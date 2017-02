Ex-Profi Caic übernimmt Kickers-U17

Offenbach - Das Nachwuchsleistungszentrum der Offenbacher Kickers bekommt Verstärkung. Leonard Caic übernimmt ab sofort das Traineramt bei der U17, die in der Fußball-Bundesliga Süd/Südwest nach 16 Spieltagen abgeschlagenes Tabellenschlusslicht ist.

Caic beerbt Sebastian Bruns, der mit der U17 in der vergangenen Saison den Sprung in die Erstklassigkeit geschafft hatte. Der gebürtige Kroate greift auf einen großen Erfahrungsschatz zurück – als Spieler wie auch als Jugendtrainer. Sieben Jahre spielte Caic in der Jugend und der zweiten Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Er gehörte 1990 dem Zweitligakader des SV Darmstadt 98 an, kam dort aber nicht zum Einsatz. Für die SG Egelsbach bestritt er hingegen 75 Partien in der Regionalliga Süd.

Als Trainer weist der IT-Experte unter anderem ein Praktikum beim Kroatischen Fußballverband auf. Die Trainer-Talentförderung am DFB-Stützpunkt absolvierte er bis vor wenigen Tagen. (jp)

