OFC: „Klassenbester“ ist diesmal ein Duo

Von: Christian Düncher

Aus der Neben- in die Hauptrolle: David Richter bestätigte in den bisherigen 18 Saisoneinsätzen die guten Leistungen, die er gegen Ende der vergangenen Spielzeit als Vertreter des verletzten Stephan Flauder gezeigt hatte. © hübner

Winterpause in der Fußball-Regionalliga, Zeit für unser Zwischenzeugnis: Bei Kickers Offenbach stechen diesmal Torwart David Richter und Innenverteidiger Maximilian Rossmann heraus

Offenbach – Eine Verletzung hat vermutlich den Hattrick von Sebastian Zieleniecki verhindert. Der Abwehrchef der Offenbacher Kickers war zuletzt zweimal in Folge „Klassenbester“ in unserem OFC-Zeugnis. Diesmal reichte es für den 27-Jährigen, der sich am zwölften Spieltag einen Sehnenanriss zugezogen und seitdem gefehlt hatte, „nur“ für einen Platz in der Kategorie „Vorne dabei“.

Ein anderer Innenverteidiger thront dafür an der Spitze – gemeinsam mit einem Spieler, der bei unserem letzten Zeugnis bereits in einer „Nebenrolle“ geglänzt hatte.

KLASSENBESTE

David Richter (18 Spiele/18 davon benotet/0 Tore): Schon in der Endphase der vergangenen Saison hatte der Torhüter geglänzt, damals noch als Vertreter des verletzten Stefan Flauder. In die aktuelle Spielzeit startete er als Nummer eins. Dass der damalige Trainer Alex Schmidt das Duell mit Neuzugang Maximilian Engl als offen bezeichnet hatte, tat Richter aber nicht gut. Zu Rundenbeginn wirkt er nicht immer sicher, verlor seinen Platz für zwei Spiele an Engl. Nach der Rückkehr zwischen die Pfosten strahlte der 23-Jährige wieder die gewohnte Ruhe aus. Ließ in 18 Spielen nut 19 Gegentore zu, spielte fünfmal zu null. 2,6

Maximilian Rossmann (10/9/0): Der Innenverteidiger, der 37 Mal im niederländischen Oberhaus gespielt hatte, war von Anfang an die erhoffte Verstärkung. Eine echte Abwehrkante, unangenehm für jeden Gegenspieler. Sah in lediglich zehn Partien bereits fünfmal Gelb. Der nachträglich verpflichtete 27-Jährige profitierte bei seinem Notenschnitt jedoch auch etwas davon, dass er erst zum Einsatz kam, als sich der OFC nach dem schwachen Start (nur elf Punkte aus acht Spielen) von Schmidt getrennt hatte und es wieder aufwärts ging. 2,6

Auf Anhieb die erhoffte Verstärkung: Innenverteidiger Maximilian Rossmann. © hübner

VORNE DABEI

Jakob Lemmer (20/19/8): Die einjährige Leihe mit Ligarivale FC Rot-Weiß Koblenz hatte sich für alle gelohnt. Das Eigengewächs avancierte nach seiner Rückkehr auf Anhieb zum besten Torschützen und Topscorer des OFC (acht Treffer, vier Vorlagen). Der 22 Jahre alte Offensivspieler überzeugte zu Beginn der Saison als Stürmer und später auch auf seiner etatmäßigen Position als Flügelspieler. 2,8

Jayson Breitenbach (19/19/1): Der beim OFC ausgebildete und in Mainz sowie Saarbrücken gereifte Abwehrspieler ist mit 1647 (von 1800) Einsatzminuten der Dauerbrenner bei den Kickers. Aus gutem Grund. Überzeugte sowohl als Rechtsverteidiger als auch im Abwehrzentrum, wo er den überwiegenden Teil seiner Spiele absolvierte. Der 24-Jährige, der als Kind selbst im Fanblock stand, agierte in der Defensive sehr aufmerksam und erinnert bei seinen Vorstößen an den einstigen Bayer(n)-Spieler Lucio. 2,8

