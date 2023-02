OFC hält nach Erdbeben an Türkei-Reise fest: „Sind 600 Kilometer entfernt“

Von: Christian Düncher

Trotz der jüngsten Naturkatastrophe im Osten des Landes wird Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach in die Türkei reisen, um dort sein Trainingslager zu absolvieren.

Offenbach – Das Erdbeben in der Türkei und Syrien mit seinen fatalen Folgen beschäftigt auch den Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Der OFC hatte bereits vor einigen Woche geplant, morgen in die Türkei zu fliegen, um dort ein Trainingslager zu absolvieren. In Fan-Kreisen wird nun angesichts der aktuellen Ereignisse vereinzelt die Frage gestellt, ob das noch angemessen sei.

„Wir haben uns natürlich informiert und hatten auch Kontakt mit den Behörden vor Ort“, sagt Matthias Georg, der Geschäftsführer des OFC. Eine Absage war demnach kein Thema. Und so werden die Kickers, die in Ersan Parlatan selbst einen türkisch-stämmigen Trainer haben und einen Großteil der Reise von der in Seligenstadt ansässigen Karakoc Holding GmbH um deren Chef Özgür Karakoc finanziert bekommen, am Mittwoch nach Antalya fliegen und ihr Quartier im benachbarten Belek beziehen, im Südwesten des Landes. „Wir sind rund 600 Kilometer von dem Erdbeben-Gebiet entfernt“, sagt Georg und betont. „Wir freuen uns auf die Menschen dort und das Hotel freut sich auf uns. Alles andere können wir leider nicht beeinflussen.“

Ersan Parlatan, türkisch-stämmiger Trainer der Offenbacher Kickers, hat erst kürzlich das Land besucht, in dessen Osten es nun ein verheerendes Erdbeben gab. © Jan Hübner

OFC: Außenspieler Wanner soll „behutsam aufgebaut“ werden

Die Liga-Konkurrenten Eintracht Trier und FC Rot-Weiß Koblenz weilen bereits zum Trainingslager in der Türkei und haben ihre ersten Einheiten absolviert, Spitzenreiter SSV Ulm 1846 reist heute an. Der SGV Freiberg will vom 14. bis 21. Februar in Belek trainieren.

Ein Fragezeichen steht beim OFC derweil noch hinter Dominik Wanner. Der Außenspieler habe „immer wieder muskuläre Dysbalancen“, so Georg. Er wird aller Voraussicht nach mitfliegen, soll aber „behutsam aufgebaut“ werden. „Eine Sehne ist gereizt und das wirkt sich dann auch auf die Oberschenkel-Muskulatur aus. Wir müssen aufpassen und da lieber mal den Fuß vom Gas nehmen.“ (Christian Düncher)