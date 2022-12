OFC: Heimstark, aber auswärts enttäuschend

Von: Christian Düncher

Dauerbrenner: Jayson Breitenbach bringt er es auf 1647 von 1800 möglichen Einsatzminuten. Lediglich eine Partie verpasste er aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre. © hübner

In der ersten Saisonhälfte zeigt Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach Licht und Schatten. Der OFC ist in einigen Bereichen das Top-Team der Liga, in anderen nur Mittelmaß.

Offenbach – Die Offenbacher Kickers gehen mit acht Zählern Rückstand auf Tabellenführer SSV Ulm 1846 in die Winterpause. Dafür gibt es einige Gründe. In manchen Bereichen ist der OFC allerdings das Topteam der Fußball-Regionalliga Südwest. Eine Zwischenbilanz.

Zuschauer

Auf seine Fans kann sich der OFC weiterhin verlassen. Insgesamt 65 985 Zuschauer kamen zu den bisherigen elf Heimspielen. Das entspricht einen Schnitt von 5 999 und ist abermals einsame Liga-Spitze. Zum Vergleich: Die in dieser Bilanz auf den Plätzen zwei und drei folgenden Teams aus Ulm (2762) sowie Trier (2455) kommen zusammen nicht auf einen so hohen Wert. Diesen haben die Kickers allerdings auch dem Dauerkarten-Rekord (3847) zu verdanken. Die Inhaber der Saisontickets werden immer mitgezählt, egal, ob anwesend oder nicht. Offizielle und gefühlte Zuschauerzahl lagen zuletzt jedenfalls deutlich auseinander. Die meisten Besucher hatte der OFC beim Top-Spiel gegen Ulm (7577), die wenigsten zuletzt gegen RW Koblenz (5236).

Heim-/Auswärtsbilanz

Angesichts dieser Zuschauerzahl wundert es nicht, dass das Stadion Bieberer Berg einer schwer einzunehmenden Festung gleicht. Die Kickers verloren nur eines ihrer elf Heimspiele (1:2 gegen den FC Homburg) und holten auf eigenem Platz so viele Punkte wie kein anderes Team, nämlich 26 (acht Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 26:10 Tore). Allerdings haben die zu Hause noch ungeschlagenen Ulmer (24) bislang ein Heimspiel wenig absolviert. In der Auswärtstabelle ist der OFC (drei Siege, zwei Remis, vier Niederlagen, 11:12 Tore) hingegen nur auf dem enttäuschenden zehnten Rang zu finden. Ulm (zehn Spiele, 21 Punkte) und die TSG Balingen (neun Spiele, 20 Punkte) mussten sich auswärts erst einmal geschlagen geben.

Defensive/Offensive

Die Kickers stellten in den zwei vorherigen Spielzeiten jeweils die beste Abwehr der Liga. In der aktuellen Runde ist das nicht der Fall. 22 Gegentore nach 20 Partien bedeuten nur Platz drei hinter Balingen (21) und Ulm (12). Lediglich fünfmal blieb der OFC ohne Gegentor: in Kassel (1:0), gegen Walldorf (3:0), in Stuttgart (2:0), gegen Worms (3:0) und Koblenz (1:0). Bei den erzielten Toren (37) liegen die Kickers zwar mit Ulm gleichauf, belegen aber insgesamt nur den geteilten vierten Platz - hinter dem TSV Steinbach Haiger (43), dem FC Homburg (42) und der TSG Hoffenheim II (39).

Torjäger

Bester Offenbacher Schütze ist Jakob Lemmer mit acht Treffern. Die Hälfe davon erzielte das 22 Jahre alte Eigengewächs, als es in den ersten acht Saisonspielen unter dem damaligen Coach Alexander Schmidt als Stürmer eingesetzt wurde. Nach dem Trainerwechsel sowie der Rückkehr auf die offensive Außenposition steuerte er vier weitere Tore sowie drei Vorlagen bei. Mit insgesamt zwölf Scorerpunkten ist Lemmer auch hier bester Offenbacher - vor Björn Jopek (8) und Dominik Wanner (7). In der ligaweiten Torschützenliste belegt der Offensivmann des OFC den geteilten fünften Platz - hinter Cas Peters (FSV Frankfurt, 13), Fabian Eisele (FC Homburg, 12), Niklas Antlitz (Astoria Walldorf, 11) und Lucas Röser (SSV Ulm 1846, 9)

Serien

Um nach dem schwachen Saisonstart (nur elf Punkte aus acht Spielen) den Rückstand auf die Spitze verkürzen zu können, hätten die Kickers eine richtige Serie hinlegen müssen. Das gelang jedoch nicht. Seine beste Phase hatte der OFC, als er unter Interimstrainer Alfred Kaminski (zwei Siege, ein Remis) sowie dem neuen Coach Ersan Parlatan 13 Punkte aus fünf Partien holte. Zudem gab es zwei Serien von vier Spielen in Folge ohne Niederlage.

