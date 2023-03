OFC: Jost Mairose „aus der kalten Hose“

Von: Christian Düncher

Teilen

Lediglich fünf Startelf-Einsätze hatte Mittelfeldmann Jost Mairose (vorne) bisher für die Offenbacher Kickers, unter anderem gleich zu Saisonbeginn im DFB-Pokal-Spiel gegen Fortuna Düsseldorf (rechts: Nicolas Gavory). © hübner

Jost Mairose war fast schon abgeschrieben. Im Heimspiel gegen die TSG Balingen gab der Mittelfeldspieler des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach jedoch ein beeindruckendes Comeback.

Offenbach – Ihn hatte keiner auf der Rechnung. Die Zeit von Jost Mairose bei Kickers Offenbach schien vorbei zu sein. Ein Missverständnis. Eine Personalie, die nicht passte. Am vergangenen Freitag stand der 24-Jährige dann jedoch beim Heimspiel gegen Balingen überraschend in der Anfangsformation – und trug mit einer starken Leistungen seinen Teil zum 2:1-Erfolg bei. Es war der erste Startelf-Einsatz für ihn seit dem 13. September – ebenfalls gegen Balingen. Nach 73 Minuten war für Mairose Feierabend. Trainer Ersan Parlatan wechselte ihn aus. Von den Rängen gab es Beifall für den Mittelfeldmann mit der Nummer 18. „Ich freue mich, dass ich die Chance und das Vertrauen bekommen habe, von Anfang an zu zeigen, was ich kann“, so Mairose. „Ich glaube und hoffe, dass ich es ganz gut gemacht habe.“ Mit dieser Einschätzung lag er absolut richtig.

„Er ist mit Krämpfen raus, so muss das sein“, fand OFC-Geschäftsführer Matthias Georg nach dem in mehrerlei Hinsicht imposantes Comeback lobende Worte. „Was Jost Mairose da aus der kalten Hose abgeliefert hat, war beeindruckend“, sagte er. Bislang sei die Spielzeit ja „unglücklich für ihn gelaufen“. Man hatte das Gefühl, die Kickers seien eine Nummer zu groß für den gestandenen Regionalliga-Spieler (87 Einsätze, sechs Tore, sieben Vorlagen). Nicht unbedingt fußballerisch, sondern mental. Zu viel Druck, zu hohe Erwartungen? „Natürlich war das eine Umstellung für mich“, gibt der 24-Jährige zu. „Ich glaube aber nicht, dass es daran lag. Es ist für mich einfach zu ungünstigen Zeitpunkten nicht gut gelaufen.“

Mairose, zu Rundenbeginn als Leistungsträger von Absteiger Schott Mainz gekommen („Dort war ich Kapitän und Führungsfigur, hier kam ich in eine neues Team, in dem sich erst eine Hierarchie entwickeln musste“), hatte eine gute Saisonvorbereitung absolviert und im DFB-Pokalspiel gegen Fortuna Düsseldorf (1:4) in der Startelf gestanden – als zentraler Mittelfeldspieler. Im ersten Ligaspiel begann er dann rechts hinten und wurde vom damaligen Trainer Alex Schmidt jeweils zur Pause ausgewechselt. „Als Sechser oder Achter fühle ich mich am wohlsten. Da kenne ich die Abläufe seit Jahren, da kann ich mich am besten einbringen“, sagt der ehemalige Jugendspieler des FSV Mainz 05 über seine zwischenzeitliche Versetzung.

In der Folgezeit spielte er gar nicht oder wurde nur eingewechselt, zum Teil bloß für ein paar Minuten. Unter dem neuen Trainer Ersan Parlatan durfte sich Mairose unter anderem im Hessenpokal (3:1 bei Türkgücü Friedberg) zeigen, machte aber „kein gutes Spiel“, so Georg. In der Vorbereitung auf die Restrunde fiel er dann einige Wochen aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aus. Der Einsatz gegen Balingen war der erste für Mairose seit dem 26. November. Damals war er beim 3:0-Sieg gegen Worms sechs Minuten vor dem Ende eingewechselt worden. Dass er am Freitag trotz der langen Pause mehr als 70 Minuten durchhielt, wundert ihn nicht. Das sei „ein Verdienst“ der professionellen Bedingungen und des guten Trainings. Körperlich seien „alle auf einem einheitlichen Level“, sagt der 24-Jährige, der vorher bei Schott Mainz quasi Feierabendfußballer war. „Das war eine große Umstellung. Ich achte inzwischen noch mehr auf meinen Körper, bin diesbezüglich proaktiv und regeneriere auch mehr.“

Die Zeit, in der er bei den Kickers nur Ersatz war, hat ihn auch gelassener werden lassen. „Ich habe mit der Situation, nicht zu spielen, keineswegs meinen Frieden gefunden, aber irgendwann gemerkt, dass es mir nicht hilft, mich selbst unter Druck zu setzen“, erzählt Mairose. „Ich habe mich selbst reflektiert und versucht, von den Spielern zu lernen, die noch erfahrener sind. Am Ende setzt sich die Qualität durch. Ich war mit immer sicher, dass ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten etwas geben kann. Daher war mir auch klar, dass ich irgendwann eine Chance bekomme.“

Gegen Balingen war das nun der Fall. Die Freude über sein Comeback war Mairose nach dem Spiel deutlich anzumerken. „Es macht Spaß, wenn der Nasen ein bisschen feucht ist, die Zuschauer da sind und man merkt, wie die Fans mitgehen“, sagte er. Georg freute sich mit ihm und zwar „ungemein“, wie er betonte. Schließlich hatte er in der Winterpause ein Gespräche mit dem Mittelfeldmann geführt, dessen Vertrag ausläuft: „Wir haben ihm gesagt, dass er mehr spielen muss.“ Mairose sieht das genauso: „Wenn man nicht viel spielt, macht eine Zusammenarbeit für beide Seiten wenig Sinn.“

Die Möglichkeiten, weitere Minuten zu sammeln, bietet sich am Samstag (14 Uhr) in der Partie beim FC Homburg. Björn Jopek, neben dem er gegen Balingen auf der Doppel-Sechs begonnen hatte, ist gelb-rot-gesperrt. Und Mairose hat reichlich Argumente für eine erneute Berufung in die Startelf geliefert.

Von Christian Düncher