OFC-Coach Neidhart: Mit Schärfe, Demut und Menschlichkeit

Von: Christian Düncher

Zwei, die sich blind verstehen: OFC-Coach Christian Neidhart (links) und Co-Trainer Jouke Faber. Beide arbeiteten bereits in Meppen zusammen. „Ich brauchte jemanden, dem ich zu 100 Prozent vertrauen kann“, so Neidhart. © Hübner

Christian Neidhart, der neue Trainer es Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, will für Ruhe sorgen und zugleich begeistern. Vorne setzt er auf zwei „Puzzlestücke“, von denen er eins als „Waffe“ bezeichnet.

Offenbach – Je öfter die Fans der Offenbacher Kickers den neuen Coach Christian Neidhart im gleichen Outfit sehen werden, desto besser. Er sei eigentlich kein abergläubischer Mensch, sagte der 54-Jährige nach seiner ersten Pressekonferenz als OFC-Trainer. Aber nach Siegen trägt er beim nächsten Spiel erneut die vermeintlich Glück bringenden Klamotten. Im Optimalfall braucht er also nicht viel Platz für Wäsche. Da würde sogar ein Wohnmobil reichen. Laut Peter Neururer, einem seiner vielen Vorgänger, sei das in Offenbach aufgrund der hohen Fluktuation ohnehin ratsam. Den Verweis auf diesen legendären Spruch kontert Neidhart lässig: „Ich habe das ausprobiert, das ist nichts für mich.“

Ohnehin hat der neue Trainer der Kickers bereits eine Wohnung gefunden. Überraschend schnell und per Auto nur zehn Minuten vom Stadion entfernt. Neidhart mag es, nah dran zu sein, auch an den Fans. „Ich bin kein arroganter Trainer, der an den Leuten vorbeigeht“, sagt er und erwartet das auch von seinen Spielern. So sollen beispielsweise alle Foto-Wünsche der Anhänger erfüllt werden, sagt Neidhart mit sanfter Stimme. Er kann jedoch auch anders. Bei einer kleinen Vorstellungsrunde am Vormittag hatten Sport-Geschäftsführer Christian Hock und er den kickenden Angestellten klargemacht, dass jeder „die Werte“ auch leben müsse. Wer keine Lust habe oder die Schuld immer bei anderen suche, sei im Team fehl am Platz.

Klingt nach harter Hund. Neidhart ist jedoch eher ein „Menschenfänger“, mit klaren Prinzipien wohlgemerkt. „Ich habe es auf den meisten, Stationen hinbekommen, die Leute zu begeistern“, sagt er, betont aber zugleich: Um erfolgreich zu sein, müsse es auch in der Kabine zu 100 Prozent stimmen. Bei Siegen sei das natürlich am ehesten der Fall, weiß Neidhart. „Die helfen bei allem.“ Aber es gebe auch „andere Hebel“, sagt der gebürtige Braunschweiger. „Man muss Menschlichkeit reinkriegen.“ Und nahbar sein, quasi zum Anfassen. „Genau das, was der Nationalelf nicht gelingt. Das ist nicht der Weg, den wir hier gehen wollen.“

Über sich sagt der neue Kickers-Coach: „Ich bin ein Typ, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, aber auch Schärfe zeigen kann, wenn es angebracht ist.“ Und: „Ich habe Bock, bei so einem Traditionsverein zu arbeiten.“ Es ist nicht das erste Mal für Neidhart. Er weiß also, was ihn erwartet. Bei seinen vorherigen Stationen (u.a. SV Waldhof Mannheim und RW Essen) sei der Druck genauso groß gewesen. Er selbst mache sich jedoch keinen. „Dass wir ambitioniert sind, ist klar. Wir gehen aber demütig an die Sachen heran.“ Durch Ulms Aufstieg sei die Chance groß, es gibt aber „vier, fünf andere Mannschaften, die auch vorne mitspielen wollen“. Steinbach und Homburg erwartet er dort, eventuell auch Hoffenheim II. Um selbst dabei zu sein, sei einiges nötig, betont Neidhart. Zum Beispiel, Ruhe, Ballsicherheit und Geduld. Vor allem aber Kontinuität im Spiel – und in den Ergebnissen. Dafür brauche man ein gutes Fundament. Dass das bisherige instabil war, hat Neidhart unter anderem vergangene Saison beim Heimspiel gegen Kassel gesehen: „Die Spieler waren nicht in der Lage, die Erwartungshaltung zu erfüllen.“ Im Kader für die kommende Saison (bisher neun Abgänge und sieben externe Zugänge) werde „hoffentlich eine ganz andere Grundstimmung herrschen. Wir sollen den Leuten vermitteln, dass sie sich auf uns verlassen können.“

Man werde jedoch „nicht immer einen Schönheitspreis gewinnen“, so Neidhart. „Am Ende wird es wichtig sein, die Spiele zu gewinnen, die auf Messers Schneide stehen.“ Da wird auch viel auf die individuelle Klasse ankommen. Individuelle Klasse, wie sie unter anderem Marcos Alvarez und Dimitrij Nazarov verkörpern. „Das sind zwei extrem wichtige Puzzleteile für uns“, sagt der Trainer, der bei seinen vorherigen Stationen zumeist einen echten Torjäger in der Mannschaft hatte. „Ich hoffe, den haben wir in Marcos Alvarez – plus Nazarov.“ Vor allem Marcos sei „eine Waffe.“ Falls sich das bewahrheitet, wird Neidhart selten die Kleidung wechseln müssen, ganz zur Freude der Kickers-Fans.

