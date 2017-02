Vor 25 Jahren: Kickers werben Buchmann von SG Egelsbach ab

Offenbach - Februar 1992: Die Offenbacher Kickers sind im Fußballkreis Offenbach nur noch die Nummer zwei. Die „kleine“ SG Egelsbach hat dem „großen“ OFC den Rang abgelaufen und ist in der damals drittklassigen Oberliga Hessen am Pokalsieger von 1970 vorbeigezogen. Von Jochen Koch

Die SG Egelsbach überwintert auf Tabellenplatz vier, während die Kickers mit Platz acht vorlieb nehmen müssen. „Eine Situation, die wir so auf Dauer nicht hinnehmen wollten“, erinnert sich heute der damalige Kickers-Präsident Norbert Rocker. Die Situation vor 25 Jahren weist eine frappierende Ähnlichkeit zur aktuellen Lage bei den Offenbacher Kickers aus. Vor der Saison hatten die Offenbacher - wieder einmal - große Finanzprobleme. Die Kickers hatten nach dem 1990/91 mit einer teuren Truppe verpassten Aufstieg in der Saison 1991/92 eine neue Mannschaft zusammengestellt, wollten mit einem Dreijahresplan einen Neuaufbau mit jungen Spielern aus der Region wie Michael Hartmann, Christos Figas, David Behlil vorantreiben. Aber die Resonanz beim Publikum war enttäuschend. Obwohl Kurt Geinzer mit Platz acht nach der Vorrunde die Erwartungen übertraf, sagte der ehrgeizige Trainer: „Der OFC nur im Mittelfeld, das geht auf Dauer nicht.“

Dieser Meinung war auch das neue Präsidium mit Norbert Rocker, Jürgen Bittorf und Wilfried Kohls. „Wir mussten Zeichen setzen. Aber wir hatten kein Geld. Das Stadion war marode, zeitweise war die Haupttribüne gesperrt, weil das Dach einsturzgefährdet war. Und wir hatten auch keine gute Mannschaft. Also dachten wir uns: Wir brauchen einen sehr guten Trainer, der etwas bewegen kann, und auch nach außen dokumentiert, bei den Kickers bewegt sich wieder etwas“, erinnert sich Rocker. Die Suche nach dem Trainer für die neue Saison 1992/93 war schnell beendet. Die Kickers wurden direkt vor der Haustür fündig: Lothar Buchmann. Mit den Kickers hatte er 1983 den Bundesliga-Aufstieg geschafft, und nun in der Saison 1991/92 als Trainer der SG Egelsbach die Kickers überholt. Buchmann und die Kickers waren sich schnell einig. Das Problem: Buchmann hatte erst im Dezember 1991 für weitere drei Jahre in Egelsbach fest zugesagt. Doch daran fühlte sich Buchmann nach dem Angebot der Kickers nicht mehr gebunden. Als offiziellen Grund nannte der damals 56-Jährige, nicht eingehaltene Zusagen der SGE, unter anderem bei den Trainingsbedingungen und natürlich bei den Finanzen.

Zunächst bestand die SG Egelsbach, mit ihrem umtriebigen Spielausschussvorsitzenden Klaus Leonhardt, auf Vertragserfüllung, doch einen Tag vor dem ersten Rückrundenspiel in Fulda wurde Buchmann am 27. Februar 1992 in Egelsbach entlassen. Begründung: „Vereinsschädigendes Verhalten.“ Der OP-Sportchef Erich Müller kommentierte damals: „Die Erfolge schweißten nicht zusammen. Nach 27 Monaten war für Buchmann der Weg zu den Kickers frei.“ In Egelsbach übernahm Walter Laue, später dann Herbert Schäty den Trainerposten.

Kurt Geinzer war noch bis Saisonende Kickers-Trainer, im Hintergrund aber plante Buchmann bereits den Angriff auf die Spitze für die neue Saison. Bei seiner Vorstellung auf dem Bieberer Berg gab Buchmann sofort neue Ziele aus: „Auf Dauer kann man den Fans in Offenbach nicht den Kampf um den Klassenerhalt anbieten. Wir wollen um die Spitze mitspielen.“

„Für alle war es eine win-win-Situation. Lothar Buchmann und die Kickers profitierten voneinander“, sagt Norbert Rocker, der auch mit der Mär aufräumt, Buchmann sei für die Kickers eigentlich viel zu teuer gewesen. „Nein, sicher nicht. Er hat nicht mehr verdient als andere Trainer in der Oberliga. Für ihn, und im übrigen auch für viele Spieler, war der Reiz Kickers Offenbach und Bieberer Berg wichtiger als die eine oder andere Mark.“

Mit der von der Offenbach-Post initiierten Aktion „Rettet den Bieberer Berg“, einem „Retterspiel“ gegen Bayern München und mit ersten Besserungsscheinen für Altlasten bei der BfG verhinderten Rocker und Co. in den nächsten Wochen den eigentlich fälligen Konkurs der Kickers. „Als Kickers Offenbach muss man den vielen Fans auch Perspektiven aufzeigen. Und mit der Verpflichtung von Buchmann hat das ganze Paket gestimmt“, erinnert sich Rocker an den Februar 1992. Und mit Lothar Buchmann auf der Trainerbank kehrte dann im Sommer auch sofort der sportliche Erfolg zurück. Mit dem neuen Trainer dominierten die Kickers souverän die Oberliga und wurden im Mai 1993 Meister. Aber: Genau wie heute in der Regionalliga standen damals Aufstiegsspiele vor der nächsthöheren Spielklasse. Und da hatten die Offenbacher Kickers Pech, verpassten mit nur einer Niederlage in sechs Spielen den Aufstieg in die 2. Bundesliga hinter dem TSV 1860 München.