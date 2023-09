OFC-Fans marschieren mit Mottoshirts über den Main

Kickers Offenbach

+ © OFC Alles für Stadt und Verein, so lautet das Motto für das Spiel des OFC beim FSV Frankfurt. Die „Szene Offenbach“ hat dafür eigene Shirts angefertigt, die hier die Spieler Maik Vetter, Max Rossmann, Johannes Brinkies und Dimitrij Nazarov präsentieren. © OFC

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Das „kleine Mainderby“ beim FSV Frankfurt steht bevor. Die Fans von Kickers Offenbach werden die kurze Strecke traditionell gemeinsam absolvieren.

Offenbach – Nach dem Fanmarsch ist bei den Offenbacher Kickers vor dem Fanmarsch: Um dem Team zu zeigen, dass man „bedingungslos“ hinter ihm steht, waren die OFC-Anhänger vor dem Heimspiel gegen den Bahlinger SC (5:2) gemeinsam vom Wilhelmsplatz im Stadtzentrum zum Stadion gelaufen. Organisiert hatte das die „Szene Offenbach“. Nun ruft die Vereinigung der aktiven OFC-Fanclubs zum nächsten Fanmarsch auf.

Vor dem kleinen Mainderby beim FSV Frankfurt (Samstag, 16 Uhr) werden die Kickers-Anhänger den Weg über die Kaiserleibrücke bis zum Stadion zusammen zurücklegen (Abmarsch ist 13.30 Uhr am MTW). Das hat eine lange Tradition. Letzte Saison war man jedoch mit Bussen angereist. Nun die Rückkehr zur gewohnten Variante.

„Der perfekte Spieltag am Samstag gibt uns weiteren Rückenwind, um in Bornheim mit breiter Brust den nächsten Auswärtssieg einzufahren“, heißt es in einer Mitteilung der „Szene Offenbach“. „Nicht nur wir haben Bock, sondern auch die Mannschaft. Mit dem Besuch bei unserem Fanmarsch und den Fotos in den Mottoshirts ist offensichtlich, dass der Verein Kickers Offenbach geschlossen für die gemeinsamen Ziele von Fans, Mannschaft und Umfeld kämpft.“ Besagte Shirts sind am Samstag am Treffpunkt (12.30 Uhr, MTW) oder im Stadion für jeweils 15 Euro erhältlich.

Von Christian Düncher