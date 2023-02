Kickers erhöhen Ticketpreise: „Inflation geht auch am OFC nicht spurlos vorbei“

Von: Michelle Mantey

Die Kickers Offenbach verkünden eine Preiserhöhung der Tickets. Doch die Anhebung der Eintrittspreise fällt für die verschiedenen Tribünen unterschiedlich aus.

Offenbach - Die gestiegenen Energiekosten und die Inflation führen auch bei den Kickers Offenbach zu erhöhten Ausgaben. „Wir müssen der Tatsache ins Auge sehen, dass die Inflation auch am OFC nicht spurlos vorbeigeht“, so Matthias Georg als Geschäftsführer der OFC Kickers. Auch die Kosten für Catering und Sicherheitspersonal sind gestiegen. Deshalb verkündet der Fußballverein in seiner aktuellen Pressemitteilung eine Erhöhung der Ticketpreise. Die Anpassung soll ab Beginn der Rückrunde erfolgen. Doch sie betrifft nicht alle Personengruppen.

Mit diesen Preissteigerungen für Tickets der Kickers Offenbach müssen Sie rechnen

So zahlen Vollzahler und Rentner für den Block 2 der Waldemar-Klein-Tribüne in Offenbach 1 Euro mehr. Eine Erhöhung der Tickets um 2 Euro für Vollzahler und Rentner betrifft folgende Tribünen: Hermann-Nuber-Tribüne(Blöcke 8-13), die Glaabsbräu-Tribüne(Blöcke 4-7), die Blöcke 1 und 3 der Waldemar-Klein-Tribüne und die Westtribüne (Blöcke 14 und 15). Kinder sind laut Mitteilung des OFC von den Preiserhöhungen ausgenommen. Auch die Preise für die Rückrunden-Dauerkarten der Saison 22/23 sind von den Erhöhungen ausgeschlossen. (mm)