Björn Jopek (19/19/4): Zu Beginn der Saison oft alleiniger Sechser, was ihm nicht zugute kam. Seit der Umstellung auf 4-2-3-1 der erhoffte Denker und Lenker im zentralen Mittelfeld. Der zweitliga-erfahrene Routinier (29) glänzt aber nicht nur als Taktgeber, sondern ist auch zweitbester Scorer (vier Tore, vier Vorlagen). Guter Standardschütze. Bei den Gelben Karten (8) intern die Nummer eins. 2,8

Ronny Marcos (19/19/1): Seit 2019 beim OFC und links hinten weiterhin konkurrenzlos. Zuverlässiger Verteidiger, der lediglich am ersten Spieltag nicht zum Einsatz kam. Der ehemalige Erst- und Zweitliga-Profi (Hamburger SV, Hansa Rostock) hat in der Offensive noch Luft nach oben. Immerhin: Dem 29-Jährigen gelang im 101. von 103 Regionalligaspiel für den OFC sein erstes Tor. Hat seinen Vertrag bis 2025 verlängert. 2,8

Sebastian Zieleniecki (12/11/1): Vor der Saison gab es Gerüchte über Angebote anderer Vereine für den Kapitän. Blieb an Bord, auch weil er keine Ausstiegsklausel hat. In den ersten Saisonspielen war auch der sonst so souveräne Pole nicht der gewohnte Stabilisator. Nach dem Trainerwechsel wieder der Fels in der Brandung, ehe er sich in der Partie beim VfB Stuttgart II verletzte. 2,8

Vincent Moreno (11/11/0): In seiner dritten Saison bei den Profis schaffte das erst 20 Jahre alte Eigengewächs der erhoffte Durchbruch. Mit elf Einsätzen, davon neun von Beginn an, eine der Überraschungen dieser Saison. Zum Vergleich: In den zwei Spielzeiten zuvor war der damals noch für die U19 spielberechtigte „Offenbacher Junge“ lediglich einmal in der Liga zum Einsatz gekommen. Profitierte links hinten davon, dass Maik Vetter länger verletzt ausfiel. Interpretiert seine Rolle sehr offensiv. 2,8

IM SOLL

Christian Derflinger (20/20/4): Der beim FC Bayern München ausgebildete Österreicher mit der feinen Technik erzielte gegen Ulm sowie in Freiberg zwei der schönsten OFC-Tore in dieser Saison. Für einen Offensivspieler ist seine Bilanz (vier Treffer, zwei Vorlagen) aber ausbaufähig. Kam als einer von nur drei Kickers-Spielern in allen 20 Liga-Partien zum Einsatz. Muss noch konstanter werden. 3,0

Semir Saric (19/14/3): Zu Beginn der Saison wurde der Zugang aus Wuppertal teilweise auf den offensiven Außenpositionen eingesetzt. Steuerte von dort zwar die Hälfte seiner sechs Scorerpunkte (drei Tore, drei Vorlagen) bei, fühlt sich im Zentrum jedoch deutlich wohler. Blühte nach einer Phase, in der er wenig oder gar nicht spielte, gegen Ende der ersten Saisonhälfte noch mal auf. 3,1

Lucas Hermes (18/13/2): Der teilweise auf den offensiven Außenpositionen eingesetzte Stürmer glänzt nicht in der Box, sondern zumeist dann, wenn er gegen müde werdende Gegner Platz hat. Wurde so oft eingewechselt wie kein anderer OFC-Spieler, nämlich zwölfmal. Erzielte drei seiner vier Scorerpunkte (zwei Tore, zwei Vorlagen) als Joker. 3,2

