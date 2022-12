OFC bindet Eigengewächs „längerfristig“

Von: Christian Düncher

„Das pusht extrem“: Für OFC-Eigengewächs Vincent Moreno Giesel (rechts) war das 3:1 vor großer Kulisse gegen Ulm (links: Nicolas Jann) ein Highlight seiner bisherigen Karriere. © -

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung. Diesmal geht es nicht um einen Routinier, sondern um ein Talent.

Offenbach – Nach Linksverteidiger Ronny Marcos hat auch Eigengewächs Vincent Moreno Giesel (20) seinen zum Rundenende auslaufenden Vertrag bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach verlängert. Der gebürtige Offenbacher kam als Zwölfjähriger zum OFC und gehört seit 2020 dem Profikader an. Nachdem er dort in den ersten zwei Saisons lediglich Kurzeinsätze hatte, nutzte er in der aktuellen Runde nach der Verletzung von Maik Vetter seine Chance und absolvierte elf Spiele als Rechtsverteidiger.

„Vincent Moreno Giesel hat sich trotz geringer Spielzeiten in der Vergangenheit nie hängen lassen und im Laufe der Hinrunde eine beachtliche Entwicklung genommen“, sagte Geschäftsführer Matthias Georg. Zur Laufzeit des neuen Vertrages machte der OFC keine Angaben. Man habe das Talent „längerfristig“ gebunden, heißt es lediglich. cd