Höchste Siege/Niederlagen

Dreimal gewann der OFC mit drei Toren Differenz, jeweils zu Hause: gegen Hoffenheim II (5:2), Walldorf sowie Worms (jeweils 3:0). Im Rückspiel setzte es in Hoffenheim allerdings mit 1:3 auch die höchste Niederlage, wobei die Gegentreffer Nummer zwei und drei in der Nachspielzeit fielen. Bei den anderen vier Pleiten in Worms, in Koblenz (jeweils 0:1), gegen Homburg (1:2) und in Steinbach (2:3) verlor der OFC nur denkbar knapp.

Dauerbrenner/Kurzarbeiter

Mit der Verletzung von Sebastian Zieleniecki endete im Oktober eine imposante Serie. Der polnische Innenverteidiger war bis dahin 91 Mal am Stück über die volle Spielzeit für den OFC in der Regionalliga Südwest zum Einsatz gekommen, lediglich unterbrochen durch eine Gelbsperre Mitte April 2022. Ein Sehnenabriss sorgte nun dafür, dass er den inoffiziellen Titel des Dauerbrenners diese Saison nicht verteidigen können wird. Aber auch diese Saison steht ein Innenverteidiger bei den Einsatzzeiten ganz vorne. Jayson Breitenbach fehlte lediglich im Duell mit seinem Ex-Team FSV Mainz 05 II aufgrund einer Gelbsperre. Insgesamt bringt er es auf 1647 von 1800 möglichen Einsatzminuten. Platz zwei in dieser Bilanz teilen sich Torwart David Richter und Mittelfeld-Dirigent Björn Jopek (1620). Am Ende der Statistik stehen der noch für die U19 spielberechtigte Almin Mesanovic (11) und der vor der Saison verpflichtete Jost Mairose (173), der zwar neunmal spielte, jedoch zumeist nur und dann spät eingewechselt wurde.

Joker

Kein OFC-Spieler wurde so oft eingewechselt wie Lucas Hermes. Der 22 Jahre alte Offensivmann kam bei zwölf seiner 18 Saisoneinsätze von der Bank, steuerte auf diese Weise drei seiner vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) bei. Zehn Mal eingewechselt wurde Semir Saric. Grundsätzlich hatte der neue Coach Ersan Parlatan ein äußerst glückliches Händchen. Die von ihm in den neun Begegnungen unter seiner Leitung eingewechselten Akteure erzielten acht Treffer und bereiteten sechs vor. Nimmt man die Bilanz aus seinen fünf Saisonspielen als Trainer des TSV Steinbach Haiger hinzu, kommt man sogar auf 21 Torbeteiligungen. Das ist der Spitzenwert der Liga.

Kartensammler: Mittelfeld-Dirigent Björn Jopek (rechts) brummte schon zwei Gelbsperren ab. © -

Kartensammler

In der Fairness-Tabelle sind die Kickers lediglich im mittleren Drittel angesiedelt. 48 Gelbe Karten sind der vierthöchste Wert der Liga - hinter dem FSV Frankfurt (52) sowie Worms und Koblenz (jeweils (51). Am häufigsten verwarnter OFC-Spieler ist Björn Jopek (8). Auch der nachträglich verpflichtete Maximilian Rossmann (4) saß schon eine Gelb-Sperre ab. Einen Platzverweis kassierte nur Jayson Breitenbach, der in Steinbach Gelb-Rot sah.

Das unfairste Team der Liga ist Aufsteiger VfR Wormatia Worms, bei dem sich zu den 51 Gelben Karten zwei Gelb-Rote und drei Rote gesellen. Lediglich vier Mannschaften blieben bislang ohne Platzverweis, darunter Fairness-Tabellen-Primus VfB Stuttgart II (31 Gelbe).

