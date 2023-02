OFC-Boss Wagner: „Saubere Lösung für ausreichend Atem“

Von: Christian Düncher

Teilen

„In wirtschaftlicher Hinsicht sind wir deutlich stabiler und haben ein breiteres Fundament“, sagt Kickers-Präsident Joachim Wagner mit Blick auf die Anfänge seiner Amtszeit vor fast vier Jahren. © hübner

Vor der Jahreshauptversammlung an Montagabend im VIP-Raum des Stadions Bieberer Berg spricht Kickers Offenbachs Präsident Joachim Wagner im ausführlichen Interview über Anteilsverkäufe, holprige Wege und Mutmacher.

Offenbach – Seit Juni 2019 ist Joachim Wagner nun schon Präsident der Offenbacher Kickers. Der ganz große sportliche Erfolge ist bisher jedoch ausgeblieben. Bei der Jahreshauptversammlung am Montag (19 Uhr) im VIP-Raum des Stadions Bieberer Berg hofft er, von den Mitgliedern die Zustimmung dafür zu erhalten, vier Prozent der Anteile an der Profi GmbH zu verkaufen. Im Interview spricht er über diese Maßnahme, Preiserhöhungen sowie die wirtschaftliche Situation des OFC.

Sie sind bald vier Jahre OFC-Präsident. Wo stehen Verein und Profi GmbH im Vergleich zum Zeitpunkt ihres Amtsantritts?

Sportlich sind wir leider dort, wo wir auch damals waren: in der Regionalliga. In wirtschaftlicher Hinsicht sind wir aber deutlich stabiler und haben ein breiteres Fundament, das es uns ermöglicht, unseren Weg weiter zu gehen.

Wie äußert sich das?

Zu Beginn meiner Amtszeit hatte die GmbH drei Gesellschafter – den OFC e.V., die Sparda-Bank Hessen und Dr. Frank Ruhl –, die eine andere Rolle spielten als die Gesellschafter heute. Nun haben wir neben dem OFC e.V. zwei strategische Partner, die dazu beigetragen haben, das wirtschaftliche Potenzial aufzubauen, das nötig ist, um Jahr für Jahr in der Regionalliga einen Etat zu haben, mit dem man wettbewerbsfähig sein kann. Die „Kickers Freunde“ bestanden kürzlich noch aus 19 Personen, bald werden es wohl 25 sein. Alles Leute, die das Ziel haben, den OFC in andere Sphären zu bringen.

Bislang ist das trotz großer Anstrengungen nicht gelungen...

Ja, wir haben allerdings Erfahrungswerte gesammelt. Es hat sich gezeigt, dass unser Konstrukt hält – trotz Corona und Inflation. Es geht uns nicht wie Aalen, das Insolvenz anmelden musste, Cottbus, die finanzielle Sorgen haben, Schweinfurt, das sich vom Profi-Fußball verabschiedet hat, oder Unterhaching, die zuletzt nicht pünktlich die Gehälter zahlen konnten. Und das trotz Börsengangs. Das ist ein Schuss, den man nur einmal machen kann. Bei uns wird die Zukunft hingegen nicht verkauft. Wir verkaufen auch keine weiteren TV-Anteile. Es wurden bisher auch erst 3,5 Prozent weitere GmbH-Anteile veräußert.

Sämtliche Mitglieder des Präsidiums sind über die „Kickers Freunde“ auch Anteilseigner, sitzen zum Teil auch im Aufsichtsrat. Verstehen Sie, dass das kritisch gesehen wird?

Ich sehe da keine problematische Überlappung. Jeder der beiden strategischen Partner hat nur einen Sitz im Aufsichtsrat und der e.V. hat bei der Besetzung immer ein Vetorecht. Jemand, der aus Sicht des Vereins nicht gut wäre, könnte nicht in den Aufsichtsrat kommen. Auch dort hätten die beiden Stimmen nie eine Mehrheit.

Geplant ist, dass die GmbH zunächst weitere vier Prozent ihrer Anteile für rund 680 00 Euro verkauft. Aus welchem Grund?

