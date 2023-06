OFC in der Sommerpause: Hochzeit und Angelurlaub

Von: Christian Düncher

Haben geheiratet: OFC-Profi Christian Derflinger und seine argentinische Lebensgefährtin Rebeca. Das Foto zeigt sie während der WM. © p

Die Spieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach haben noch bis zum 26. Juni frei, dann beginnt die Vorbereitung auf die Saison 2023/24. Die vergangenen Tage und Wochen haben die OFC-Profis recht unterschiedlich genutzt.

Offenbach – Als ehemaliger Profi, Trainer, Ehemann und Vater eines Zweitligaspielers kennt sich Christian Neidhart mit dem Thema aus. „Wenn du als Fußballer heiraten willst, musst du gucken, wie der Spielplan es hergibt“, hatte der 54 Jahre alte künftige Coach des Regionalligisten Kickers Offenbach unlängst im Podcast „Brückengeflüster“ gesagt. Einer der Spieler seines neuen Vereins unterstreicht Neidharts These.

Mittelfeldmann Christian Derflinger (29) hat die Sommerpause unter anderem dazu genutzt, seine argentinische Lebensgefährtin Rebeca in München zu heiraten. Beide hatten sich in der Winterpause verlobt. Die Flitterwochen verbringt das frisch vermählte Paar am Strand - auf der Südhalbkugel. Bei der Trauung dabei waren unter anderem Derflingers OFC-Teamkollege Julian Albrecht – sowie der Bundesliga-Profi Felix Uduokhai (FC Augsburg).

Ebenfalls zu Gast bei einer Hochzeit war Kickers-Angreifer Mike Feigenspan. Wenig später verabschiedete er sich in den Angelurlaub. Das hatte der 27-Jährige schon nach der letzten Partie der Saison angekündigt.

Bei den Kickers-Spielern besonders beliebt sind dieses Jahr die Inseln im östlichen Mittelmeer. Dominik Wanner verbringt seinen Urlaub auf Zypern, Almin Mesanovic auf Kreta und Rückkehrer Sascha Korb (zuletzt VfR Aalen) auf Kos. Damjan Balic hat es hingegen auf die Balearen verschlagen, er genießt Sonne, Strand und Meer auf Ibiza.

Kickerstag und Test in Dudenhofen verlegt Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach wird wie geplant am 26. Juni mit der Vorbereitung auf die Saison 2023/24 beginnen. Bei den Folgeterminen des bereits veröffentlichten Sommerfahrplans gibt es jedoch zwei Änderungen. So wurde das eigentlich für den 4. Juli geplante „EVO-Testspiel“ beim TSV Dudenhofen auf Dienstag, 11. Juli (19 Uhr) verlegt. Ebenfalls eine Woche später als ursprünglich geplant findet der „Kickerstag“ statt. Neuer Termin ist Sonntag, 23. Juli. Los geht es um 12 Uhr am Stadion Bieberer Berg – hinter der Waldemar-Klein-Tribüne. Das erste Punktspiel der neuen Saison wird am Wochenende 4. bis 6. August stattfinden. cd