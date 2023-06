Christian Neidhart wird neuer Trainer bei Kickers Offenbach

Von: Niklas Hecht

Vergangene Saison war Christian Neidhart Trainer bei Waldhof Mannheim. © IMAGO/Ulrich Wagner

Kickers Offenbach hat einen neuen Cheftrainer. Christian Neidhart kennt sich mit Aufstiegen in die 3. Liga aus.

Offenbach - Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat einen neuen Cheftrainer gefunden. Christian Neidhart wechselt zur neuen Saison an den Bieberer Berg, wie der OFC am Donnerstag (8. Juni) mitteilte.

Neidhart war zuletzt als Trainer beim Drittligisten Waldhof Mannheim tätig. Der Verein stellte den ehemaligen Profi Ende Mai frei, nachdem das Ziel Aufstieg verpasst worden war.

Regionalliga Südwest: Christian Neidhart wird neuer OFC-Trainer

In der Saison 2021/22 war der 54-Jährige maßgeblich als Trainer am Aufstieg von Rot-Weiss Essen in die 3. Liga beteiligt. Der gebürtige Braunschweiger führte in seiner vorherigen Station beim SV Meppen seine Mannschaft in der Saison 2016/17 zur Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Über die Relegation gelang ihm auch mit Meppen der Aufstieg in Liga drei.

OFC-Geschäftsführer Christian Hock war voll des Lobes für den ehemaligen Mittelstürmer, der früher unter anderem für Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück aufgelaufen war: „Nach einem intensiven Auswahlprozess freuen wir uns, Christian Neidhart als nachgewiesenen Fußballfachmann für den OFC gewonnen zu haben. Christian hat mit seiner Art Fußball zu spielen bei Traditionsvereinen wie Rot-Weiß Essen und SV Meppen sehr erfolgreich gearbeitet und passt von seinem Auftreten und seiner Spielweise absolut zum OFC.“ (nhe)

