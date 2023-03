OFC ist bereit für den Monat der Wahrheit

Von: Christian Düncher

„Er ist einer unserer laufstärksten Spieler“, sagt OFC-Geschäftsführer Matthias Georg über Semir Saric (vorne), der gegen Balingen extrem viel unterwegs war und in Unterzahl nach einem Solo den Elfmeter zum 2:0 rausholte. © hübner

Der starke Auftritt gegen die TSG Balingen sorgt beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach vor den kommenden, richtungsweisenden Wochen für Zuversicht. „Mitreißend und leidenschaftlich“ habe das Team zuletzt agiert, lobt Geschäftsführer Matthias Georg.

Offenbach – Der April macht, was er will. Das besagt jedenfalls eine Bauernweisheit. Für die Offenbacher Kickers sollen die kommenden Wochen aber alles andere als unbeständig und launisch werden. Denn: Der April ist für sie sozusagen der Monat der Wahrheit. Innerhalb von 29 Tagen stehen in Regionalliga sowie Hessenpokal sieben Spiele an und danach kann mindestens in einem der beiden Wettbewerbe bereits eine Entscheidung gefallen sein.

Durch das 2:1 gegen Balingen (5.) haben die Kickers (2.) den Rückstand auf Spitzenreiter Ulm wieder auf sechs Zähler verkürzt. Sollten die „Spatzen“ noch mehr Federn lassen und der OFC konstant punkten, könnte es am Ende des Monats zu einem echten Spitzenspiel kommen (siehe Kasten). Mit derlei Gedankenspielen beschäftigen sich die Verantwortlichen der Kickers aber nicht, zumindest nicht öffentlich. „Es bringt nichts, zu weit in die Zukunft zu blicken“, meint Geschäftsführer Matthias Georg. „Wir gehen die kommenden Wochen so an wie die vergangenen.“ Bedeutet: Der OFC hält am Motto „Wir schauen von Spiel zu Spiel“ fest. „Jede Partie hat für uns einen hohen Stellenwert“, betont Georg. „Und am Samstag steht erst mal ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel an.“ Beim Tabellenvierten FC Homburg, der aber zuletzt in Kassel nach einer enttäuschenden Vorstellung 0:2 verlor.

Es ist also mit einem Gegner zu rechnen, der eine Reaktion zeigen will. Eine solche hatten auch die Kickers nach dem 0:2 in Aalen angekündigt und gegen Balingen Taten folgen lassen. „Das war mitreißend und leidenschaftlich“, lobte Georg und hob das Publikum hervor: „Nicht nur die Leistung war beeindruckend, sondern auch, dass trotz des 0:2 in der Vorwoche in Aalen über 6 000 Zuschauer kamen.“ Die Mannschaft werde zu Hause „getragen“, so der Geschäftsführer. „Es gelingt uns dort besser, mit Mut und Überzeugung nach vorne zu spielen. Auswärts geht uns das noch etwas ab.“

Kickers Offenbach Erster der Heim-, aber nur Neunter der Auswärtstabelle

Die Zahlen belegen das. In der Heimtabelle ist der OFC (zehn Siege, zwei Remis, eine Niederlage) Erster, in der Auswärtstabelle lediglich Neunter (4/2/5). Und im Monat der Wahrheit müssen die Kickers fünf der sieben Partien in der Fremde bestreiten. Darunter die Topspiele in Homburg sowie Ulm, aber auch das Hessenpokal-Halbfinale bei Ligarivale FSV Frankfurt. Bei den Bornheimern hatten die Offenbacher kürzlich im Kampf um Punkte durch ein Last-Minute-Tor von Jayson Breitenbach 1:0 gewonnen. Der FSV fügte zuletzt Ulm mit 4:1 die erste Heimpleite der Saison zu und ist bislang das beste Rückrundenteam – vor dem OFC. Der Sieger des Pokalduells stünde mit mehr als einem Bein im nationalen Cup-Wettbewerb, sofern im anderen Halbfinale der SV Wehen Wiesbaden den TSV Steinbach Haiger ausschaltet. Sollte das Team aus der Landeshauptstadt (3.) die Drittliga-Saison auf einem der ersten fünf Plätze beenden und der SC Freiburg II (2.) in den Top vier bleiben, wäre der Finalgegner automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert.

Priorität hat aber erst mal die Liga. In der Hinrunde holten die Kickers aus den sechs nun im April anstehenden Punktspielen 13 Zähler. Nach dem 1:2 gegen Homburg wurde Alex Schmidt freigestellt. Alfred Kaminski blieb als Interimscoach gegen Kassel (1:0), Fulda (1:1) und Walldorf (3:0) unbesiegt. Der aktuelle Trainer Ersan Parlatan gab mit Erfolgen gegen den VfB Stuttgart II (2:0) und Ulm (3:1) seinen Einstand. Wiederholung erwünscht. „Wir müssen in jedem Spiel die Leidenschaft von Freitag zeigen und uns offensiv weiter verbessern. Der Auftritt gegen Balingen war ein Schritt in die richtige Richtung“, so Georg.

OFC-Programm im April 25. Spieltag: 01.04., 14 Uhr: FC 08 Homburg (A)

26. Spieltag: 05.04., 19 Uhr: Hessen Kassel (H)

27. Spieltag: 08.04., 14 Uhr: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (A)

28. Spieltag: 14.04., 19 Uhr: FC Astoria Walldorf (A)

29. Spieltag: 21.04., 19 Uhr: VfB Stuttgart II (H)

Hessenpokal-Halbfinale: 25.04., 19 Uhr: FSV Frankfurt (A)

30. Spieltag: 29.04., 14 Uhr: SSV Ulm 1846 (A)