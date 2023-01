OFC-Eigengewächs vor Wechsel in die 3. Liga

Von: Christian Düncher

Jakob Lemmer (rechts) steht beim OFC vor dem Absprung

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach droht nach Denis Huseinbasic (1.FC Köln) erneut der Verlust eines Eigengewächses. Topscorer Jakob Lemmer soll nach Informationen unserer Zeitung morgen bei neuem Klub unterschreiben.

Offenbach – Jakob Lemmer ist in dieser Saison bislang so etwas wie die Lebensversicherung der Offenbacher Kickers gewesen. Der Topscorer des OFC (acht Treffer, vier Vorlagen) hat großen Anteil daran, dass man als Tabellendritter (bei acht Zählern Rückstand auf Spitzenreiter SSV Ulm 1846) zumindest noch theoretische Chancen auf den Titel und damit auf den Aufstieg hat.

Aber künftig werden die Kickers aller Voraussicht nach ohne den 22-Jährigen auskommen müssen. Informationen unserer Zeitung zufolge steht Lemmer unmittelbar vor einem Wechsel in die 3. Liga. Der Vertrag beim neuen Klub soll morgen unterschrieben werden.

Mitte Dezember hatte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg noch betont, dass für keinen Spieler eine Anfrage vorliege und auch nicht beabsichtigt sei, Leistungsträger im Winter abzugeben. Offenbar stellt sich die Situation inzwischen anders dar. Das Arbeitspapier von Lemmer wäre im Sommer ausgelaufen. Dann hätte er ablösefrei den Klub wechseln können. Nun haben die Kickers wohl eine Summe geboten bekommen, die sie hat umdenken lassen. Gut möglich, dass sie einen Teil der Ablöse nutzen werden, um Ersatz zu holen. Es geht schließlich auch darum, zu dokumentieren, dass man den Kampf um den Aufstieg trotz der Abgabe von Lemmer nicht aufgegeben hat.

Es ist das zweite Mal innerhalb weniger Monate, dass der OFC ein Eigengewächs, das sich zum Leistungsträger entwickelt hat, ziehen lassen muss. Vor der Saison war Denis Huseinbasic zum Erstligisten 1.FC Köln gewechselt, für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 50 000 Euro. Im Fall Lemmer gibt es so eine Klausel offenbar nicht, sodass die Summe frei verhandelbar wäre. Unter Wert lässt der OFC ihn sicher nicht ziehen.

2016 war Lemmer von Eintracht Frankfurt gekommen, spielte beim OFC in der U17 und U19. 2019 gab er sein Debüt bei den Profis in der Regionalliga. In der Saison 2021/22 trumpfte der offensive Außen als Leihspieler bei Ligarivale RW Koblenz auf (sechs Tore, sechs Vorlagen). Beim OFC knüpfte er an diese Leistung an. Nach 60 Pflichtspielen für die Kickers (14 Tore, 10 Vorlagen) steht der nächste Karriereschritt an.

