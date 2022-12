OFC: Hinspiel gegen Hoffenheim II macht Mut

Kickers Offenbach

+ © hübner Eines seiner bisher erst zwei Saisontore erzielte Angreifer Dejan Bozic (vorne) beim 5:2 im Hinspiel gegen 1899 Hoffenheim II. Am Samstag steht das Rückspiel an. Links: Sturmkollege Philipp Hosiner, der diese Saison dreimal traf. © hübner

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Düncher schließen

Weitere schließen

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hofft in der Partie bei 1899 Hoffenheim II auf den Ausbau seiner kleinen Stürmertor-Serie. Die etatmäßigen Angreifer trafen diese Saison insgesamt erst achtmal. Aber das Hinspiel macht Mut.

Offenbach – Erst Philipp Hosiner, dann Törles Knoll: In den vergangenen zwei Punktspielen hat Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach jeweils ein Stürmertor erzielt. Selbstverständlich ist das keineswegs. Von den 35 Treffern, die für den OFC nach 18 Spieltagen zu Buche stehen (viertbester Wert der Liga), gehen gerade mal acht aufs Konto der vier etatmäßigen Angreifer Hosiner (3), Knöll (2), Dejan Bozic (2) und Lucas Hermes (1).

So viele erzielte Jakob Lemmer, der beste Kickers-Schütze, alleine. Die Hälfte davon, als er in den ersten acht Spielen der Saison unter dem damaligen Coach Alexander Schmidt im Zwei-Mann-Sturm eingesetzt wurde, den Rest, seitdem er wieder auf seiner gelernten Position als offensiver Flügelspieler aufläuft.

Lemmer belegt damit den geteilten vierten Platz der liga-weiten Torjägerliste. Angeführt wird diese mit 13 Treffern (darunter zwei Elfmeter) von Cas Peters (FSV Frankfurt). Auf Platz zwei folgen mit je elf Toren Niklas Antlitz (FC Astoria Walldorf) und Fabian Eisele (FC Homburg), allesamt etatmäßige Stürmer.

Matthias Georg sieht den OFC in vorderster Linie dennoch sehr gut aufgestellt. Der Konkurrenzkampf unter den Angreifern sei groß, sagt der Geschäftsführer. „Wir haben in der Offensive viele Spieler mit einer hohen Qualität.“ Zumindest nominell sind die Kickers im Angriff tatsächlich gut aufgestellt. Knöll und der österreichische Ex-Nationalspieler Hosiner verfügen über Erstliga-Erfahrung. Bozic kickte 54 Mal in der 3. Liga und Hermes durchlief zwei der bekanntesten deutschen Talentschmieden (Freiburg, Mainz). Alle vier nominellen Stürmer eint aber, dass sie noch nicht richtig in Tritt kamen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich.

Bozic etwa fiel in der Anfangsphase der Saison acht Spiele aufgrund von Schambeinproblemen aus, wurde danach über Kurzeinsätze herangeführt. Zwei Tore und eine Vorlage in 459 Minuten sind für einen Mann, der in der Regionalliga Nordost für den Chemnitzer FC 2018/19 in 33 Spielen 30 Scorerpunkte (21 Tore, neun Vorlagen) verbuchte, dennoch arg überschaubar. In Bahlingen hatte er seine Klasse zwischenzeitlich angedeutet, gegen Trier und Worms hing er hingegen in der Luft. Der 1,94-Meter-Mann binde jedoch durch seine körperliche Präsenz Verteidiger und sei als vorderster Pressingspieler wichtig, heißt es intern. So zwang Bosic vor dem 1:1 gegen Trier den Torwart durch sein Anlaufen zu einem schlechten Abschlag. Der Ball landete bei Vorlagengeber Rafael Garcia.

Knöll und Hosiner wiederum litten unter dem nach lediglich acht Spielen entlassenen Trainer Alex Schmidt unter mangelndem Vertrauen, wurden von ihm öffentlich kritisiert und nur unregelmäßig eingesetzt. Knöll war zudem zwischendurch wiederholt krank und verletzt. Siebenmal in Folge kam er nicht zum Einsatz, ehe ihm zuletzt gegen Worms (3:0) als Joker die Führung gelang. Auch Hosiner hatte zuvor zweimal als Einwechselspieler (eine Vorlage, ein Tor) geglänzt.

Hermes ist hingegen seit fünf Spielen ohne Torbeteiligung, kam gegen Worms gar nicht zum Einsatz. Der 22-Jährige ist eher ein Mann für Läufe in die Tiefe, nicht unbedingt einer, der gegen defensive Teams Akzente auf engem Raum setzt.

Für die Jungs ist es nicht einfach, für den Trainer jedoch auch nicht.

Georg gibt zudem zu bedenken: „Wenn wir in einem 4-2-3-1 spielen, bedeutet dies oft, dass drei Stürmer nicht beginnen.“ Für Hermes (außen) und Hosiner (zentrales offensives Mittelfeld) gibt es immerhin alternative Positionen. Dort ist die Konkurrenz aber auch groß. Und so sagt der Geschäftsführer zur Lage der Angreifer: „Für die Jungs ist es nicht einfach, für den Trainer jedoch auch nicht.“ Coach Ersan Parlatan muss die Stürmer bei Laune halten, was ihm durch einen Mix aus persönlichen Gesprächen sowie Einsatzzeiten als Belohnung für gute Trainingsleistungen bisher gut gelingt.

Georg fordert aber von den Spielern auch ein hohes Maß an Eigenmotivation. Hosiner sei „ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man damit umgeht. Er ordnet sich unter, unterstützt die Mannschaft und konzentriert sich auf das Training. Da zählen nur Leistung und Professionalität, er hat das vorgelebt.“

Am Samstag (14 Uhr) sind die zuletzt dreimal in Folge siegreichen Kickers (3.) bei der TSG 1899 Hoffenheim II (6.) zu Gast. Im Hinspiel gab es einen 5:2-Erfolg, unter anderem trafen in Knöll (legte zudem das durch Christian Derflinger 1:1 auf) und dem eingewechselten Bozic zwei etatmäßige Stürmer, zudem der damalige Aushilfsangreifer Lemmer. Das sollte den in vorderster Linie agierenden Spielern Mut machen.

Von Christian Düncher