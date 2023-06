OFC-Dauerkarten ab Dienstag bestellbar

Von: Christian Düncher

Kickers Offenbach ist seit Jahren der Zuschauerkrösus der Regionalliga Südwest. Das wird wohl auch so bleiben. © Peter Hartenfelser/IMAGO

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat den Termin für den Start des Dauerkarten-Verkaufs bekanntgegeben. „Mit Euch zurück zu alter Stärke und zu einer Heimmacht, das ist das Ziel“, heißt es einer Mittelung des OFC.

Offenbach – Neuer Sport-Geschäftsführer, neuer Trainer und reichlich neue Spieler: Es tut sich was beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Oder wie es in einer OFC-Mitteilung anlässlich des bevorstehenden Starts des Dauerkartenverkaufs heißt: Es weht „ein angenehmer und verheißungsvoll frischer Wind auf Biebers Höhen“. Und weiter: Es werden „Spieler mit Lust auf Kickers Offenbach auf den Berg geholt“.

Wer diese sehen will, der fährt natürlich mit einem Saisonticket gut. Erhältlich werden diese ab Dienstag, 12 Uhr, sein. Beginn der neuen Saison ist am ersten August-Wochenende. Der Zuschauerkrösus der vergangenen Jahre will diesen Status natürlich wahren: „Mit Euch zurück zu alter Stärke und zu einer Heimmacht, das ist das Ziel“, heißt es in der Mittelung der Kickers.

Alle Dauerkarten aus der vergangenen Saison sind bis 9. Juli reserviert. Ab 10. Juli werden alle nicht gebuchten und reservierten Plätze in den freien Verkauf gegeben. Die bisherigen Dauerkarten-Inhaber werden am Montag gesondert per Mail über die genaue Abwicklung für den Bestellvorgang im neuen Ticketshop (der OFC hat den Dienstleister gewechselt) informiert.

Es gibt drei Möglichkeiten, eine Dauerkarte zu bestellen.

Variante 1: Online über den Ticketshop der Kickers.

Variante 2: Per Telefon (01803/019010; Mo.- Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Sa. 10:00 – 14:00 Uhr).

Variante 3: Persönlich im Fanshop am Stadion (Mo.- Fr. 10 – 18 Uhr; Sa. 10 – 16 Uhr).

