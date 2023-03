OFC: Mit Pokalkampf-Spirit in die Restrunde

Kickers Offenbach

Vincent Moreno Giesel (rechts, gegen Marius Grösch) war im Pokalspiel in Fulda einer der besten OFC-Akteure. Sollte Trainer Ersan Parlatan erneut auf ein 3-5-2 setzen, wäre er ein Kandidat für den rechten Flügel.

Die im Hessenpokal-Viertelfinale in Fulda gezeigte Leistung soll dem Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach als Blaupause für den Restrundenstart beim FSV Frankfurt dienen. Das Halbfinale wurde derweil terminiert.

Offenbach – Es ist zwar nur das „kleine Mainderby“, aber rein stimmungstechnisch eines der größeren Duelle in der Fußball-Regionalliga Südwest. Die Rede ist vom Kräftemessen zwischen den Nachbarn Kickers Offenbach und FSV Frankfurt, das es in den kommenden Wochen gleich zweimal geben wird. Einmal in der Liga, einmal im Halbfinale des Hessenpokals. Und zwar jeweils in der PSD-Arena am Bornheimer Hang. In der vergangenen Saison war es genau umgekehrt. Da trafen beide Teams zunächst im Cup-Wettbewerb aufeinander, bevor es nur 18 Tage später ein Wiedersehen in der Liga gab. Der OFC gewann zuhause jeweils mit 4:0.

Diesmal wird die Pause zwischen den beiden Duellen allerdings ein kleines bisschen länger sein. Am Sonntag um 13 Uhr findet zunächst das Liga-Rückspiel statt (Hinspiel: 3:1 für den OFC durch zwei Tore von Dominik Wanner sowie einen Treffer von Björn Jopek). Das vom Verband zunächst für den 21. März geplante Landespokalspiel wurde am Donnerstag auf den 25. April (19 Uhr) terminiert, zumal am 24. März ab 18.15 Uhr die DFB-U21 in der PSD-Arena Japan zu Gast hat und die zeitliche Nähe zu dieser Begegnung den vertraglichen Vereinbarungen widersprochen hätte. Im Stadion müssen vorab Arbeiten (z.B. Werbebanden) durchgeführt und Trainingseinheiten absolviert werden. „Der FSV Frankfurt und wir wollten mit Blick auf die Zuschauer nicht während der Osterferien spielen“, sagte OFC-Geschäftsführer Matthias Georg.

Wir wollen genauso gut in die Liga starten wie in den Pokal.

Und so liegt der Fokus erst mal voll auf der Restrunden-Auftaktpartie am Sonntag. Für beide Mannschaften ist es bereits das zweite Pflichtspiel des Jahres, sie waren jeweils im Pokal gefordert. Der FSV setzte sich mit 1:0 bei Hessenligist TSV Eintracht Stadtallendorf durch, mit dem gleichen Resultat behielt der OFC bei Ligarivale SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die Oberhand. „Man weiß nach der Vorbereitung nie genau, wo man steht. Insofern war es natürlich gut, dass wir dieses Wettkampf-Erlebnis hatten“, sagt Georg. „Das trifft aber auch auf den FSV zu. Wir wollen jedenfalls genauso gut in die Liga starten wie in den Pokal.“

Trotz des knappen Ergebnisses und zwei, drei Fuldaer Chancen nach der Pause habe es das Team „gut gelöst“, so Georg mit Blick auf die fünf Ausfälle. „Uns haben einige Spieler, die in der Hinrunde Leistungsträger waren, gefehlt. Das wurde gut kompensiert.“ Damit meint der Geschäftsführer sowohl die Umstellung des Systems (3-5-2 statt 4-2-3-1) als auch die Akteure, die neu in die Startelf gerutscht waren: „Mir gefiel auch, wie die Jungs das Spiel angenommen haben.“ OFC-Trainer Ersan Parlatan hatte die allseits bekannten Grundtugenden gefordert und wurde nicht enttäuscht. „Auf diese Tugenden wird es gerade in der aktuellen Phase in jedem Spiel ankommen, im Pokal und in einem Derby umso mehr“, sagt Georg. „Ich glaube, wir haben viele Spieler, die das verinnerlich haben.“

Kickers Offenbach: Kader im Vergleich zum Pokalspiel wohl nahezu unverändert

Wer im Detail auf dem Rasen stehen wird, ist noch offen. „Es wird sich am Kader nicht viel ändern. Es gibt eins, zwei Kandidaten, die eventuell zurückkehren“, will sich der Geschäftsführer nicht zu sehr in die Karten gucken lassen. Am größten sind die Chancen wohl bei Björn Jopek und Dominik Wanner. „Man muss aber auch etwas abwägen, damit man keine längere Ausfallzeit riskiert.“

Mit Blick auf den acht Zähler entfernten Spitzenreiter Ulm sieht Georg die Kickers nicht unter Druck. „Wir müssen keine Serie starten, sondern auf das nächste Spiel gucken. Das hatten wir bereits im Herbst vereinbart. Das tut dem Team gut. Wir blicken nicht weit in die Zukunft.“

Von Christian Düncher