Dominik Wanner (15/15/4): Der 23-Jährige ließ mehrfach erkennen, warum er bei zwei Bundesligisten (Mainz, Dortmund) in der Reserve gespielt hatte. Vereint Technik sowie Tempo. Drittbester OFC-Scorer (vier Tore, drei Vorlagen). Ohne die zwischenzeitlichen Zahnprobleme und die drei Spieltage vor der Winterpause erlittene Bänderverletzung wäre mehr drin gewesen. Im Defensivverhalten noch Luft nach oben. 3,2

Philipp Hosiner (15/10/3): Einen Rhythmus fand der prominenteste Spieler im Kader nie. Pendelte zwischen Bank und Anfangself sowie offensivem Mittelfeld und Sturm. Lediglich 672 Einsatzminuten stehen für den Ex-Nationalspieler Österreichs zu Buche. In diesen war er aber durchaus effektiv. Drei Tore und eine Vorlage sind zwar für einen Angreifer, der 2020/21 noch in der 2. Bundesliga aktiv war, nicht besonders viel. Ohne seine vier Scorerpunkte hätte der OFC jedoch sechs Zähler weniger auf dem Konto. Daher gerade noch in der Kategorie „Im Soll“. 3,2

LUFT NACH OBEN

Törles Knöll (13/10/2): Von dem erst- und zweitliga-erprobten Dieburger hatte man sich mehr erhofft als zwei Tore sowie zwei Vorlagen. Der Stürmer stand allerdings lediglich fünfmal in der Startelf, kam sieben Spiele lang gar nicht zum Einsatz, auch weil ihn Erkrankungen und Verletzungen bremsten. War zuletzt dreimal in Folge im Einsatz. Der 25-Jährige weiß, dass er sich steigern muss. 3,3

Julian Albrecht (13/9/0). Der 21-Jährige wurde von OFC-Geschäftsführer Matthias Georg als einer der „spannendsten Spieler seines Jahrgangs“ im zentralen Mittelfeld gepriesen. Der Sprung von der Reserve (Hertha BSC II) zu einem Männerteam war jedoch für den gebürtigen Rostocker erst mal mit einer neuen Erfahrung verbunden. Er hatte unter Schmidt lediglich zwei Kurzeinsätze. Kam nach dem Trainerwechsel mit nur einer Ausnahme in jedem Spiel zum Einsatz. Interpretiert seiner Rolle als zweiter Sechser beziehungsweise Achter offensiv, setzte bisher jedoch kaum Akzente. 3,4

Shako Onangolo (11/4/0): Er gilt als schnellster Spieler im Kader. Einen Stammplatz hat sich der Zugang aus Homburg trotzdem noch nicht erspielt. Der beim FSV Mainz 05 ausgebildete Außen kam bereits hinten und vorne zum Einsatz. Seine Stärken liegen eher in der Offensive. Gut im Eins-gegen-eins, aber erst eine Vorlage bei elf Einsätzen. Muss effektiver werden und im taktischen Bereich einiges dazulernen. 3,5

Dejan Bozic (12/10/2): In der vergangenen Spielzeit gelangen dem Mittelstürmer zwölf Tore und neun Vorlagen. Von so einer Bilanz ist er aktuell weit entfernt. Zwei Treffer sowie ein Assist stehen für den 29-Jährigen zu Buche. Allerdings kam er aufgrund einer Schambeinentzündung nur zwölfmal zum Einsatz. Ackerte viel in der Box, hatte aber nur wenige Abschlüsse. 3,6

Rafael Garcia (20/16/2): Vor zwei Jahren noch Stammspieler in der 3. Liga bei Waldhof Mannheim. Von Schmidt vor der Saison als Unterschiedsspieler gelobt. Hinkt seiner Quote aus der vergangenen Spielzeit (fünf Tore, sieben Vorlagen bei 24 Einsätzen) jedoch hinterher. Kam zwar in allen 20 Partien zum Einsatz, wirkte aber bisweilen kraftlos und nicht spritzig genug. Zwei Tore und vier Vorlagen sind nicht schlechter, jedoch auch nicht herausragend. 3,7

