OFC: „Bedingungen annehmen und fokussieren“

Gute Laune im Trainings-Exil in Jügesheim: Die OFC-Spieler Philipp Hosiner, Semir Saric und Christian Derflinger

Kickers Offenbachs Geschäftsführer Matthias Georg hat das Team beim Vorbereitungsstart auf die Restsaison eingeschworen: „Wir haben noch Ziele“, betonte er.

Rodgau – Der Bieberer Berg, die Heimat der Offenbacher Kickers. Eigentlich. Tatsächlich sind die OFC-Profis witterungsbedingt – wie schon vor der Winterpause – weiterhin im benachbarten Jügesheim zu Hause und werden es mindestens bis Ende der Woche auch bleiben. Der Stimmung tat das beim ersten gemeinsamen Training mit Ball nach vier Wochen freilich keinen Abbruch. In der Kabine wurde gegrölt, auf dem Platz geflachst. Schon vor Beginn der Übungseinheit konnte keiner seine Füße von der Kugel lassen. Kurzum: Die Freude darüber, dass es endlich wieder losgeht, war groß am Montagnachmittag.

Zunächst richtete aber Matthias Georg ein paar Worte an die Mannschaft. Der OFC-Geschäftsführer ging unter anderem kurz auf den Wechsel von Topscorer Jakob Lemmer zum Drittligisten Dynamo Dresden ein. „Ich habe den Spielern gesagt, dass wir nun einer weniger sind, dass das jedoch ein normaler Vorgang ist und wir viele Leute im Kader haben, die diese Lücke schließen können. Aber sie wissen auch: Es ist nicht ausgeschlossen, dass noch etwas in personeller Hinsicht passiert.“

Unabhängig vom Fall Lemmer wies Georg darauf hin, dass jeder Spieler die Chance habe, sich zu empfehlen. Der Konkurrenzkampf ist jedenfalls groß zu Beginn der Vorbereitung auf die Restsaison. „Wir haben keinerlei Verletzte“, stellte der Kickers-Funktionär zufrieden fest. Auch Dominik Wanner, der in der letzten Partie von der Winterpause verletzt gefehlt hatte, war dabei. Zudem – wie angekündigt – Testspieler Manuel Simons (22) vom FV Engers 07 (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) und in Roko Mrvelj sowie Filip Markovic zwei Akteure aus der U19. Insgesamt also drei Torhüter sowie 23 Feldspieler.

Wir müssen dringend einige infrastrukturelle Dinge ändern

Bei den Talenten aus dem eigenen Nachwuchs, die während der Vorbereitungsphase bei den Profis mittrainieren, werde es immer wieder mal Wechsel geben, kündigte Georg an. Zugleich betonte der Geschäftsführer auch bei seiner Ansprache an die Spieler, „dass wir noch Ziele haben“. Genaugenommen zwei: „Wir wollen gerne im Hessenpokal unseren Titel verteidigen. In der Liga wollen wir von Spiel zu Spiel schauen und den Abstand verkürzen.“ Acht Zähler liegt der OFC (3.) aktuell hinter Spitzenreiter SSV Ulm 1846, der laut Georg inzwischen entschieden hat, ebenfalls ein Trainingslager in der Türkei abzuhalten. Und zwar fast zur gleichen Zeit wie die Kickers, die vom 8. bis 16. Februar nach Belek reisen.

Bevor es in die Mittelmeer-Region geht, wird im nasskalten Deutschland geübt. „Ich habe den Spielern gesagt, dass die Vorbereitung im Winter eklig ist, sie das aber annehmen müssen und sich darauf fokussieren sollen.“ Oder anders ausgedrückt: Es bringt nichts, sich mit Dingen zu beschäftigen, die man nicht ändern kann. Dazu zählen auch die Trainingsbedingungen zu dieser Jahreszeit.

„Wir müssen dringend einige infrastrukturelle Dinge ändern“, fordert Georg und meint damit die Platzsituation, „für die allerdings keiner etwas kann“. Die zwei Trainingsplätze hinter dem Stadion seien jedenfalls aufgrund einer fehlenden Drainage in der nassen Jahreszeit so gut wie nicht nutzbar. Das hatte bereits sein Vorgänger Thomas Sobotzik beklagt. Und der Kunstrasen im Leistungszentrum am Wiener Ring gehöre der „älteren Generation“ an. Das ist vor allem in puncto Federung beziehungsweise Dämpfung kein Vergleich mit dem neuen Geläuf in Jügesheim, auf dem auch das erste Testspiel am Samstag (14 Uhr) gegen RW Erfurt stattfinden soll. Das Kräftemessen mit den Thüringern war schon vor einer Weile vereinbart worden. Dann fiel jedoch deren Punktspiel gegen Altglienicke witterungsbedingt aus und wurde von der Regionalliga Nordost für den kommenden Freitag neu angesetzt. Dass die Erfurter dennoch zum Testspiel antreten, rechnet ihnen Georg hoch an. Auch wenn nicht mit der stärksten Elf zu rechnen sei, könne man sich auf einen „guten Gegner“ freuen, der in seiner Staffel immerhin Tabellenzweiter ist. Auch der FC Schalke 04 II, bei dem die Kickers am 28. Januar testen, spiele als Siebter der West-Staffel „eine gute Runde“.

