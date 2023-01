OFC: Balic spielt sich in den Fokus

Von: Christian Düncher

Teilen

Glückwünsche für den Siegtorschützen: U21-Talent Damjan Balic (rechts), das gerade den entscheidenden Treffer zum 1:0-Testspielsieg der OFC-Profis beim FC Schalke 04 II erzielt hat, wird von den Kollegen abgeklatscht. © ofc

In Damjan Balic spielt sich ein junger Spieler aus den eigenen U21 bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach in den Vordergrund. Im Test beim FC Schalke 04 II avanciert der 20-Jährige zum Matchwinner.

Offenbach – Er ist eigentlich ein No Name – und das sogar im doppelten Sinn. Aber er ist auch der Mann der Stunde bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach: Damjan Balic. Damjan wer? Der Offensivmann kam in den vergangenen zwei Testspielen für die OFC-Profis zum Einsatz, mit der Nummer 35, aber ohne Namensaufdruck auf dem Trikot. Normalerweise spielt er für die Kickers-U21 in der Kreisoberliga, traf dort diese Saison 18 Mal. Nun zeigte er seine Qualitäten auch in der ersten Mannschaft. Nachdem Balic bereits beim 5:0-Erfolg gegen Hessenligist Türk Gücü Friedberg einmal als Joker gestochen hatte, gelang ihm am Samstag in der Partie beim FC Schalke 04 II (Regionalliga West) der 1:0-Siegtreffer. Und zwar im Stile eines Torjägers.

„Wir sollten den Jungs Zeit geben“

Nach Doppelpass mit Julian Albrecht nahm der 20-Jährige den Ball im Strafraum an und schloss sofort ab – mit dem linken Fuß ins lange Eck (49.). Auch zur Freude von Alex ander Schwarzenberger. „Unser U21-Spieler trifft zum Tor des Tages gegen Schalke 04 U23“, schrieb der Trainer der Kickers-Reserve auf Instagram: „Glückwunsch.“ In Sozialen Medien forderten OFC-Fans teilweise, den zur Pause eingewechselten Offensivspieler zur ersten Mannschaft hochzuziehen und ihm sofort einen Profi-Vertrag zu geben. Zumal die Kickers in Topscorer Jakob Lemmer (SG Dynamo Dresden) sowie Törles Knöll (HNK Vikovar/Kroatien) zwei Offensivspieler verlassen haben.

Matthias Georg hält das jedoch für verfrüht. „Damjan Balic hat im Test bei Schalke 04 II eine ordentliche Halbzeit gespielt, nicht mehr und nicht weniger“, sagt der OFC-Geschäftsführer. „Wir sollten den Jungs Zeit geben und sie in Ruhe entwickeln.“ Das gilt auch für die ebenfalls eingewechselten U19-Spieler Roko Mrvlj, Noah Vuko und Samuel Puth. Georg ist derweil weiter auf der Suche nach Spielern, die den Kickers sofort weiterhelfen. Dafür bleibt bis Dienstag Zeit. Dann endet die Transferperiode. „Wir führen Gespräche. Aber es muss in sportlicher Hinsicht passen und wir müssen die Finanzen im Blick haben. Stimmt alles, machen wir etwas, ansonsten nicht“, so der 35-Jährige.

Gegen die Reserve der „Königsblauen – unter anderem mit Leroy Sanés Bruder Sidi und dem gebürtigen Offenbacher Elias Kurt (einst OFC-Jugend) – zeigte sich, dass die Kickers Verstärkungen in der Offensive durchaus gut gebrauchen können. Die Gäste, bei denen Jost Mairose (Adduktorenprobleme), Christian Derflinger (Tritt auf den Fuß), Dominik Wanner (angeschlagen) und Lucas Hermes (Mandelentzündung) fehlten, hätten zwar bereits nach wenigen Sekunden durch Semir Saric (traf den Ball nicht richtig) in Führung gehen müssen, sie taten sich im Spiel nach vorne jedoch schwer. Wenn es gefährlich wurde, war zumeist Dejan Bozic beteiligt. Er scheiterte nach einem Steckpass von Rafael Garcia aus spitzem Winkel am Torwart (27.), der auch die Distanzschüsse des Mittelstürmers parierte (40., 41.).

Schalke hatte in der ersten Hälfte nicht nur mehr, sondern auch die besseren Chancen. Erst rettete Ronny Marcos auf der Linie (11.), dann parierte Torhüter David Richter zweimal stark (34., 41.), unter anderem nach Ballverlust von Maximilian Rossmann, der erstmals mit Sebastian Zieleniecki das Abwehrzentrum bildete.

OFC-Trainer Ersan Parlatan wechselte in der Pause sechsmal. In der stärksten Phase der Kickers fiel das 1:0, das in der Endphase mit Glück und Geschick verteidigt wurde.

OFC (1. Hälfte): Richter - Moreno, Zieleniecki, Rossmann, Marcos - Jopek, Albrecht - Onangolo, Saric, Garcia - Bozic

OFC (2. Hälfte): Richter - Breitenbach, Rossmann, Zitzelsberger, Marcos (86. Mrvlj) - Albrecht (88. Puth), Vetter - Balic, Mesanovic, Saric (86. Vuko) - Hosiner

Tor: 0:1 Balic (49.)

Von Christian Düncher