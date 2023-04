OFC: Gespenstische Atmosphäre nach zweiter Heimpleite

Von: Jörg Moll

Kein Durchkommen: Der OFC (Mitte: Lucas Hermes) zeigte gegen Stuttgart gute Ansätze, war in der Offensive aber letztlich zu harmlos. © Hübner

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat das erste Spiel nach dem Trainerwechsel verloren. Gegen den VfB Stuttgart II agierte der OFC zwar durchaus mutig und teilweise gefällig, war aber letztlich harmlos und musste sich mit 0:1 geschlagen geben.

Offenbach – Der dritte Trainerwechsel in dieser Saison hat beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. In Spiel eins nach Ersan Parlatan, der am Montag entlassen worden war, verlor der OFC gegen den VfB Stuttgart II mit 0:1 (0:0) und kassierte damit die zweite Heimniederlage der Saison. 5610 Zuschauer gingen vor dem Halbfinale im Hessenpokal völlig frustriert nach Hause.

„Das tut sehr weh“, räumte Kapitän Sebastian Zieleniecki ein: „Wir hatten gut angefangen und unsere Chancen“, meinte der Pole: „Aber das Gegentor kassieren wir viel zu einfach.“

Interimstrainer Alfred Kaminski war bedient. „Wir haben den letzten Punch vermissen lassen, um das Tor zu erzielen, waren zu umständlich.“ Was ihn am meisten wurmte: „Wir hätten aber die Null halten müssen.“

Kaminski hatte die Mannschaft sowohl taktisch als auch personell umgestellt. Für Björn Jopek (Gelbsperre), Mike Feigenspan und Dejan Bozic (beide Bank) begannen Julian Albrecht, Christian Derflinger und Lucas Hermes. Die Kickers agierten im von Kaminski schon in seiner ersten, drei Spieltage dauernden, Amtszeit im Herbst präferierten 4-2-3-1-System mit Philipp Hosiner als einziger Spitze. Hermes begann rechts offensiv, Derflinger zentral. Und der OFC fing nach zuvor vier Spielen ohne Erfolgserlebnis mutig an. Hermes (3.) schoss knapp vorbei, Kapitän Sebastian Zieleniecki köpfte nach Vorarbeit des agilen Linksaußen Rafael Garcia drüber (7.). Die beste Chance hatte Hermes, der nach Flanke von Hosiner mit einem Kopfball an VfB-Torwart Dennis Seimen scheiterte (23.).

Die Kickers kontrollierten mit einer aufmerksamen und zweikampfstarken Doppel-Sechs mit Maik Vetter und Julian Albrecht das Geschehen, das Bemühen war deutlich erkennbar. In der 40. Minute aber musste Kaminski den ersten Rückschlag hinnehmen: Nach einem Pressschlag mit Stuttgarts Angreifer Noah Ganaus blieb Jayson Breitenbach mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und musste mit einer Knöchelverletzung den Platz verlassen. Für ihn kam in Abwesenheit des noch grippegeschwächten Maximilian Rossmann Jakob Zitzelsberger.

Die Offenbacher begannen auch Halbzeit zwei mutig, wie von Kaminski gefordert. Hosiner setzte Garcia in Szene, doch dessen Schuss landete abgefälscht im Toraus (52.). In der Folge wurden die Gäste griffiger, fanden öfter die Lücken gegen eine Offenbacher Elf, die mehr und mehr die Kompaktheit verlor. Woran das liegen könnte, hatten die OFC-Verantwortlichen auch als Grund für die Trennung von Trainer Ersan Parlatan ausgemacht. Der Vorwurf: Die Mannschaft sei nicht fit. Zumindest die immer größer werdenden Abstände schienen das zu unterstreichen. Kaminski vermied eine klare Aussage dazu, meinte vielsagend: „Das werden wir intern aufarbeiten.“ Er reagierte in der 70. Minute erstmals, brachte Mike Feigenspan und Dejan Bozic für den blassen Hermes und Hosiner.

Besser wurde es zunächst aber nicht, kaum ein Ball kam noch an. Ausnahme: Ein Konter über Feigenspan, dessen Vorlage Derflinger erreichte. Dessen Schuss aber war kein Problem für Seimen (77.). Und dann folgte das, was förmlich kommen musste: Die Gäste nutzen einen der immer zahlreicheren Fehler. Torwart Maximilian Engl parierte in der 86. Minute zunächst. Beim Abpraller reagiert aber Kastanaras am schnellsten und traf aus der Drehung (86.).

Fortan herrschte Grabesstille im Stadion, ein gespenstische Atmosphäre. Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Justin Joel Hasmann pfiffen die Zuschauer kurz, ehe sie sich völlig desillusioniert auf den Heimweg machten. Von neuer Hoffnung vor dem wohl wichtigsten Spiel der Saison, dem Hessenpokal-Halbfinale am Dienstagabend (19 Uhr) beim FSV Frankfurt, der den OFC durch ein 3:0 gegen Worms in der Tabelle überholte, war gar nichts zu spüren. Die Probleme der Kickers konnte auch Kaminski nicht mit einem Handstreich beiseite wischen.

Kickers Offenbach - VfB Stuttgart II 0:1 (0:0) Kickers Offenbach: Engl (Note: 3) - Moreno (3,5), Zieleniecki (3), Breitenbach (3/40. Zitzelsberger 3,5), Marcos (3,5) - Vetter (3,5), Albrecht (4) - Hermes (4,5/70. Feigenspan -), Derflinger (4,5/78. Saric -), Garcia (2,5) - Hosiner (3,5/70. Bozic -) VfB Stuttgart II: Seimen - Aidonis, Chase, Nothnagel - Hoppe, Wolf (83. Kudala, Bazzoli, Caldaroska Paula (66. Hetemi), Cisse (66. Weik) - Kastanaras (90. Schipplock), Ganaus (83. Laupheimer) Schiedsrichter: Hasmann (Wiebelskirchen) - Zuschauer: 5610 - Tor: 0:1 Kastanaras (86.)