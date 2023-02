OFC: Neue Mitstreiter und neue Strategie

Von: Jörg Moll, Christian Düncher

Stellten sich bei der Info-Veranstaltung den Fragen der Mitglieder (von links): Präsident Joachim Wagner, Schatzmeister Thomas Zahn und Vizepräsident Jörg Briel. © ofc

Der Verkauf von vier Prozent der Anteile an der Profi GmbH soll dem Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach rund 680.000 Euro einbringen. Das wurde bei einer Info-Veranstaltung für die Mitglieder bekannt. Zudem steht der Name des Kandidaten für die Wahl zum dritten Vizepräsidenten fest.

Offenbach – Die Informationsveranstaltung, zu der der Vorstand des Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach für Donnerstagabend eingeladen hatte, wurde dieser Bezeichnung augenscheinlich gerecht. OFC-Präsident Joachim Wagner, Schatzmeister Thomas Zahn sowie Vizepräsident Jörg Briel hatten sich den circa 90 Mitgliedern (insgesamt hat der Verein rund 3000) gestellt und erläutert, weshalb sie für die Mitgliederversammlung am Montag, 27. Februar, um die Zustimmung für einen geplanten Anteilsverkauf warben. Zudem lüfteten sie das Geheimnis, wer an diesem Tag als dritter Vizepräsident neben Briel und dem diesmal verhinderten Peter Roth die Vorstandsmannschaft der Kickers verstärken soll. Es sei das Ziel, sich insgesamt breiter aufzustellen, heißt es. Das beziehe sich auf die personelle als auch auf die finanzielle Ebene. Zudem wolle man das Netzwerk erweitern.

Torsten Möller, Unternehmer, OFC-Sponsor und künftig im Vorstand © -

Demnach ist Torsten Möller (59) der auserkorene Kandidat. Der Geschäftsführer des in Heusenstamm ansässigen Chemie-Unternehmens Emanto GmbH, der unter anderem auch das Corona-Testzentrum am Bieberer Berg betreibt, wird sich bei der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen. Möllers Unternehmen ist als Logenpartner und somit auch als Sponsor mit den Kickers verbunden. Möller, gelernter Chemiker und selbst früher in der Jugend der Kickers am Ball, bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung seine Kandidatur. „Ich bin durch und durch Offenbacher“, erklärte er. Zudem schätze er die Arbeit des aktuellen Präsidiums, was ihn letztlich auch dazu bewogen habe, Mitverantwortung übernehmen zu wollen. Nach Informationen unserer Zeitung soll er auch in die Investoren-Gruppe „Kickers Freunde“ integriert werden. Diese ist in den vergangenen Jahren von 16 auf 20 Personen gewachsen, künftig sollen es 24 bis 25 sein, heißt es.

Kommuniziert wurden bei der Info-Veranstaltung auch die geplanten Eckdaten des Anteilsverkaufs, über den die Mitglieder der Kickers eine Woche nach Rosenmontag abstimmen sollen. Weitere vier Prozent der Anteile soll der Verein veräußern dürfen. Entweder zu gleich großen Anteilen an die beiden Partner „Kickers Freunde“ und „Bündnis Kickers“, oder aber vier Prozent alleine an die „Kickers Freunde“. Zu dieser Gruppe gehören unter anderem die seitherigen Präsidiumsmitglieder und künftig dann auch Möller, der den Zeitpunkt, in den OFC zu investieren, gegenüber unserer Zeitung als „sinnvoll“ bezeichnete. Insgesamt sollen durch diesen Anteilsverkauf 680 000 Euro an zusätzlichen Mitteln dem OFC zugute kommen. Mittel, mit denen die aktuelle Saison abgesichert, aber auch der Etat der künftigen Spielzeit angereichert werden soll. Die Kickers hatten unlängst ein Gutachten über den Wert der Anteile erstellen lassen. Demnach entspricht ein Prozent einem Gegenwert von rund 170 000 Euro. Hochgerechnet auf die gesamte Profi GmbH ergäbe das einen bilanziellen Wert von 17 Millionen Euro.

Bei der Info-Veranstaltung wurde erneut betont, dass Regionalliga-Fußball bei einem Klub wie dem OFC ständig alimentiert werden müsse. Zumal die einst veräußerten Besserungsscheine trotz der beiden Insolvenzverfahren in den Jahren 2013 und 2016 ihre Gültigkeit nicht verloren haben. Bei außergewöhnlichen Einnahmen – wie durch DFB-Pokalspiele – müsse man immer noch einen Teil abgeben. In diesem Zusammenhang deutet sich ein Strategiewechsel an. Man habe gemerkt, dass Erfolg nicht erzwingbar sei, wolle noch intensiver auf Lokalkolorit und Talente aus dem Leistungszentrum setzen und im Scouting neue Wege gehen. Den anvisierten Aufstieg geht man demütiger an: Eine Saison sei nicht immer nur erfolgreich, wenn man sie auf Platz eins beende.

