OFC: Gier auf maximale Ausbeute

Von: Christian Düncher

„Wir haben einen guten Teamspirit“: Törles Knöll (Mitte) hat der Zuspruch nach seinem 1:0 gegen Worms angespornt. An die TSG Hoffenheim II hat er gute Erinnerungen. Im Hinspiel bereitete er ein Tor vor und traf einmal selbst. © Hübner

Kickers Offenbach will bei der TSG Hoffenheim II seine Auswärtsbilanz aufpolieren. Törles Knöll, zuletzt als Joker erfolgreich und beim 5:2 im Hinspiel je einmal Torschütze und Vorbereiter, ist eine Startelfoption. Derweil zwingt die Trainingsplatzsituation des OFC zum Ausweichen.

Offenbach – Die Weihnachtspause rückt näher, aber beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach ist die Motivation auf Punkte ungleich höher als auf Plätzchen. „Wir wollen die maximale Ausbeute holen“, hat Trainer Ersan Parlatan als Ziel für die Partien bei der TSG 1899 Hoffenheim II am Samstag (14 Uhr) und eine Woche später gegen Schlusslicht FC Rot-Weiß Koblenz vorgegeben.

Die jüngste Erfolgsserie der Kickers und auch die Bilanz in Spielen bei den Kraichgauern lassen zumindest für Samstag Positives vermuten. Die Offenbacher sind seit fünf Pflichtspielen unbesiegt, gewannen dabei inklusive Hessenpokal viermal. In den letzten sechs Gastspielen im Dietmar-Hopp-Stadion in Hoffenheim blieb der OFC sechsmal unbesiegt. Allerdings reichte es dreimal auch nur zu einem Zähler. Vor allem das 2:2 am 20. Februar dieses Jahres gehört zu den schmerzhaften Punktverlusten, war es doch Teil einer Serie von drei Spielen mit nur einem Zähler nach der Winterpause, in der die Kickers ihre gute Ausgangsposition im Titelrennen verspielten.

Heute ist die Rolle der Kickers eine andere, sie sind die Jäger, wollen Spitzenreiter SSV Ulm 1846 weiter das Leben schwer machen. „Ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaue nicht auf die Tabelle“, sagt Ersan Parlatan: „Wir müssen dran bleiben und weiter diese Gier zeigen.“ Bei der Hoffenheimer Reserve, wegen der Abstellung von U20-Nationalspieler Fisnik Asllani (8 Saisontore) fast drei Wochen ohne Punktspiel, erwartet Parlatan ein typisches Spiel gegen zweite Mannschaften. „Das ist ein Team, das Fußball spielen will, viel Qualität hat und viele junge Spieler.“ Törles Knöll, Offenbachs Matchwinner beim jüngsten 3:0 gegen Wormatia Worms, kennt solche Spiele aus beiden Perspektiven. Der 25-Jährige war von 2016 bis 2018 in der Reserve des Hamburger SV aktiv (62 Spiele, 38 Tore). Längst läuft er für eine „Männermannschaft“ auf. „Der größte Unterschied ist die Erfahrung“, sagt er: „Als junger Spieler bekommst du in zweiten Mannschaften viel Spielzeit, gehst ein höheres Risiko ein, das müssen wir als erfahreneres Team nutzen.“ Ob er wie beim 5:2 im Hinspiel in der Startelf steht, ließ sein Trainer offen. „Eine Option ist er natürlich“, lobt Parlatan, der bis auf Sebastian Zieleniecki, der nach kuriertem Sehnenriss im Oberschenkel in das Mannschaftstraining eingestiegen ist, und Dominik Wanner (Aufbautraining nach Muskelfaserriss) alle Akteure zur Verfügung hat.

Entsprechend positiv sieht er der Partie entgegen. „Wir haben viele Optionen, eine breite Qualität im Kader“, lobt Parlatan. Dazu kommt als weiteres Pfund ein mittlerweile stark ausgeprägter Teamspirit, den auch Knöll erfreut verspürt hat. Als er gegen Worms nach sieben Spielen ohne Einsatz sein zweites Saisontor erzielt hatte, erhielt er Lob und Zuspruch von der gesamten Mannschaft. „Es war sehr wichtig für mich, so eine positive Resonanz bekommen zu haben“, räumt er ein. Das gebe Kraft und Motivation.

Knölls Fleiß und Professionalität nötigen auch Parlatan Respekt ab: „Ich habe ihm hoch angerechnet, dass er im Training immer weiter gearbeitet hat. Wenn man den Glauben an sich hat, wird man irgendwann belohnt.“ Den Glauben an sich haben mittlerweile alle Offenbacher verinnerlicht. Nun wollen sie zeigen, dass sie auch auswärts den Glauben an Erfolg leben. Die beste Heimmannschaft der Liga (23 Punkte aus zehn Partien) hat in der Fremde noch Luft nach oben. In acht Spielen holte der OFC elf Punkte. Doch der Trend geht auch in dieser Statistik in die richtige Richtung: Drei der letzten vier Gastspiele gewannen die Offenbacher.

Von Jörg Moll

Parlatans Freude über „Auswärtstraining“ Die Offenbacher Kickers lassen nichts unversucht bei ihrer Aufholjagd in der Fußball-Regionalliga Südwest. Der Tabellendritte profitiert derzeit von guten Trainingsbedingungen auf den Plätzen des JSK Rodgau. „Unsere Plätze sind sehr strapaziert“, räumte OFC-Coach Ersan Parlatan ein und freute sich über die Kooperation mit dem Verbandsligisten: „Wir wollen unseren Spielern die bestmöglichen Bedingungen ermöglichen“, sagt er. Die Kickers haben in dieser Woche am Mittwoch, Donnerstag und Freitag „auswärts“ trainiert. Am Freitag, 16. Dezember (13.30 Uhr), „bedankt“ sich der Regionalligist mit einem Testspiel gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue beim JSK für die Platznutzung. (jm)