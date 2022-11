OFC geht „in Viererkette auf dem Zahnfleisch“

Von: Christian Düncher

Jakob Zitzelsberger (Mitte, im Pokalspiel gegen Düsseldorf) ist beim OFC weiter vom Pech verfolgt. Gegen den FSV Mainz 05 II musste er angeschlagen ausgewechselt werden. © Hübner

In der Defensive bleibt die Personalsituation bei Kickers Offenbach angespannt. Beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 II musste Jakob Zitzelsberger vorzeitig vom Platz.

Offenbach – Jakob Zitzelsberger bleibt der große Pechvogel der Offenbacher Kickers: Der Zugang, für den die Saison bislang persönlich äußerst unglücklich verlief, stand gegen den FSV Mainz 05 II erstmals seit Rundenbeginn wieder in der Startformation. Als Vertreter des gelb-rot-gesperrten Jayson Breitenbach bildete er mit Maximilian Rossmann die Innenverteidigung. Den Abpfiff erlebte der 25-Jährige jedoch nicht auf dem Platz. Drei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit war für ihn unfreiwillig Feierabend.

„Seine Wade hat zugemacht. Er konnte im Sprint nicht voll durchziehen“, erklärte Coach Ersan Parlatan, der auch mit Blick auf die angespannte Personalsituation in der Defensive keine Verletzung riskieren wollte. „Personell gehen wir hinten in der Viererkette auf dem Zahnfleisch“, so Mittelfeld-Dirigent Björn Jopek. Abwehrchef Sebastian Zieleniecki und der zu Saisonbeginn rechts hinten eingesetzte Maik Vetter machen zwar nach ihren Verletzungen Fortschritte, werden jedoch noch ein paar Spiele verpassen. Immerhin kehrt nun Breitenbach nach abgesessener Sperre zurück.

Kickers Offenbach: Kraftreserven nach Pokalspiel aufgebraucht

Trotz dieser Sorgen stand die Defensive recht sicher. „Mainz hatte nicht viele Torschüsse“, befand Jopek. Dass es am Ende nicht zum Sieg reichte, lag eventuell auch am kräftezehrenden Hessenpokalspiel unter der Woche. „Das war sehr anstrengend“, gab Jopek zu, wollte das jedoch nicht als Ausrede gelten lassen. „Wir haben am Ende noch mal alles reingeworfen.“ Parlatan wird in der Winterpause dennoch auch an der Kondition arbeiten. (cd)