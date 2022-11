Kickers Offenbach: Ist Bushido OFC-Fan? Detail in Doku überrascht

Von: Niklas Hecht

Bushido ist Fußball-Fan. Ein Sticker auf seinem Laptop weist nun darauf hin, dass er möglicherweise Anhänger des OFC sein könnte. Mit dem Offenbacher Haftbefehl dürfte das allerdings nichts zu tun haben.

Offenbach - „Wir holen uns den Pokal/Und das zum vierten mal/Südafrika, wir kommen/Und hier gibt‘s nichts umsonst/Und Deutschland kämpft/Und das Land fiebert mit/Die Mannschaft, sie steht/Wie Fackeln, hier im Wind“. Dass Bushido Fußball-Fan ist, ist spätestens seit seinem WM-Song „Fackeln im Wind“ zur Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika klar. In Interviews erzählte der Berliner Rapper zudem, dass er auf guten Fußball stehe und mit Hertha BSC sympathisiere. Auch im Bayern-Trikot hat sich der 44-Jährige bereits ablichten lassen.

Dass Bushido allerdings Kickers Offenbach die Daumen drückt, war bislang nicht bekannt. In der neuen RTL-Doku des 44-Jährigen ist in einer Szene auf Bushidos Laptop ein Sticker des OFC zu sehen. In der entsprechenden Szene in Folge vier geht es um die bevorstehende Geburt der Drillinge von Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi. Die beiden geben ein Video-Interview und erzählen von der Schwangerschaft. Ist Bushido möglicherweise ein (bislang unentdeckter) Fan des OFC?

Ist Bushido OFC-Fan? Ein Sticker auf seinem Laptop macht zumindest den Anschein. © Screenshot/TV Now

Ist Bushido OFC-Fan? Von Haftbefehl eher nicht inspiriert

Ein anderer Rapper der aus Offenbach kommt ist Haftbefehl. Dass dieser Bushido von den Offenbacher Kickers begeistert haben könnte, ist allerdings eher unwahrscheinlich. Die beiden pflegen Medienberichten zufolge eine ausgeprägte gegenseitige Abneigung. Grund ist unter anderem, dass Bushido beim großen Musiklabel „Universal“ angeblich keine Verträge mehr bekomme, weil andere Musiker, wie Haftbefehl, die bei „Universal“ unter Vertrag stehen, dort ein schlechtes Wort für ihn eingelegt hätten. Das erzählte Bushido vergangenes Jahr in einer Amazon-Doku.

Haftbefehl reagierte auf die Vorwürfe auf Instagram mit folgendem Statement: „Schließ nicht von deiner Art und deinem Charakter auf mich. [...] Mein Name ist ‚Haftbefehl‘ steht seit Tag 1 in der Szene dafür, Künstlern Türen zu öffnen und nicht wie bei dir sie zu schließen“.

Bushido, ein Anhänger des OFC? Es bleibt bis auf Weiteres Spekulation. Die Drillinge von Bushido und seiner Frau wurden am 11. November 2021 geboren. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) übernahm die Ehrenpatenschaft für die Kinder des Paares. (nhe)

