem der FSV seine erste Chance nutzte: Leon Müller eroberte im Mittelfeld nach einem Fehlpass von Ronny Marcos den Ball, zog los, schüttelte die als Begleitschutz agierenden Offenbacher ab – und zog aus 18 Metern ins links Eck ab (57.).

Die Kickers, fünf Spiele ohne Sieg, hatten wieder ihre Frusterlebnisse. Und Alfred Kaminski hatte recht behalten mit seiner ersten Erkenntnis: „Wir brauchen viele Chancen, also müssen wir uns halt noch mehr herausarbeiten.“ Und dann bewies der Trainer ein goldenes Händchen: Kurz vor einer Ecke wechselte er dreifach – und nach der Hereingabe von Jopek war es der gerade aufs Feld gekommene Lucas Hermes, der zum 2:2 einköpfte. Doch die Geschichte des Spiels wiederholte sich noch mal: Der FSV nutzte den nächsten OFC-Fehler und die nächste Chance eiskalt: Onur Ünlücifci zimmerte die Kugel aus 18 Metern ins linke Eck (75.). OFC-Torwart Maximilian Engl stand zwar richtig, musste aber wieder den Einschlag hinnehmen. Und die Kickers? Sie brachten Jakob Zitzelsberger, der als offensiver Rammbock agierte, sie rannten an, versuchten alles, hatten durch Hermes (86.) eine Halbchance, ehe sie doch traurig vom Platz schlichen.

FSV Frankfurt: Hanin - Reutter, Awassi, Knothe, Weißmann - Ünlücifci, Müller - Hirst, Khan Agha (89. del Vecchio), Azaouagh - Peters (62. Sannomiya/90.+2 Falaye)

Kickers Offenbach: Engl - Moreno Giesel, Zieleniecki, Rossmann (77. Zitzelsberger), Marcos - Vetter (66. Albrecht), Jopek - Feigenspan (66. Saric), Derflinger /77. Mesanovic), Garcia (66. Hermes) - Hosiner

Sch.: Felix Berger (Harleshausen) - Zu.: 4517 - Tore: 0:1 Hosiner (2.), 1:1 Azaouagh (32.), 2:1 Müller (57.), 2:2 Hermes (67.), 3:2 Ünlücifci (75.) - Gelb: Peters, Khan Agha, Awassi, Hirst/ Hermes, Hosiner

