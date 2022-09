OFC legt nach: Innenverteidiger soll kommen

Von: Jörg Moll

Offenbach – Matthias Georg, Geschäftsführer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, erlebt derzeit, wie komplex das Arbeiten am Bieberer Berg sein kann. „Die Stimmung ist natürlich nicht die beste“, räumt er ein und das liegt primär am Punktestand (sieben Zähler aus fünf Spielen), nicht am Auftritt in Nöttingen gegen Freiberg. „Die Gesamtausbeute ist einfach zu wenig“, sagt der 35-Jährige, der im Sommer vom Ligarivalen TSV Steinbach Haiger zum OFC gekommen war:

„Wir haben gegen Freiberg vieles richtig gemacht, es war ein richtig gutes Auswärtsspiel“, ist Georg überzeugt und zählt die frühe Führung auf, die erfolgreiche Umstellung auf Dreierkette, den Versuch, aufs zweite Tor zu gehen. Dass nach dem Tor des Jahres von Barini (31.) die Kontrolle verloren ging, ist ihm nicht entgangen. „Daran müssen wir arbeiten“, betont er: „Und wir müssen an das, was wir positiv gemacht haben, festhalten.“

Verstärkung im Anflug: OFC-Geschäftsführer Matthias Georg (links) und Trainer Alexander Schmidt sehen Bedarf in der Innenverteidigung. © hübner

Georg selbst wird auch seinen Teil dazu beitragen. Für diesen Montag kündigt er einen Zugang für die Innenverteidigung an. „Es ist jemand, der uns stärker macht“, erklärt er. Klar ist: der Ex-Offenbacher Stefano Maier (29/zuletzt FC Homburg) wird es nicht sein. jm