Jakob Zitzelsberger (10/5/0): Der Verteidiger galt als eine der Entdeckungen der Vorbereitung. Doch die Saison begann für den blonden Zopfträger denkbar ungünstig. In Worms patzte er entscheidend bei der 0:1-Auftaktpleite und wurde nach 55 Minuten ausgewechselt. Spielte in der Folgezeit zunächst selten oder gar nicht. Fiel zwischenzeitlich aufgrund einer Handverletzung aus. Verursachte bei der Niederlage in Steinbach direkt nach seiner Einwechselspieler per Eigentor das 2:2. Spielte in den letzten beiden Partien immerhin 135 Minuten. 3,9

NEBENROLLE

Maximilian Engl (2/2/0): Der Zugang vom FC Augsburg II gab am fünften Spieltag sein Debüt im Tor und kassierte beim 2:2 in Freiberg prompt einen Gegentreffer von der Mittellinie aus. Wirkte beim anschließenden 3:1 gegen Aalen verunsichert. Ist seitdem wieder die Nummer zwei.

Jost Mairose (9/3/0): Vergangenen Saison beim damaligen Ligarivalen Schott Mainz absoluter Leistungsträger. In Offenbach scheint der vielseitige 24-Jährige nicht mit dem Druck zurecht zu kommen. Spielte nur neunmal für insgesamt 173 Minuten.

Maik Vetter (8/6/0): Der mit großem Abstand dienstälteste Kickers-Spieler und Publikumsliebling kam zu Saisonbeginn als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Dann riss er sich ein Band im Fuß. Nach dem Trainerwechsel agierte er im defensiven Mittelfeld, ehe ein Zehenbruch für die nächste Zwangspause sorgte.

Almin Mesanovic (1/0/0): In der vergangenen Saison gab das weiter für die U19 spielberechtigte Talent sein Regionalliga-Debüt, kam auf drei Kurzeinsätze. In der aktuellen Runde spielte der 18-Jährige erst einmal: elf Minuten gegen Freiberg.

ZUSCHAUER

Michael Zadach: Der dritte Torhüter kam als einziger Akteur aus dem Profi-Kader kein einziges Mal in der Regionalliga zum Einsatz. Lediglich in der U21 sammelte der 22-Jährige bisher Spielpraxis.

Hochzeit und Verlobung bei den Kickers Was machen die Fußballer der Offenbacher Kickers eigentlich im Urlaub? Unter anderem das, wozu sie während des laufenden Spielbetriebs nicht kommen. So hat Stürmer Törles Knöll Lebensgefährtin Angela geheiratet. „Ich bin so froh, Dich meine Ehefrau zu nennen“, schrieb er auf Instagram. Bei der Trauung war in Mateo Andacic (inzwischen Chemie Leipzig) auch ein einstiger OFC-Spieler dabei. Noch nicht verheiratet, jedoch verlobt ist Spielmacher Christian Derflinger. Der 28-Jährige machte seiner Freundin Rebeca in deren Heimatland Argentinien einen Antrag – und sie sagte ja.

Auch andere OFC-Akteure nutzten die freie Zeit für eine Reise, wenn auch in der Regel keine ganz so weite. Besonders beliebt: Europäische Metropolen. Maik Vetter feierte Silvester in Amsterdam, Shako Onangolo in Paris. Lucas Hermes stattete Frankreichs Hauptstadt ebenfalls einen Besuch ab. Julian Albrecht weilte in Barcelona. Jakob Zitzelsberger zog es hingegen ins fast 20 Grad warme Tel Aviv, wohin es zuvor auch schon Dominik Wanner verschlagen hatte. Dejan Bozic dokumentierte derweil mit einem Foto seiner Laufstrecke, dass er die „Hausaufgaben“ eifrig abarbeitet. Trainingsauftakt ist am 16. Januar. (cd)