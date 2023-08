Christian Neidhart: „Wir müssen jetzt nachlegen“

Jubeln die Kickers erstmals gegen Fulda-Lehnerz? Dimitrij Nazarov (links) und Mike Feigenspan waren beim 2:1 in Hoffenheim die Erfolgsgaranten mit je einem Tor und einem Assist.. © Hübner

Kickers Offenbach hat nach dem Fehlstart in der Fußball-Regionalliga Südwest mit zwei Siegen in Folge in die Spur gefunden. Nun steht das hessische Duell gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz an. Geht der Lauf weiter?

Offenbach – Für Christian Neidhart ist es eine der vielen Premieren, die er gerade erlebt als Trainer von Kickers Offenbach in der Fußball-Regionalliga Südwest, in der er bislang nie gearbeitet hat. Partien gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz sind daher für den 54-Jährigen Neuland. Zumindest auf dem Platz. Gesehen hat er den forschen Klub aus dem Osthessischen schon einige Male – und ist ziemlich angetan.

„Das ist eine sehr gute, spielstarke Mannschaft, die sehr gut gestartet ist“, sagt er. Sieben Punkte holte die SG Barockstadt aus den ersten vier Partien, kommt dabei auf bemerkenswerte 10:4 Tore, von denen alleine drei in Moritz Dittmann (22) ein vom Sechstligisten SGG Schweina gekommener Mittelstürmer erzielte. Und damit steht Fulda-Lehnerz vor dem OFC (6 Punkte). Das würde Neidhart gerne am Dienstagabend korrigiert sehen, weshalb er an seine Mannschaft nach dem starken Auftritt beim 2:1 (1:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim II einen klaren Auftrag richtet: „Wir müssen jetzt nachlegen.“

Gelingt das, wäre das eine Premiere für die Kickers. Denn seit der Fusion zwischen Borussia Fulda und dem TSV Lehnerz zum Kunstnamen SG Barockstadt hat der OFC in einem Punktspiel nie gegen die Mannschaft von Trainer Sedat Gören gewonnen. Vergangene Saison gab es am Bieberer Berg ein 1:1, im Rückspiel verlor der OFC Anfang April sogar 1:3. Den einzigen Sieg feierten die Kickers im Februar zuvor im Hessenpokal-Viertelfinale (1:0).

Erstmals auf seinen früheren Klub trifft am Dienstag (19 Uhr) auch Sebastian Möller. Der Geschäftsführer Organisation und Finanzen war im Sommer nach insgesamt zehn Jahren Engagement in Fulda in leitender Funktion zu seinem Herzensklub nach Offenbach gewechselt. „Ich freue mich einfach auf das Spiel“, sagt er. Den guten Start der SG Barockstadt hat er wohlwollend verfolgt. „Das ist eine Truppe mit Herz“, sagt er. Doch am Dienstag zählt auch für den 40-Jährigen nur eines: ein Sieg für den OFC, vor hoffentlich wieder großer Kulisse. 19244 Fans haben in den ersten beiden Partien den Weg an den Bieberer Berg gefunden – absoluter Topwert der Liga. Der Zweite in diesem Ranking, die Stuttgarter Kickers, kommt gerade mal auf 7710 Fans in zwei Heimspielen.

OFC: Engl und Garcia haben keinen neuen Verein, aber keine Perspektive Die offizielle Diagnose stand am Montagnachmittag fest. Maximilian Rossmann, Kapitän und Innenverteidiger des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach hatte nach der MRT-Untersuchung Gewissheit: Die Achillessehne ist durch, Sportgeschäftsführer Christian Hock lag mit seiner Annahme vom „schlimmsten Fall“ richtig. Entsprechend kommt der Personalplanung in dieser Woche noch mal besondere Bedeutung zu. Bis zum offiziellen Transferschluss am Freitag, 1. September, könnte sich noch einiges tun beim OFC. Sicher ist: Dino Kurbegovic, der seinen Abschied aus beruflichen Gründen per Mail verkündet hatte, hat mittlerweile seinen Vertrag aufgelöst und soll beim Verbandsligisten DJK SF Bad Homburg im Wort stehen. Keinen neuen Verein, aber auch keine große Perspektive haben Torwart Maximilian Engl und Rafael Garcia, der aber beim 2:1 bei der TSG 1899 Hoffenheim II immerhin zum zweiten Kurzeinsatz kam. jm

Einer, der vor dieser Kulisse immer mehr aufblüht, ist Mike Feigenspan. In Hoffenheim erlebte der im Winter dieses Jahres verpflichtete und zwischenzeitlich von Ex-Coach Alfred Kaminski schon aussortierte Flügelstürmer emotionale Momente in Serie. Erst holte er den Strafstoß zum 1:0 heraus, dann traf er selbst zum 2:0. Davor und danach stand er für jenen unbändigen Einsatzwillen, der die Kickers derzeit antreibt. „Mein Spiel definiert sich darüber, ich komme immer über Kampfgeist und Laufbereitschaft“, erklärt er. Und wenn er dann so richtig im Flow ist wie in Hoffenheim, dann bejubelt er vor eigenem Anhang auch schon mal eine Grätsche am Strafraum des Gegners, der zu einem Torabstoß führt.

Es ist diese Leidenschaft, die Christian Neidhart einfordert, forciert und belohnt in diesen Tagen. Wohlwissend, dass es in der Englischen Woche eine knifflige Aufgabe darstellt, die Kräfte gewinnbringend zu dosieren. „Das zweite Spiel ist in so einer Woche meist nicht das große Problem, eher das dritte“, sagt er. Das aber steht erst am Samstag beim TSV Schott Mainz an. Bis dahin, so hofft Neidhart nicht ganz uneigennützig, stehen ihm die erhofften Alternativen zur Verfügung. Freitag endet die Sommertransferperiode. Bis dahin sollen der gewünschte Stürmer und ein Ersatz für den schwer verletzten Kapitän Maximilian Rossmann gefunden sein. Am Dienstag wird in Dominik Wanner eine zusätzliche Alternative zur Verfügung stehen. Der Außenbahnspieler hat den Magen-Darm-Infekt kuriert.

