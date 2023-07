OFC: Neidhart weiß, „wo der Schuh noch drückt“

Von: Jörg Moll, Christian Düncher

Zwei, die sich blind verstehen: OFC-Coach Christian Neidhart (links) und Co-Trainer Jouke Faber. Beide arbeiteten bereits in Meppen zusammen. „Ich brauchte jemanden, dem ich zu 100 Prozent vertrauen kann“, so Neidhart. © Hübner

Bis zu sieben Ausfälle, ein seit Wochen krankgeschriebener Ex-Kapitän und zwei Spieler, die den Verein noch verlassen sollen: Christian Neidhart, neuer Trainer des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach, muss sich mit viele Personalien auseinandersetzen. Im Interview spricht er über die Kader-Situation, sein bevorzugtes System und die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Christian Hock.

Offenbach – Im Rahmen unseres ausführlichen Interviews äußerte sich Christian Neidhart auch zur aktuellen sportlichen Lage. Der neue OFC-Trainer über...

... die Abwesenheit von Sebastian Zieleniecki: Ich habe einmal mit ihm telefoniert. Er ist krankgeschrieben, dazu gibt’s aktuell nicht mehr zu sagen. Das ist für mich aber auch kein Thema. Ich will mich auf die Spieler konzentrieren, die da sind.

...die Verletzung Sascha Korbs, der sich das vordere Kreuzband gerissen hat: Das ist bitter und für ihn brutal. Er kam zum Heimatverein zurück und dann passiert so etwas. Wir müssen aber positiv denken und Sascha den Rücken stärken. Es kann ja keiner etwas dafür. Wir haben alles gut dosiert, dann knickte Damjan Balic um und muss operiert werden. Sascha hat sich im Zweikampf das Knie verdreht. Zuletzt kamen in Leon Müller und Björn Jopek weitere Ausfälle hinzu. Das ist Fußball, aber natürlich nicht schön.

...mögliche weitere Zugänge als Reaktion auf die Verletzungen: Wir müssen Sascha das Gefühl geben, dass er schnell und gestärkt zurückkehren kann. Aber wir müssen auch gucken, was wir auf der Position machen können. Vielleicht hat man die Chance, einen Spieler zu leihen, damit der Platz frei wird, wenn Sascha zurückkommt. Wir haben jedoch auch die Aufgabe, das Optimale für den OFC rauszuholen und nicht blauäugig an die Sache ranzugehen. Zieleniecki ist ja auch eine Position, die wir eventuell füllen müssen. Und es gibt noch den einen oder anderen im Kader, der uns vielleicht verlässt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir noch was machen. Wir können durchaus einschätzen, wo der Schuh noch drückt.

...die bisherige Saisonvorbereitung: Ich glaube, dass wir eine gute Dominanz aufgebaut und eine gute Basis geschaffen haben. Nach der vergangenen Saison war das wichtig, um Vertrauen bei der Mannschaft zurückzugewinnen. Wenn man die Spieler jetzt fragt, weiß zumindest jeder, woran er ist und was er zu tun hat. Das ist wichtig. Ohne Positionierung kann man nicht gut Fußball spielen.

...das 4-2-3-1-System: Das ist die von mir bevorzugte Grundordnung, aber dazu gehört viel mehr: Mit Ball, gegen den Ball, Anordnung und Positionierung. Aber im Spiel sind die Aufgaben, bezogen auf den Gegner, immer unterschiedlich. Aus einem 4-2-3-1 kann man sehr variabel sein und es dem Gegner so schwer machen.

...die Zusammenarbeit mit Sport-Geschäftsführer Christian Hock: Man merkt, dass er hier viel Ruhe und Ordnung reingebracht hat. Es ist gut, jemanden auf der Position zu haben, der über das nötige Fingerspitzengefühl verfügt, erfahren ist und aus der Region kommt. Er hat ein gutes Fundament geschaffen. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die in der Lage ist, so lange es geht, oben dran zu bleiben und vielleicht das ganz Große zu schaffen. Aber wir gehen das mit Demut an.

Das Gespräch führten Jörg Moll und Christian Düncher