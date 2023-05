OFC-Geschäftsführer Christian Hock will an Stellschrauben drehen

Von: Jörg Moll

Schmerzender Abschied: David Richter muss ebenso wie Michael Zadach gehen, der OFC will sich auf der Torwartposition neu aufstellen. © -

David Richter hat sich bereits in den Sozialen Netzwerken von den Fans der Offenbacher Kickers verabschiedet. Der Torwart ist einer von sieben Spielern, die keinen neuen Vertrag beim Fußball-Regionalligisten erhalten.

Offenbach – Es ist die erste offizielle Amtshandlung mit größerer Tragweite für Christian Hock. Der neue Geschäftsführer Sport des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach gab am Dienstag die Trennung von sieben Spielern bekannt, deren Verträge zum 30. Juni enden. „Wir sind in der Beurteilung zu diesem Ergebnis gekommen“, sagte er lediglich, erklärte aber die Motive zur Veränderung: „Wir wollen an Stellschrauben drehen.“ Eine davon ist die Torwartposition. In David Richter (24) verließ der Stammtorwart der vergangenen eineinhalb Jahre den Klub. Die seitherige Nummer drei, Michael Zadach (22), während der Saison vom FC Schalke 04 II verpflichtet, erhält ebenfalls keinen neuen Vertrag.

Gehen werden auch die im Sommer 2022 verpflichteten Shako Onangolo (22/Außenbahn), Jakob Zitzelsberger (26/Verteidigung) und Jost Mairose (24/Mittelfeld). Nach zwei Jahren bei den Kickers brechen zudem die Angreifer Dejan Bozic (30) und Lucas Hermes (23) ihre Zelte beim OFC ab. Der Angriff ist eine zweiter zentraler Mannschaftsteil, in dem Hock Bedarf sieht, an Stellschrauben zu drehen. „Unser bester Angreifer hat acht Tore erzielt und ist seit Winter nicht mehr bei uns“, sagt er lapidar mit Blick auf Jakob Lemmer (mittlerweile beim Drittligisten Dynamo Dresden).

Für die kommenden Tage kündigte Hock weitere Entscheidungen an, schloss auch Trennungen von Spielern nicht aus, die aktuell noch Vertrag haben. Kandidaten gibt es auch hierfür einige, Torwart Maxiimlian Engl beispielsweise oder die Mittelfeldspieler Semir Saric oder Rafael Garcia.

