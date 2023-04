OFC in Ulm: Schaulaufen statt Spitzenspiel

Von: Christian Düncher

Hat er eine Zukunft beim OFC? Lucas Hermes (rechts, beim 3:1-Hinspielsieg gegen Ulms Johannes Reichert) traf zuletzt im Pokalspiel beim FSV Frankfurt als Joker zum zwischenzeitlichen 2:2. Der Vertrag des 23-Jährigen läuft aus. F: hübner © Okan Barut

Die Partie bei Tabellenführer SSV Ulm 1846 soll bei Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach schon der Planung der kommenden Saison dienen. Es geht in den noch ausstehenden Spielen sportlich um nichts mehr, aber um die Frage, „wen wir behalten und wer noch eine Chance bekommen soll“.

Offenbach – Klappern gehört bekanntlich zum Handwerk. Die Ankündigung, mit der der SWR auf seinen Livestream hinweist, wirkt aber völlig überzogen. Vermutlich ist sie schlichtweg überholt und man hat vergessen, sie zu aktualisieren. Kann ja mal passieren. „Der SSV Ulm 1846 Fußball empfängt die Kickers Offenbach zum Topspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga“ ist dort jedenfalls zu lesen. Tatsächlich geht es jedoch nur noch für Ulm um den Aufstieg. Die „Spatzen“ haben ihre kleine Frühjahrskrise offenbar überwunden und führen die Tabelle der Fußball-Regionalliga Südwest mit 60 Punkten aus 29 Spielen an – vor der zuletzt durch den rekonvaleszenten Erstliga-Profi Grischa Prömel verstärkten TSG Hoffenheim II (57) und dem TSV Steinbach-Haiger (56).

Der in der Liga seit nunmehr fünf Spielen sieglosen OFC (49) wurde hingegen bis auf Platz sechs durchgereicht und hat den Kampf um Rang eins spätestens seit der jüngsten 0:1-Heimpleite gegen den VfB Stuttgart II abgehakt. Die Punktrunde sei gelaufen, hatte Kapitän Sebastian Zieleniecki damals gesagt. Interimstrainer Alfred Kaminski wollte seinerzeit noch nicht zustimmen, wohl auch, um vor dem Hessenpokal-Halbfinale beim FSV Frankfurt kein falsches Zeichen zu senden. Inzwischen haben sich die Kickers auch aus diesem Wettbewerb verabschiedet – und das hat auch Folgen für die Herangehensweise an die in sportlicher Hinsicht für die Offenbacher ziemlich bedeutungslos gewordene Partie in Ulm am Sonntag (14 Uhr). So kündigte Kaminski an, in der noch fünf Begegnungen umfassenden Endphase der Saison den Jüngeren mehr Einsatzzeiten geben zu wollen. Das könnten sogar Akteure aus der U19 oder U21 sein, betonte der Interimstrainer und Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.

Jugend forscht also beim OFC, der bereits am Samstag nach Ulm reisen wird? Keineswegs. Es gehe darum, die Talente „punktuell“ einzusetzen, damit diese Erfahrung sammeln können. Im Pokalspiel in Frankfurt, bei dem der Altersschnitt der Startelf bei 28 Jahren gelegen hatte, waren in Lucas Hermes (23, traf zum zwischenzeitlichen 2:2), Almin Mesanovic (19, hatte in der Vorwoche noch für die A-Jugend gespielt) sowie Julian Albrecht (21) drei U23-Spieler eingewechselt worden. Damjan Balic (20) und Dino Kurbegovic (22), Kapitän der U21, saßen auf der Bank. Zuletzt hatten weitere Nachwuchskräfte bei den Profis mittrainiert. Soll das also der neue Weg der Kickers sein? Kaminski vertritt bekanntlich die Auffassung, dass der OFC die Ressourcen des Leistungszentrums nicht genug nutze und verweist auf Akteure, die dort ausgebildet wurden und nun bei anderen Regionalligisten spielen – wie Niklas Meyer (20, Viktoria Aschaffenburg) oder Tim Sausen (21, 1.FC Nürnberg II).

Mit Talenten alleine wird der OFC freilich nicht vorankommen. Der Mix ist entscheidend. Angesichts der Tatsache, dass 18 Akteure für kommende Saison unter Vertrag stehen, gibt es nicht viel Spielraum. Es sei denn, man einigt sich mit dem einen oder anderen Akteur auf eine (oft kostspielige) Auflösung des Arbeitspapieres. Kaminski schloss das nicht kategorisch aus: „Wir müssen uns viele Gedanken machen.“ Es gehe auch um die Frage, „wen wir behalten und wer noch eine Chance bekommen soll“. Die Partie in Ulm, die vor ein paar Wochen noch ein Spitzenspiel gewesen wäre, wird somit für den OFC bereits zum Schaulaufen für die kommende Saison.

