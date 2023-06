OFC holt Leon Müller vom FSV Frankfurt

Von: Stefan Moritz

Leon Müller (hier rechts im Laufduell mit Paul Stock vom TSV Steinbach) spielt ab sofort für den OFC. © Hartenfelser

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hat die Verpflichtung von Leon Müller verkündet. Der 22 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler war in der abgelaufenen Saison Stammspieler beim Ligakonkurrenten FSV Frankfurt.

Offenbach - „Mit Leon Müller bekommen wir einen defensiven Mittelfeldspieler, der durch seine Körperlichkeit, seine Zweikampfführung, aber auch durch sein Tempo und sein Spielverständnis überzeugt“, sagte Christian Hock, der Sport-Geschäftsführer des OFC. Müller selbst sagte: „Der OFC wird der nächste Schritt für mich sein. Ich bin einer, der das Spiel machen will, den Ball am Fuß haben will. Ich bin aber in der Defensive auch einer, der sehr aggressiv in die Zweikämpfe geht. Ich werde absolut alles für die Mannschaft und den OFC geben.“

Leon Müller startete seine Fußballerkarriere beim FSV Mainz 05, bevor er 2016 in die U17 des SV Darmstadt 98 wechselte. Bei den Darmstädtern gelang ihm aus der U19 der Sprung in den Profikader mit einem Einsatz in der 2. Bundesliga. Nach einer Leihe zu Rot-Weiß Koblenz kehrte Müller für ein Jahr zu den Darmstädtern zurück, ehe der 1,86 Meter große Mittelfeldspieler im Juli 2022 vom FSV Frankfurt verpflichtet wurde, für den er in der abgelaufenen Runde 33 der 34 möglichen Regionalligaspiele absolvierte, in denen er vier Tore erzielte und sechs weitere vorbereitete. mos