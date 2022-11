OFC: Jopek bestätigt starke Form auch im Pokal

OFC-Taktgeber Björn Jopek (vorne) feiert mit Dejan Bozic (links) und Julian Albrecht sein Tor zum 2:1 in Friedberg. © hübner

Bei Kickers Offenbach präsentiert sich Björn Jopek im Hessenpokal mal wieder als entscheidender Faktor. Innenverteidiger Jakob Zitzelsberger bekommt derweil Lob vom Geschäftsführer.

Offenbach – Ein paar Meter lief, beziehungsweise humpelte Dominik Wanner dann doch noch. Mit Erfolg. Der Offensivspieler von Kickers Offenbach hatte rund eine Viertelstunde vor dem Ende des Hessenpokalspiels bei Türk Gücü Friedberg mit muskulären Problemen zu kämpfen, schleppte sich bei Jakob Lemmers Angriff über die rechte Seite in den Strafraum, stand nach einem missglückten Klärungsversuch goldrichtig und traf zum 3:1 (1:1)-Endstand. Es folgte noch ein kleiner Jubelsprung, dann war jedoch ausgiebiges Dehnen angesagt. Kurz darauf wurde er ausgewechselt. Offenbar nur eine Vorsichtsmaßnahme.

OFC: Gegen Mainz spielt Zitzelsberger mit Rossmann

„Er hat mir nach dem Spiel berichtet, dass der Muskel etwas zugemacht hat“, sagte Kickers-Geschäftsfüher Matthias Georg: „Ein paar Jungs hatten muskuläre Probleme. Ich denke aber, dass es bei allen nichts Wildes ist. Es war ein sehr intensives Spiel auf tiefem Boden.“ Bereits die Ligapartie am Samstag beim TSV Steinbach Haiger war kräftezehrend gewesen.

Auch deshalb hatte Trainer Ersan Parlatan die Anfangself auf fünf Positionen verändert. „Wir wollten die Belastung etwas verteilen“, erklärte Georg. So verzichtete Parlatan auf den Einsatz von Innenverteidiger Maximilian Rossmann (saß auf der Bank) und damit auf die Möglichkeit, dass dieser sich unter Wettkampfbedingungen mit Jakob Zitzelsberger einspielen konnte. Beide werden am Samstag (14 Uhr) im Ligaspiel gegen den FSV Mainz 05 II wohl erstmals gemeinsam das Abwehrzentrum bilden. In Friedberg agierte Zitzelsberger allerdings an der Seite von Jayson Breitenbach, der am Samstag gelb-rot-gesperrt fehlen wird.

Georg über Zitzelsberger: „Hat es weitgehend souverän gemacht“

Der erst Anfang September verpflichtete Rossmann habe trotz fehlender Saisonvorbereitung zuletzt „viele Spiele über 90 Minuten gemacht“, betonte Georg. Zitzelsberger war hingegen zwischenzeitlich lange außen vor, ehe er nach Breitenbachs Platzverweis in Steinbach aufs Feld kam und ihm prompt ein Eigentor unterlief. „Am Samstag lief es denkbar schlecht für ihn“, gab Georg zu. Es sei daher wichtig gewesen, nun in Friedberg Spielpraxis zu sammeln. „Er hatte einen ekligen Gegenspieler, hat es jedoch weitgehend souverän gemacht und sein Spiel einfach gehalten“, so der Geschäftsführer. Ein paar Wackler hatte der Blondschopf allerdings durchaus. Das in ihn gesetzte Vertrauen wird ihm dennoch gutgetan haben.

Von den anderen in die Anfangself rotierten Akteuren überzeugte neben Wanner vor allem Semir Saric. Dreimal scheiterte er knapp mit Distanzschüssen, einmal legte er mustergültig auf Philipp Hosiner ab, der aber über das leere Tor schoss. Entscheidender Faktor war aber wieder mal Björn Jopek. Der Mittelfeld-Regisseur ließ sich nie aus der Ruhe bringen und war wie schon zuletzt in Steinbach an zwei Toren beteiligt. Die Szene, die zum 1:1 führte, leitete er per Freistoßflanke ein. Das 2:1 erzielte er selbst und sorgte damit für die Vorentscheidung.

Offenbacher Kickers: Georg plant weitere Vertragsverlängerungen

„Wir haben letztlich verdient gewonnen“, sagte Georg, der nicht näher auf die grenzwertigen Platzverhältnisse eingehen wollte. „Das war für beide schwierig.“ Vergangene Woche hatte der Geschäftsführer die erste Vertragsverlängerung in seiner Amtszeit verkündet. Auf Ronny Marcos sollen weitere Akteure folgen. „Wir sind mit vielen Jungs im Austausch. Es ist gut, wenn man früh mit Gesprächen beginnt.“ In den nächsten Tagen sei aber nicht mit Vollzug zu rechnen. (Christian Düncher)