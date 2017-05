OFC-Fans auf Rastplatz von Kassel-Hooligans attackiert

+ Die Heckscheibe des Fan-Busses wurde zerstört. © p

Gerd Ost stand auch gestern noch unter dem Eindruck der Ereignisse, die sich am späten Samstagnachmittag auf dem Parkplatz der Autobahn-Raststätte Lorsch Ost abgespielt hatten. „Das war der Horror“, sagte der 55-Jährige. „Ich bin seit 20 Jahren OFC-Mitglied und seit 40 Jahren auch bei Auswärtsspielen dabei. Aber so etwas habe ich noch nicht erlebt. Das war der Hammer.“ In negativer Hinsicht. Die „OFC-Fans Gelnhausen“ waren gerade auf dem Heimweg vom letzten Saisonspiel beim VfB Stuttgart II, wollten eigentlich nur noch eine letzte „Pinkelpause“ einlegen, so Ost. „Wir haben zwischen einigen Lkw gehalten, aber in dem Moment nicht gesehen, wer in dem Bus neben uns war.“ Als die Kickers-Anhänger es erkannten, war es bereits zu spät. „Ich habe auf einmal Schreie gehört. Dann brach Chaos aus“, beschrieb der OFC-Fan aus Gründau-Lieblos die Situation. „25 bis 30 Hooligans“ seien aus dem benachbarten Bus gestürmt, so Ost. „Alles Glatzköpfe, teilweise mit Kassel-Shirts. Die hatten einen Blick drauf: Irre. Wie unter Drogen.“