Es ist nicht so, dass wir ohne dieses Geld zahlungsunfähig wären. Es geht darum, den Gesellschaftern einen Gegenwert anzubieten. Als Unternehmen in so ein Projekt zu investieren, ist technisch nicht leicht, als Privatperson auch nicht. Das wird einem schnell vom Finanzamt als Liebhaberei ausgelegt. Wir haben saubere Lösungen gesucht und gefunden. Diese verschaffen uns ausreichend Atem für unseren Weg.

Ist der OFC ein investorengeführter Klub?

Klassische Investoren erhoffen sich eine möglichst hohe Rendite. Deshalb ist der Ausdruck in diesem Zusammenhang nicht ganz richtig. Es gibt sicher andere Wege, um mit weniger Risiko mehr Rendite zu machen, ohne dass es so viele Nerven kostet.

Es gab vorab eine Infoveranstaltung für Mitglieder. Wie war das Feedback?

Es wurden gute Fragen gestellt. Einige waren in Sorge um den OFC und sahen den Anteilsverkauf kritisch. Auf diese Bedenken sind wir eingegangen und haben versucht, die Ängste zu beseitigen. Es war eine sehr gute Veranstaltung.

Und wie fielen die Reaktionen auf die erhöhten Ticketpreise aus?

Es ist ein Beitrag, um uns wirtschaftlich noch stabiler aufzustellen. Wenn wir nur ausgeben, was wir durch Zuschauer und Sponsoren einnehmen, ist das in der Regionalliga für den OFC ein Sterben auf Raten. Die Fans sind sehr verständnisvoll, auch wenn die Anpassung für einige wirtschaftlich sehr belastend ist. Wir haben daher unter anderem die Preise für Kinder nicht verändert. Wir wollen den Nachwuchs fördern und nicht aussterben.

Der OFC hat zuletzt innerhalb weniger Wochen in Hermann Nuber und Suat Türker zwei Legenden verloren. Von den Spielern, die bei den ganz großen Erfolgen dabei waren, leben viele auch nicht mehr. Was bedeutet das für den OFC als Traditionsverein?

Das sind herbe Verluste, die eigentlich nicht in Worte zu fassen sind. Aber ich denke, dass wir immer noch sehr, sehr viele Legenden haben, die regelmäßig ins Stadion kommen. Wie Oli Roth zum Beispiel. Die Traditions-Loge von Achim Enders spielt da eine große Rolle. Wir haben in Zusammenarbeit mit ihm begonnen, Gespräche zu führen, um die ehemaligen Spieler mehr einzubinden. Die Menschen und die Tradition sind ja auch eine Form von Kapital. Und wir haben immer noch viel Tradition, auf die wir alle stolz sind.

Zurück zum geplanten Anteilsverkauf: Es war davon die Rede, dass mit dem Geld die aktuelle Saison abgesichert und der Etat für die kommende Saison angereichert werden soll...

Grundsätzlich ist es so, dass der Aufsichtsrat den Etat für eine Saison freigibt, mit dem dann der Geschäftsführer arbeitet. Aktuell geht unser Blick bereits sehr, sehr stark in Richtung kommende Saison. Für diese stehen schon viele Spieler unter Vertrag. Wir stecken da in der Vorbereitung. Es geht um die Größenordnung, die uns bis Ende nächster Saison zur Verfügung steht, und nicht alleine um die aktuelle Saison. Daher möchte ich ungern den Etat für kommende Saison kürzen, alleine schon, um die Mannschaft so gut wie möglich zusammenzuhalten. Wir wollen nicht wieder einen so großen Umbruch wie in den letzten Jahren.

Wird der Etat gekürzt?

Man kann immer kürzen, jedoch bis wohin. Wir nehmen aktuell Summe x durch Zuschauer und Sponsoren ein. Wenn wir mit geringerem Etat um Platz zehn spielen, verlieren wir Zuschauer und Sponsoren. Das wäre ein Verfall auf Raten. Man kann natürlich auch mit geringeren Mitteln Erfolg haben. Dazu benötigt man aber auch viel Glück bei Personalentscheidungen.

