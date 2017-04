OFC gewinnt in Steinbach: Die Stimmen zum Spiel

Offenbach – Das waren in der Tat Big Points: Kickers Offenbach gewinnt als erstes Team in dieser Saison beim TSV Steinbach und macht dadurch in der Fußball-Regionalliga Südwest einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die Stimmen zum Spiel.

Serkan Firat (Siegtorschütze des OFC): „Der Trainer hat gesagt, ich soll auch mal aufs lange Ecke zielen. Das habe ich gemacht. Der Torwart hat auf eine Flanke spekuliert. Bei der Chance zum 2:0 habe ich nicht gemerkt, dass Maik hinter mir steht. Er hätte ihn reingemacht. Das 2:0 wäre in der Phase wichtig gewesen, das hätte sich rächen können. Wir haben aber bis zum Schluss gut verteidigt. Unsere Leistungen auf fremden Plätzen waren ja auch sonst nicht so schlecht, aber diesmal haben wir uns auch belohnt. Unsere Fans haben das Auswärts- zu einem Heimspiel gemacht.“

Kristian Maslanka (Mittelfeldspieler des OFC): „Wir hatten schon vor dem Spiel ein positives Gefühl und wussten, dass das Big Points sein würden. Wir wollten daher auf einen Dreier spielen und haben alles versucht. Das frühe Tor hat uns natürlich geholfen. Wir haben teilweise sehr früh angegriffen, weil wir wussten, dass die dann Probleme bekommen würden. Am Ende gab es nur noch eine Devise: Bälle raus. Aber das ist egal. Ich bin einfach nur froh. Die drei Punkte sind in unserer Situation Gold wert.“

Bryan Gaul (Verteidiger des OFC): „Wir wussten, dass Steinbach zu Hause ungeschlagen war. Aber der Trainer hat uns gut auf sie vorbereitet, wir hatten eine gute Videoanalyse. Dass Adamyan zunächst nur auf der Bank saß, war eine Überraschung. Aber wir waren auch auf ihn vorbereitet, haben entsprechend reagiert, als Steinbach von einem auf zwei Stürmer umgestellt hat. Dennis Schulte und Benjamin Kirchhoff haben das hinten unglaublich gut gemacht.“

Serkan Göcer (Mittelfeldspieler des OFC): „Das waren Big Points für uns. Wir hatten den Gegner vorher gut analysiert, haben aber eigentlich so wie immer gespielt. Diesmal haben wir uns aber auch belohnt. Mit Dennis Schulte kam in der zweiten Hälfte ein weiterer Defensivspieler rein. Wir wussten, dass Steinbach gefährlich ist, haben aber gut verteidigt. Dass wir erneut zu null gespielt haben, war wichtig.“

Matthias Mink (Trainer des TSV Steinbach): „Wir waren zuletzt schon nicht so gut. Diesmal haben wir zumindest in der zweiten Hälfte ein ordentliches Spiel gegen einen leidenschaftlich verteidigenden Gegner gemacht. Aber zwischen den Linien sind uns zu viele Fehler unterlaufen. Andererseits brachte Offenbach bis auf den Schuss von Firat, der zum 0:1 führte, nicht viel auf unser Tor.“

Oliver Reck (Trainer des OFC): „Ich bin stolz auf meine Mannschaft und sehr zufrieden. Wir haben genau das umgesetzt, was wir machen wollten, und fast nichts zugelassen. Die größte Chance von Steinbach haben wir selbst vorbereitet – durch einen zu kurzen Rückpass. Wenn da der Ausgleich fällt, können wir uns nicht beschweren. Der Sieg geht aber in Ordnung. Er hilft uns und ist sehr wichtig. Die Saison ist aber noch lange nicht beendet.“ (cd)