OFC: Knothes „Bock“ vermiest Moreno Giesels Torpremiere

Von: Christian Düncher

Teilen

Redebedarf nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Felix Prigan, der damit Mike Feigenspan die Chance zum Siegtor nahm. Sport-Geschäftsführer Christian Hock (Mitte) hatte die Zeit ebenfalls gestoppt und war der Meinung, dass diese noch nicht abgelaufen war. © hübner

Kickers Offenbachs Innenverteidiger Noel Knothe patzt beim 1:1 gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Trainer Christian Neidhart vermisst den Mut.

Offenbach – Es bleibt dabei: Die Offenbacher Kickers können in der Regionalliga Südwest nicht gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gewinnen, auch weil sie es im vierten Saisonspiel abermals nicht schafften, ohne Gegentor zu bleiben. 1:1 hieß es vor 7011 Zuschauern im Stadion auf dem Bieberer Berg – wie bereits im Hinspiel der vergangenen Saison. Das Rückspiel in Fulda hatten die Kickers mit 1:3 verloren. In der Tabelle verbesserte sich der OFC durch sein erstes Unentschieden dieser Spielzeit vorerst vom zehnten auf den neunten Platz. Der dritte Sieg in Folge wäre Christian Neidhart freilich lieber gewesen. „Wir hatten uns mehr vorgestellt“, gab der Kickers-Trainer zu.

Neidhart reagierte auf den Ausfall von Spielführer und Abwehrchef Maximilan Rossmann (wir berichteten), wie er bereits nach dessen Verletzung in Hoffenheim reagiert hatte. Er zog Kristjan Arh Cesen von der linken Verteidiger-Position nach innen und brachte dafür Ronny Marcos.

Im Gegensatz zu den vergangenen zwei Spielen gegen Eintracht Frankfurt II (3:2) sowie Hoffenheim II (2:1) gelang den Kickers kein Blitzstart. Der OFC tat sich zunächst schwer mit den aufmerksamen und teilweise hoch anlaufenden Osthessen. Es dauerte eine Viertelstunde bis zur ersten Strafraumszene der Gastgeber. Als Jayson Breitenbach traf, war die Fahne aber längst oben. Abseits. Und Fulda? Hatte wenig später durch den Ex-Offenbacher Moritz Reinhard eine gute Chance. Dessen Schuss aus 16 Metern parierte Torwart Johannes Brinkies stark (21.).

Auf dem tiefen, teilweise holprigen Rasen blieb vieles Stückwerk. Der OFC kämpfte sich jedoch in die Partie und war ab Mitte der ersten Hälfte überlegen (5:2 Ecken). In dieser Phase fiel auch die Führung. Nachdem die Versuche von Mike Feigenspan (27.) und Jan Urbich (28.) geblockt worden waren, traf Eigengewächs Vincent Moreno Giesel nach Flanke von Marcos per Kopf zum 1:0 (32.). Für den 21 Jahre alten Rechtsverteidiger war es im 35. Regionalliga-Spiel das erste Tor.

Doch die Freude währte lediglich zehn Minuten. Innenverteidiger Noel Knothe spielte unbedrängt einen Fehlpass, den Gal Grobelnik zum 1:1 nutzte (43.). „Das war der schlechteste Zeitpunkt. Diesen Bock haben wir selbst geschossen“, so Neidhart.

Neidhart wechselte erstmals nach 56 Minuten, brachte Dominik Wanner sowie Almin Mesanovic für Keanu Staude und Julian Albrecht (56.). Wenig später kam noch Marcos Alvarez für Dimitrij Nazarov (65.). Nur eine Minute nach seiner Einwechslung hätte er fast die erneute Führung erzielt, verpasste aber eine Hereingabe des erneut ebenso emsigen wie auffälligen Feigenspan knapp (66.). Auf der Gegenseite parierte Brinkies zum zweiten Mal stark (67.), auch bei einem gefährlichen Freistoß von Petö war er auf dem Posten (77.).

Es war nun teilweise ein wildes Spiel. Der Einsatz der Kickers stimmte, von den Rängen wurde intensiv angefeuert, aber es mangelte an Ideen, Durchschlagskraft sowie teilweise auch an Mut. „Man hat gemerkt, dass die Angst ein bisschen da ist mit dem Ball am Fuß. In diesen Phasen sieht man, dass wir noch viel Geduld haben müssen“, sagte Neidhart und sprach von einem Prozess.

Marcos’ Torschuss wurde geblockt (82.), nach der anschließenden Ecke traf Arh Cesen den Ball nicht richtig. In der Nachspielzeit köpfte er nach Alvarez-Freistoß vorbei. Auch Knothe machte es nach der achten Ecke nicht besser, der Ball landete auf dem Tornetz. Und als die Kugel dann nach missglücktem Abstoß von Zapico bei Feigenspan landete und dieser alleine aufs Tor zulief, beendete Schiedsrichter Felix Prigan die Partie. „Entweder pfeift er vor dem Abstoß ab oder er lässt die Szene laufen“, haderte Neidhart. Letztlich sei „das Unentschieden für beide okay. Unsere Spiele haben ja über die 90. Minute hinaus einen gewissen Reiz. Ich hatte daher erneut auf den Lucky Punch gehofft.“ Diesmal vergebens, auch weil er sich von den eingewechselten Spielern „einen Tick mehr“ Impulse gewünscht hätte.

Von Christian Düncher

Kickers Offenbach - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 1:1 (1:1) OFC: Brinkies (1,5) - Moreno Giesel (2), Knothe (5), Arh Cesen (2,5), Marcos (3,5) - Breitenbach (3), Albrecht (4; 56. Mesanovic/3,5) - Feigenspan (2), Nazarov (3; 65. Alvarez), Staude (4,5; 56. Wanner/3,5) - Urbich (3,5; 75. Pfeiffer) Fulda: Zapico Lopez - Gaudermann (48. Grösch), Ganime, Frey, Hillmann - Schaaf, Rinderknecht (48. Owusu) - Reinhard, Pomnitz (90. Beal), Köhl (68. Petö) - Grobelnik (68. Dittmann)

SR: Felix Prigan (Deizisau) - Z: 7011 - Tore: 1:0 Moreno Giesel (32.), 1:1 Grobelnik (43.) - Gelbe Karte: - / Gaudermann, Trainer Gören, Rinderknecht, Owusu