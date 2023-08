Maximilian Rossmann: „Wir dürsten nach Erfolg“

OFC Kapitän sieht Team trotz zweier Niederlagen auf gutem Weg, spricht aber offen an, was noch fehlt

+ © Hübner Volle Konzentration gefragt: OFC-Kapitän Maximilian Rossmann hat vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt II viele Gespräche mit Mitspielern geführt. © Hübner

Als Mann offener Wort ist Maximilian Rossmann bei den Offenbacher Kickers geschätzt. Vor dem Duell gegen Eintracht Frankfurt II hat der Kapitän viele Gespräche mit Mitspielern geführt.

Offenbach – Maximilian Rossmann ist ein Freund des ehrlichen Wortes. Der 28-Jährige, seit dieser Saison Kapitän des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, ist über den Fehlstart mit zwei Niederlagen natürlich alles andere als begeistert. Doch der Innenverteidiger benennt klar die Unterschiede zur vergangenen Saison, die der OFC nach drei Trainerwechseln und kompletter zwischenzeitlicher Verunsicherung auf Rang acht abgeschlossen hatte. „Es ist erst Spieltag zwei. Und wir sind jetzt schon als Mannschaft weiter als damals nach acht Monaten“, sagt Rossmann.

Der 1,92 Meter große Abwehrchef hat in den vergangenen Tagen als erfahrener Akteur und Kapitän einige Gespräche mit Mitspielern geführt. „Dazu musst du ein Feingefühl dafür entwickeln, in die Leute reinzuhorchen. Aber das mache ich als erfahrener Spieler, nicht weil ich die Binde trage.“ Dass er erstmals seit Jugendzeiten ein Kapitänsamt ausüben darf – auf früheren Profistationen gehörte er oft als Vizekapitän dem Mannschaftsrat an – macht ihn stolz, ändert aber nichts an seinem grundsätzlichen Standing und Auftreten im Team. „Ich habe mich schon vergangene Saison ehrlich geäußert, das werde ich auch weiterhin tun.“

Auch in einer großen Sitzung mit Trainer Christian Neidhart wurde nach dem 1:2 in Aalen Klartext gesproschen. Eine Sitzung, die der Kapitän als notwendig und zielführend ansieht. „Der Trainer hat uns klargemacht, dass es so nicht geht.“

Dass es insgesamt gutgehen kann, davon ist Rossmann weiterhin überzeugt. „Es ist noch vieles möglich. Wir haben ein erfahrenes Trainerteam, in Mele Mosqueda einen sehr guten Konditionstrainer hinzubekommen.“ Der OFC sei in vielen Bereichen besser aufgestellt. „Wir sind auf einem guten Weg“, wird Rossmann nicht müde zu betonen.

Aber er spricht auch offen an, was noch fehlt. „Wir müssen dahin kommen, dass die Gegner über uns sagen: Was sind das für Wahnsinnige?“ Soweit aber seien die Kickers aktuell noch nicht – und dann kommt eben auch die Psychologie ins Spiel. „Wir hätten gegen Stuttgart gewinnen können, dann wären wir schon mit einem anderen Selbstverständnis nach Aalen gefahren. Stattdessen fangen wir so ein spätes Gegentor – das macht etwas mit dir.“

Dass der OFC nun am Sonntag (16 Uhr) gegen die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht unter enormem Druck steht, mag Rossmann gar nicht verschweigen. „Aber wir dürsten ja selbst nach Erfolg, sind extrem unzufrieden mit dem Start.“ Der gebürtige Halberstädter, im Nachwuchs des VfL Wolfsburg ausgebildet und nach Stationen bei Alemannia Aachen, FSV Mainz 05 II, Sportfreunde Lotte, Heracles Almelo und Viktoria Köln vergangene Saison zum OFC gekommen, nimmt dafür exemplarisch die Situation nach dem 1:1 in Aalen. Da kamen lediglich zwei, drei Spieler zum Torschützen Irwin Pfeiffer, um ihm zu gratulieren. In Sozialen Netzwerken kursieren Videos, in denen sich Fans die Köpfe heiß reden und daraus fehlenden Teamgeist ableiten. „Das ist zu kurz gedacht“, sagt Rossmann. Vielmehr sei es so gewesen, dass die Mannschaft unbedingt das Spiel noch drehen wollte und den Ausgleich nur als Anfang betrachtet habe. „Wir wussten, dass das viel zu wenig war und hätten das auch gedacht, wenn wir mit einem 1:1 heimgefahren wären.“

Was nun am Sonntag das Gebot der Stunde sein wird, weiß Rossmann natürlich auch: „Wir müssen die Tugenden auf den Platz bringen, die Intensität.“ Ihm ist bewusst, dass er damit als Kapitän des OFC nichts bahnbrechend Neues sagt. „Aber vielleicht war dieser Fehlstart für etwas gut“, sagt er: „Wir werden als Mannschaft enger zusammenrücken.“ Und eines sei nun mal auch Fakt. „Bei allem Respekt: Die Eintracht ist sicherlich nicht besser als wir.“ Das zu zeigen, wird die Kernaufgabe am Sonntag sein. Rossmann hofft dann wieder auf jene große Unterstützung, die zum Saisonstart 11 500 Fans angelockt hatten. „Ich kann die Enttäuschung über den Fehlstart verstehen, aber ich hoffe einfach, dass jetzt nicht viele wieder wegbleiben.“

