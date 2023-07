OFC: Kurbegovic meldet sich per Mail ab, Knothe kommt

Von: Christian Düncher

„Die Ziele des Vereins stimmen mit meinen überein“, sagt OFC-Zugang Noel Knothe (rechts, gegen Schalke II) und verspricht: „Ich werde alles reinhauen.“ © hübner

Kurioser Abgang bei Regionalligist Kickers Offenbach: Eigengewächs Dino Kurbegovic sieht seine Zukunft nicht im Fußball und hat sich daher abgemeldet. Dafür kommt in Noel Knothe ein gestandener Verteidiger, der zuletzt für den FSV Frankfurt aktiv war.

Offenbach – Rund anderthalb Wochen vor dem Saisonstart ist bei den Offenbacher Kickers noch mal Bewegung in den Kader bekommen. Am gestrigen Dienstag vermeldete der Fußball-Regionalligist innerhalb weniger Stunden einen Ab- und einen Zugang, wobei die zweite Personalie durchaus in Zusammenhang mit der ersten steht.

Um 11 Uhr hatte der OFC mit einem dürren Einzeiler die Trennung von Dino Kurbegovic verkündet. Der Innenverteidiger habe „sich dazu entschlossen, sich auf seine außerfußballerische Karriere zu fokussieren, und wird ab sofort nicht mehr Teil des Profikaders von Kickers Offenbach sein“, heißt es lediglich in der Mittelung, die in ihrer kühlen Art als Reaktion auf das Verhalten des 22-Jährigen zu werten ist. Der gebürtige Hanauer war in der Winterpause aus der zweiten in die erste Mannschaft befördert und mit einem Profivertrag ausgestattet worden. In der Endphase der vergangenen Saison kam er viermal in der Liga zum Einsatz, dreimal über die vollen 90 Minuten.

Es ging also aufwärts für den Verteidiger, dessen Karriere zwischenzeitlich mehrfach ins Stocken geraten war. Während der Saisonvorbereitung kam er in den Testspielen regelmäßig zum Einsatz. Eine Perspektive sah er aber offenbar nicht – und überraschte die OFC-Verantwortlichen vergangene Woche, indem er ihnen per Mail mitteilte, dass er seine berufliche Zukunft nicht im Fußball sehe. Fortan tauchte Kurbegovic nicht mehr auf, fehlte - wie berichtet - auch beim Test gegen Schalke 04 II. Zunächst wollte Christian Hock, Sport-Geschäftsführer der Kickers, ein Gespräch mit dessen Berater führen. Aber die Tür war offenbar längst zu, zumal der Spieler bereits im vergangenen Jahr einige Tage unentschuldigt gefehlt haben soll. Das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Abwehrspielers war dahin. Kurios: Es ist schon der zweite Fall, in dem sich ein Akteur nicht an seinen Vertrag gebunden fühlt. Seit dem Vorbereitungsstart fehlt Ex-Abwehrchef Sebastian Zieleniecki. Offiziell ist er „krankgeschrieben“, aber vermutlich will er seine Freigabe erzwingen.

Ersatz ist seit gestern Mittag da. Um 12.35 Uhr gab der OFC bekannt, dass Noel Knothe – wie erwartet – verpflichtet wurde, offenbar zunächst für ein Jahr. Der Innenverteidiger (zuletzt FSV Frankfurt) hatte bereits am Freitag mit dem Team trainiert und war am Samstag 90 Minuten lang im Test gegen den FC Schalke 04 II (2:2) zum Einsatz gekommen. „In Noel Knothe bekommen wir einen Innenverteidiger, der die komplette vergangene Saison Stammspieler beim FSV Frankfurt war und dort durchweg überzeugt hat“, sagt Hock. Laut dem Sport-Geschäftsführer schließt man auf diese Weise die Lücke, „die sich im Defensivverbund durch die Verletzungen von Leon Müller und Sascha Korb aufgetan“ hat. Zumal Knothe auch als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden könne. Auf dieser Position war Korb als Alternative zu Vincent Moreno vorgesehen. Müller war fest als Verstärkung fürs defensive Mittelfeld eingeplant, hätte aber auch in der dünn besetzten Innenverteidigung aushelfen können. Diese ist mit Knothe nun verstärkt worden.

Der 1,88 Meter große Abwehrmann aus Bad Soden am Taunus spielte in der Jugend für den FSV Frankfurt sowie Eintracht Frankfurt. Nach einem Jahr als Leihspieler beim FC Pipinsried schloss er sich dem 1. FC Nürnberg an (fünf Zweitliga-Einsätze). 2022 folgte die Rückkehr zum FSV, für den er vergangene Saison 31 Spiele absolvierte. Mit seinen 24 Jahren fällt er aber – im Gegensatz zu Müller und Kurbegovic – nicht unter die U23-Regel. Hock sieht jedoch kein Problem. Man habe genug Akteure, die die Kriterien erfüllen: die zwei Ersatztorhüter, Moreno, Almin Mesanovic, Julian Albrecht, Roko Mrevlj, Jan Urbich und Noah Vuko. Damjan Balic wird noch drei Monate ausfallen.

Knothe ist nach Müller sowie Athletikcoach Mele Mosqueda bereits der dritte Zugang, der zuletzt für den Ligakonkurrenten FSV Frankfurt aktiv war.

Ex-Offenbacher Bozic kehrt nach Chemnitz zurück An dem Ort, an dem er als Fußballer seine beste Zeit erlebt hatte, will Dejan Bozic wieder zu alter Stärke zurückfinden. Nachdem der 30 Jahre alte Mittelstürmer nach einer auch für ihn enttäuschenden Saison (21 Einsätze, vier Tore, zwei Vorlagen) bei den Offenbacher Kickers keinen neuen Vertrag erhalten hatte, wird er künftig wieder für den Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost) auflaufen. Bei den „Himmelblauen“ unterschrieb er ein bis 2025 gültiges Arbeitspapier. Bozic hatte für die Sachsen schon von 2018 bis 2020 gespielt und in der Saison 2018/19 mit 21 Toren sowie neun Vorlagen großen Anteil an deren Aufstieg in die 3. Liga gehabt. (cd)