Inwiefern hat der Wechsel des freigestellten Trainers Sreto Ristic zum Halleschen FC den Kickers finanziell geholfen?

Erst mal war es verwunderlich, wie schnell Sreto Ristic dann doch auf uns zugekommen ist. Dass wir ihn nicht mehr auf der Payroll haben, ist gut. Wir haben auch keine Abfindung gezahlt.

Es heißt, man will künftig noch intensiver auf Talente aus dem Leistungszentrum setzen und im Scouting neue Wege gehen. Ein Strategiewechsel?

Es sollte schon immer so laufen und wurde in großen Teilen ja auch gemacht, wie die Beispiele Jakob Lemmer und Denis Huseinbasic zeigen. Es stehen aktuell drei Eigengewächse im Kader. Wir freuen uns über jeden, der es über das Leistungszentrum in die erste Mannschaft packt. Insofern vollziehen wir hier keinen großen Wechsel. Wir haben jedoch Erkenntnisse gewonnen und darauf reagiert.

Inwiefern?

Wir haben gemerkt, dass wir mit viel mehr Ruhe an diese Aufgabe herangehen wollen und den eigenen Druck wegnehmen müssen. Zudem sollten wir den OFC so aufstellen, dass wir den holprigen Weg in der Regionalliga so lange wie nötig gehen können. Das sieht bei uns schon gut aus. Wir sind nicht von einer Person abhängig, sondern sind um die 40 Leute, die sich in unterschiedlicher Wiese engagieren. Wenn da einer aussteigt, wirft uns das nicht um. Von einer Person abhängig zu sein, ist nicht gesund und auch nicht von uns gewollt.

In Torsten Möller soll es einen weiteren Vizepräsidenten geben. Welche Rolle ist ihm zugedacht?

Wir sind glücklich, dass er kandidieren wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Er deckt viel ab. Und an Aufgaben mangelt es nicht.

Der Leiter des Leistungszentrums, Alfred Kaminski, wünscht sich noch mehr Durchlässigkeit. Ist das mit den Plänen von Geschäftsführer Matthias Georg und Trainer Ersan Parlatan kompatibel?

Es geht immer um das richtige Maß. Keinem ist damit ein Gefallen getan, wenn ein junger Spieler nur auf der Bank sitzt. Oder wenn ein junger Innenverteidiger einen Fehler macht, alle brüllen und er an dem Druck zerbricht. Da ist Fingerspitzengefühl nötig.

Der OFC will endlich raus aus der Regionalliga Südwest. Die fünf Klubs, denen das zuletzt gelungen ist, belegen in der 3. Liga die Plätze eins bis fünf. Was denken Sie dabei?

Das gibt mir ein gutes Gefühl. Es zeigt, wie extrem stark die Regionalliga Südwest ist, und was für Möglichkeiten man hat, wenn man durch diesen Flaschenhals erst mal durch ist. Gerade Elversberg ist ja relativ unverändert als Aufsteiger in die Saison gestartet. Das ist schon beeindruckend und sollte uns Mut geben. In der 3. Liga wäre nicht alles gut, aber vieles besser.

Nicht nur die Männer des OFC spielen in der Regionalliga, sondern auch die Frauen. Müsste der Klub hier mehr machen?

Alle Abteilungen sind fester Bestandteil des OFC. Wir haben aber erkannt, dass einige etwas zu kurz kommen und aus meiner Sicht nicht immer die entsprechende Wertschätzung erhalten. Es wird größenteile sehr gute Arbeit geleistet mit sehr guten Erfolgen. Auch ein Verein wie der OFC benötigt mehr als nur Herren-Fußball. Die Berichte der Abteilungen werden diesmal nicht nur ausliegen, sondern sie werden alle die Möglichkeit erhalten, selbst zu berichten. Darauf freue ich mich sehr. Wir wollen auch, dass die Abteilungen intensiver im Verwaltungsrat vertreten sind und als ein größerer Bestandteil des OFC wahrgenommen werden.

Das Gespräch führte Christian Düncher