OFC: Bereicherung von der Bank

Von: Christian Düncher

Die späte Entscheidung in Bahlingen: Der eingewechselte Rafael Garcia (Mitte) trifft in der 88. Minuten zum 2:1 für die Offenbacher Kickers. Für den ehemaligen Drittligaspieler war es im 16. Spiel das zweite Saisontor. © hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach liegt in der ligainternen Joker-Bilanz mit 16 Torbeteiligungen an der Spitze. Beim jüngsten 2:1-Sieg beim Bahlinger SC zahlte sich diese Stärke erneut aus.

Offenbach – Der Mann mit dem glücklichen Händchen kommentierte seinen jüngsten Einwechslungs-Coup gewohnt sachlich und gelassen. „Spiele werden meistens von der Bank entschieden“, sagte Kickers-Trainer Ersan Parlatan nach dem 2:1-Erfolg beim Bahlinger SC. Am entscheidenden Tor waren neben dem von Anfang an spielenden Jakob Lemmer sogar gleich drei Joker beteiligt.

Christian Derflinger hatte im Mittelfeld stark den Ball erobert, Philipp Hosiner rechts den Überblick behalten und in den Rücken der Abwehr gepasst, wo Rafael Garcia erfolgreich abschloss.

„Das sind Beispiele, die uns helfen“, so Parlatan. Das Tor war nicht nur wichtig, weil es den Sieg bedeutete. Es hob auch den hohen Stellenwert der Ersatzspieler hervor. Diese müssten wissen, dass sie wichtig sind, und dies auch so wahrnehmen, betonte der Coach und ergänzte: „Ganz besonders habe ich mich für Philipp Hosiner gefreut.“ Der routinierte Österreicher war zuletzt auch aus taktischen Gründen drei Mal hintereinander nicht zum Einsatz gekommen. In Bahlingen habe er nun aber nach seiner Einwechslung „gute Aktionen“ gehabt.

Gleiches gilt für Derflinger, der im Hessenpokalspiel in Friedberg und im Liga-Verfolgerduell beim TSV Steinbach Haiger nur auf der Bank gesessen hatte und gegen den FSV Mainz 05 II zur Pause ausgewechselt worden war. Der offensive Mittelfeldmann, einer der Dauerbrenner beim OFC, hatte zwischendurch etwas müde gewirkt – und Semir Saric seine Chance genutzt. „Er hat das in den letzten Spielen sehr gut gemacht, war im Pokal und in Steinbach sehr auffällig“, begründete Parlatan den Wechsel. Als Saric in Bahlingen nach dem Seitenwechsel nachließ, kam Derflinger und machte Werbung in eigener Sache. „Wir haben viel Qualität im Kader“, freute sich der Coach.

Zu den Spielern mit Qualität zählt zweifelsohne auch Garcia. Den Nachweis war er in den vergangenen Wochen immer wieder mal schuldig geblieben. In Bahlingen kam er nun von der Bank und war sofort gut drin im Spiel. Mit seinem Siegtor krönte er einen starken Kurzauftritt und avancierte zum Topjoker des OFC. Vier mal wurde er eingewechselt, erzielte dabei in 87 Minuten zwei Tore und bereitete eins vor.

In der ligainternen Joker-Bilanz liegen die Kickers an der Spitze. Die eingewechselten Akteure waren an insgesamt 16 Treffern beteiligt, neunmal als Schützen, siebenmal als Vorbereiter. Nur der FC Homburg kommt auf den identischen Wert. Das zeigt, wie ausgeglichen der Kader besetzt ist. Parlatan hat somit oftmals die Qual der Wahl. „Wir müssen es dem Trainer ja nicht einfach machen“, scherzte Garcia, dem die Joker-Rolle aber eigentlich gar nicht behagt. Nach der Partie in Bahlingen gab er einen Einblick ins Seelenleben der Ersatzspieler: „Wir sitzen auf der Bank und sind natürlich ein bisschen sauer, dass wir nicht spielen. Aber wenn wir reinkommen, wollen wir reagieren und zeigen, dass wir vielleicht zu unrecht dort saßen. Ich denke, das haben wir diesmal gemacht.“

Nicht mal auf der Bank saß in Bahlingen der prominenteste Sommerzugang der Kickers, Törles Knöll. Der einstige Erstligaspieler kam zuletzt Ende September für 17 Minuten beim 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda Lehnerz für 17 Minuten zum Einsatz. „Er hatte im Training einen Tritt gegen das Sprunggelenk bekommen. Ansonsten hätte er im Kader gestanden“, erklärte Parlatan.

Entwarnung bei Rossmann: „Sieht gut aus“ Nach dem Jubel mit den Kollegen vor dem Gästeblock eilte OFC-Verteidiger Maximilian Rossmann mit gequälter Miene in die Kabine. Kurz vor der Pause der mit 2:1 gewonnen Partie beim Bahlinger SC hatte er einen schmerzhaften Tritt gegen den Knöchel bekommen. „Er wollte raus“, so Trainer Ersan Parlatan. Nach einer Behandlung in der Kabine biss „Rossi“ aber auf die Zähne und trug seinen Teil dazu bei, dass der OFC kein Gegentor mehr kassierte. Gestern gab Geschäfsführer Matthias Georg leichte Entwarnung: „Aktuell sieht es okay aus.“ (cd)